Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azzal fenyegetőzött, hogy a frontra küldheti a parlamenti képviselőket, ha nem a szabályoknak megfelelően végzik a munkájukat és nem szavaznak a szükséges törvényjavaslatokról. Egyes információk szerint a kormányzó Nép Szolgája párt mintegy hatvan képviselője fontolgatja a parlament elhagyását is – számolt be róla a Strana.
Zelenszkij nyilatkozatában világossá tette, hogy a képviselőknek teljesíteniük kell parlamenti feladataikat.
A képviselőknek vagy az ukrán törvényeknek megfelelően kell parlamenti szolgálatot teljesíteniük, vagy készen állok arra, hogy megvitassam a parlamenti képviselőkkel a mozgósítási szabályokat módosító törvényt, hogy a képviselők a frontra mehessenek
– fogalmazott az ukrán elnök. Zelenszkij szerint az ukrán parlamentben kialakult helyzetet „helyre kell állítani”. Az ukrán elnök azzal vádolta a képviselőket, hogy szabotálják azokat a törvényjavaslatokat, amelyek a Nemzetközi Valutaalappal való együttműködéshez vagy az európai integrációhoz szükségesek.
