Tóth Balázs visszatérése drámába torkollt, büntetőt is fogott a magyar kapus

Eljött a visszatérés pillanata Tóth Balázsnak. A magyar válogatott kapus még novemberben, a Bristol City–Blackburn Rovers angol másodosztályú mérkőzésen szenvedett térdsérülést. Tóthot a sérülése után szinte azonnal megműtötték, a regenerációja a terveknek megfelelően haladt. A magyar kapus december 29-én, a Sheffield Wednesday elleni bajnokin már a kispadon ült, csakúgy, mint január elsején a Wrexham és három nappal később a Charlton ellen. Callum Styles sorozatban a tizenegyedik meccsen kapott helyet a West Brom kezdőjében.

Tóth Balázs mellett Callum Styles volt a másik magyar válogatott labdarúgó, aki pályára lépett az FA-kupa harmadik fordulójában. Fotó: NurPhoto/AFP

2025. november 4. után kezdődött ismét Tóth Balázs nevével a Blackburn Rovers kezdőcsapata. A Blackburn szurkolói már várhatták a magyar kapus visszatérését, ugyanis a hiányában 12 bajnokit játszott az együttes, s ebből mindössze kettőt nyert meg. Tóth visszatérése az FA-kupában, a Hull City ellen valósult meg. Nem jutottak dűlőre a felek, 0-0-val zárult a mérkőzés, amely így hosszabbításba torkollt. Tóth Balázst annyira nem dolgoztatta meg az ellenfél, a magyar kapusnak egy védést kellett bemutatnia a kilencven perc alatt. A ráadásban sem született gól az összecsapáson, ebben Tóthnak is szerepe volt, aki egy újabb védéssel őrizte meg kapuját a bekapott góltól.

A Sofascore 7-es értékelést adott a magyar kapusnak, aki ezzel a teljesítménnyel lefelé semmiképpen sem lógott ki csapatából. A tizenegyespárbaj során főszerep jutott Tóth Balázsnak, aki az első Hull City-játékos büntetőjét kivédte: Coyle jobblábas, jobb alsó sarokba helyezett labdáját ütötte ki.

A Blackburn Rovers játékosai közül azonban ketten is hibáztak, így Tóthék 4-3-ra elvesztették a büntetőpárbajt, és kiestek az FA-kupából.

Callum Styles értékesítette a tizenegyesét, továbbjutott csapatával

Callum Styles kirobbanthatatlan a West Bromwich Albion kezdőjéből. A magyar válogatott játékos, akit a védelem bal oldalán és a középpálya közepén is előszeretettel bevetnek, zsinórban a tizenegyedik meccsen kapott helyet a kezdőcsapatban. Tehát a Swansea City elleni FA-kupa meccsen is, bár a West Brom a napokban küldte el vezetőedzőjét, Ryan Masont. A 48. percben Eom találatával a Swansea került előnybe, öt percre rá, Maja révén egyenlített a West Brom. Mivel 1-1-gyel zárult zárult a mérkőzés, jöhetett a hosszabbítás. A kétszer tizenöt perces ráadásban szintén egy gyors gólváltás fokozta az izgalmakat, csak ezúttal fordított leosztásban. Stylesék szerezték meg a vezetést, Wallace lőtte a vendégek második gólját a 108. percben, majd hazai oldalról Inoussa válaszolt négy perccel később (2-2).