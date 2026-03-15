Zelenszkijukrán parlamentorosz-ukrán háborúfrontképviselő

Zelenszkij a fronttal fenyegeti az ukrán parlamenti képviselőket

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azzal fenyegette meg a parlamenti képviselőket, hogy akár a frontra is küldheti őket, ha nem a törvényeknek megfelelően végzik a munkájukat a Verhovna Radában. Zelenszkij szerint a képviselők szabotálják azokat a törvényjavaslatokat, amelyek az IMF-fel való együttműködéshez és az európai integrációhoz szükségesek. A frakción belül feszültséget okoznak a korrupcióellenes nyomozások és az adóemelésekről szóló tervek is. A képviselők frontra küldése ugyanakkor jogszabály-módosítást igényelne, amelyet a parlament várhatóan nem támogatna.

Sebők Barbara
2026. 03. 15. 17:01
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azzal fenyegette meg a parlamenti képviselőket, hogy akár a frontra is küldheti őket
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azzal fenyegetőzött, hogy a frontra küldheti a parlamenti képviselőket, ha nem a szabályoknak megfelelően végzik a munkájukat és nem szavaznak a szükséges törvényjavaslatokról. Egyes információk szerint a kormányzó Nép Szolgája párt mintegy hatvan képviselője fontolgatja a parlament elhagyását is – számolt be róla a Strana.

Zelenszkij ukrán elnök azzal fenyegetőzött, hogy a frontra küldheti a parlamenti képviselőket

Zelenszkij nyilatkozatában világossá tette, hogy a képviselőknek teljesíteniük kell parlamenti feladataikat. 

A képviselőknek vagy az ukrán törvényeknek megfelelően kell parlamenti szolgálatot teljesíteniük, vagy készen állok arra, hogy megvitassam a parlamenti képviselőkkel a mozgósítási szabályokat módosító törvényt, hogy a képviselők a frontra mehessenek

– fogalmazott az ukrán elnök. Zelenszkij szerint az ukrán parlamentben kialakult helyzetet „helyre kell állítani”. Az ukrán elnök azzal vádolta a képviselőket, hogy szabotálják azokat a törvényjavaslatokat, amelyek a Nemzetközi Valutaalappal való együttműködéshez vagy az európai integrációhoz szükségesek.

Barátság Kőolajvezeték: politikai játszma lett az olajszállításból
Zelenszkij nyilatkozatában világossá tette, hogy a képviselőknek teljesíteniük kell parlamenti feladataikat

Az elmúlt hónapokban egyre kevesebb szavazat gyűlt össze a kulcsfontosságú jogszabályok elfogadásához. 

Ennek egyik fő oka, hogy a Nép Szolgája párt számos képviselője megtagadta a szavazást. 

A beszámolók szerint ezzel próbálnak nyomást gyakorolni a korrupcióellenes szervekre, hogy szüntessék meg a frakció több tucat tagja ellen folyó vizsgálatokat.

Zelenszkij tudtával történik minden?

A feltételezések szerint az elnök sem érdekelt abban, hogy a Nyugat által sürgetett törvényeket maradéktalanul elfogadják. 

Ilyen intézkedés lehet például az adók emelése, amely ronthatná a népszerűségi mutatóit, vagy a korrupcióellenes szervek hatáskörének bővítése.

A nyilvánosság előtt azonban Zelenszkij más stratégiát választott. A kijelentései alapján inkább azt a szerepet próbálja betölteni, amelyben határozottan fellép a parlamenti képviselőkkel szemben, és akár a frontra küldéssel is fenyegeti őket.

A parlamenti képviselők jelenleg mentesülnek a sorkatonai szolgálat alól. Ahhoz, hogy ez megváltozzon, módosítani kellene az ukrán mozgósítási törvényt, amellyel Zelenszkij megfenyegette a parlamenti képviselőket.

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Felhévizy Félix
idezojelekfelhévizy félix

Váratlan húzás rombolhatja szét Magyar Péter és a Tisza Párt kampányát

Felhévizy Félix avatarja

Nem mindennapi dolog történt.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
