Ukrán állami terrorizmus – Berlin hallgatása Kijevnek kedvez?

Berlin kerüli a konfliktust

A német kormány álláspontját többen azzal magyarázzák, hogy Berlin stratégiai érdeke az orosz befolyás visszaszorítása, és ezért elsődleges célja Ukrajna támogatása az orosz–ukrán háborúban. Ugyanakkor a kritikusok szerint ez nem indokolja a vitatott ügyek figyelmen kívül hagyását.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Friedrich Merz kancellár külpolitikáját sokan következetlennek tartják. Elemzők szerint a német vezetés gyakran váltogatja álláspontját különböző nemzetközi kérdésekben – legyen szó Iránról, az Egyesült Államokról vagy éppen Izraelről.