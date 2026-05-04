Einstein módosított elmélete drasztikusan megváltoztathatja az ősrobbanás teóriáját

Az ősrobbanás művészi ábrája Fotó: Earth.com

A Physical Review Letters szakfolyóiratban március 18-án megjelent új tanulmány a világegyetem születésének egy másik magyarázatát javasolja az ősrobbanás helyett. Az einsteini általános relativitáselmélet által megjósolt szingularitásból történt hirtelen keletkezés helyett a tanulmányt jegyző szaktudósok úgy vélik, hogy a korai univerzum egy ennél jóval kontrolláltabb, nagy energiájú fázison ment keresztül, amelyet a kvadratikus gravitáció (QQG) néven ismert módosított gravitációs elmélet irányíthatott.

Albert Einstein 1915-ben megalkotott és a következő évben, 1916-ban publikált általános relativitáselmélete lényegét tekintve a gravitáció geometriai leírása. Einstein a gravitációt az egyesített tér és az idő, vagyis a téridő geometriai következményeként fogalmazta meg, mely szerint a téridő görbülete közvetlenül kapcsolódik bármely jelenlévő anyag és sugárzás energiájához, illetve impulzusához.Az általános relativitáselmélet ekvivalencia-elve szerint pedig lokálisan megkülönböztethetetlen egymástól, hogy egy testre ható erőt a gravitáció, vagy pedig a koordináta-rendszer gyorsulása okozza-e.

Az általános relativitáselmélet rendkívül sikeresnek bizonyult a gravitáció nagy léptékű leírásában, megmagyarázva például a fekete lyukak viselkedését vagy az univerzum tágulását.

Az univerzum evolúciója az ősrobbanás pillanatától kezdve Fotó: ELTE

Ugyanakkor az einsteini általános relativitáselmélet már sokkal nehezebben talál választ a kvantummechanika ultra szűk világában zajló folyamatokra, ami miatt számos elméleti fizikus véli azt, hogy Einstein elmélete néhány alapvető és éppen ezért feloldandó ellentmondást tartalmaz.

Nem egyetlen pontból kiindulva keletkezhetett az univerzum

„Az a fő probléma, hogy Einstein általános relativitáselmélete extrém körülmények között, így például az ősrobbanás szingularitása esetében megjósolja a saját kudarcát” – mondj Niayesh Afshordi, a tanulmány egyik társszerzője, akit a Live Siceince tudományos hírportál idéz.

Az ősrobbanás szingularitásában a sűrűség és a téridő görbülete végtelenné válik ami egyértelműen arra utal, hogy az einsteini általános relativitáselmélet hiányos.

A fizikusok már régóta keresnek egy olyan modellt, ami képes leírni a gravitációt a szingularitás extrém körülményei között is.