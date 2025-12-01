Univerzum: hogyan fog véget érni a világegyetem?

Az univerzum jövőbeli sorsa a kozmológia egyik legizgalmasabb kérdése. Amit jelenleg az univerzumból látunk, azok a világegyetem múltjának különböző fázisai, és ez azt bizonyítja, hogy az univerzum a megszületése óta folyamatosan változik, ami minden bizonnyal így lesz a jövőben is.
Univerzum: csak az a biztos, hogy változik
A világegyetem, a teljes tér és az idő, valamint az összes anyag és energia, hozzávetőleg 13,8 milliárd éve egy szingularitásból született meg rendkívül gyors tágulással – amit ősrobbanásnak nevezünk –, és azóta is folyamatos változásban van. Az újszülött univerzum először tele volt a mai atomokat alkotó részecskék diffúz gázával: protonokkal, neutronokkal és elektronokkal, később ebből az anyagból álltak össze a csillagok és a galaxisok.
Az ősrobbanás szűkebb fogalma arra az időpontra vonatkozik, amikor elkezdődött az univerzum tágulása. A jelenlegi legpontosabb számítások szerint – 0,2 százalékos eltéréssel – ez 13,8 milliárd éve történt. Tágabb értelemben az ősrobbanás az a kozmológiai elmélet, amely szerint az univerzum egy olyan szingularitásból keletkezett, amelyben az anyag és az energia rendkívüli hőmérsékletű és végtelen sűrűségű volt, előtte pedig sem a tér, sem pedig az idő nem létezett. Az ősrobbanás-elmélet az egyik magyarázat arra, hogy a jelenlegi univerzum állapota miért tér el jelentősen mind a múltbeli, mind pedig a prognosztizált jövőbeli állapotától.
A világegyetem jövőjéről alkotott ismereteinket a ma megfigyelt objektumok és folyamatok alakítják.
Az asztrofizikusok olyan kozmikus objektumokat figyelnek meg, mint amilyenek a távoli galaxisok, ez pedig lehetővé teszi annak tanulmányozását, hogyan változnak a galaxisok és a csillagok az idő múlásával.
E megfigyelések eredményeiből állítják fel azokat a hipotéziseket, amelyek megjósolják, hogyan fog változni a jövőben a világegyetem.
Az univerzum jövőjének meghatározása többféle módszeren alapulhat. Ha és amennyiben az univerzum jelenleg ismert állapotából vonunk le következtetéseket a világegyetem jövőjére, ezt a módszert extrapolációnak nevezzük. Az extrapolációs modellek gyenge pontja, hogy nem kalkulálnak azokkal a jövőbeli váratlan eseményekkel, amelyek befolyással lehetnek az univerzum sorsára is. A másik módszer, az interpoláció – a pontok összekapcsolása egy adathalmazon belül –, sokkal biztonságosabb megközelítést ígér.
