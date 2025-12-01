Univerzum: hogyan fog véget érni a világegyetem?

Minél távolabb tekintünk a kozmoszba, annál korábbi állapotát látjuk az univerzumnak is (Fotó: NASA/JPL-Caltech)

Egy hasonlattal élve: ha egy gyermekről két fotóval rendelkezünk, amelyik öt-, illetve hétéves korában ábrázolja, képesek leszünk igen nagy pontossággal meghatározni, hogyan nézhetett ki hatéves korában. E két fotóból viszont már sokkal nehezebb lesz megjósolni, hogyan fog kinézni a gyerek kilenc- vagy tízéves korában, milyen magas lesz, és kell-e esetleg szemüveget viselnie? A tudósok elméletben képesek megjósolni, hogy milyen lesz a világegyetem néhány milliárd év múlva a csillagok és galaxisok időbeli változásának extrapolálásával, csakhogy az univerzumot felépítő anyag, illetve a kozmikus objektumok ugyanúgy változhatnak, ahogyan az a múltban is megtörtént.

Az univerzum jövőbeli változásainak prognosztizálására több módszer is létezik (Fotó: NASA)

A csillagok életpályájának időtartama is igen eltérő. Például a Nap, ami egy G2 színképosztályba tartozó normál tömegű sárga fényű csillag, 10 milliárd évre becsült élettartamának nagyjából a felénél jár. A nagy tömegű kék óriáscsillagok élettartama viszont a Naphoz képest már sokkal rövidebb. Vannak olyan galaxisok amelyekben jelenleg is keletkeznek új csillagok, ezzel szemben más galaxisok már kimerítették a csillagkeletkezéshez szükséges gázkészletüket. Amikor egy galaxisban leáll a csillagok képződése, a kék csillagok szupernóvává válnak és eltűnnek. Aztán több milliárd évvel később a sárga csillagok – mint amilyen a Nap is –, életük alkonyán kilökik külső rétegeiket, és csak egy kis tömegű fokozatosan kihűlő maradványcsillag marad utánuk.

Egy felrobbant szupernóva maradványa a Rák csillagképben (Fotó: NASA/ESA)

Végül az univerzum összes galaxisban megszűnik az új csillagok keletkezése,

és a világegyetemet kitöltő fény fokozatosan elvörösödik, majd elhalványul.

Több billió év múlva pedig – ami több százszor hosszabb idő, mint az univerzum jelenlegi kora –, ezek a vörös csillagok is kihunynak, sötétségbe vesznek. De addig mire ilyen állapotba kerül az univerzum, még rengeteg olyan csillaga lesz, ami bőségesen fog fényt és hőt adni.