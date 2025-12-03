Rendkívüli

A brüsszeli korrupciós ügyben váratlan lépést tett a rendőrség, erre senki nem számított

Tóth BalázsBlackburn Rovers FCrehabilitáció

Tóth Balázs bámulatosan gyorsan gyógyul, nagy lépést tett a visszatérés felé

Nagyszerűen halad az angol másodosztályú Blackburn Roversben védő Tóth Balázs rehabilitációja a novemberi műtétje óta. A magyar válogatott kapus hétfőn ismét edzésbe állt, és jó esély van rá, hogy hamarosan ismét ő áll a Blackburn kapujába.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 10:23
Hamarosan ismét a pályán láthatjuk a magyar kapust Fotó: MI News Forrás: NurPhoto/AFP
A magyar válogatott őszi programjában három mérkőzésen védő, kiválóan teljesítő Tóth Balázs még novemberben, a Bristol City otthonában 1-0-ra megnyert bajnoki hajrájában szenvedett térdsérülést , amely miatt le is kellett cserélni. Bár kezdetben csak annyi tűnt biztosnak, hogy a Derby County elleni összecsapáson nem számíthat rá Valérien Ismael, később kiderült, hogy Marco Rossi sem számolhat a kapussal az örmények és írek elleni válogatott találkozókon, ráadásul meg is kell műteni a játékost.

Tóth Balázs a magyar válogatottban is kiválóan teljesített
Tóth Balázs a magyar válogatottban is kiválóan teljesített. Fotó: NurPhoto/AFP/Stefan Koops

Ismael eleinte tizenkét hétre saccolta a magyar futballista kiesését, szerencsére azonban kiderült, hogy ennyire nem súlyos a baj, és később már arról szóltak a hírek, hogy akár decemberben visszatérhet a 28 esztendős labdarúgó. Efelé tett nagy lépést Tóth, aki hétfőn már tízszer ötven métert futott.

– Persze nem lendületesen, csak komótosan, és ezt azért tettem, hogy visszaszoktassam a térdemet a rendes kerékvágásba – mondta a Ripostnak a játékos, aki hozzátette, hogy nem érez fájdalmat, és a jövő héten már labdás edzésen is részt vehet. – Mióta nem játszom, az ellenfelek kevés alkalommal veszélyeztetik a Blackburn kapuját, bezzeg amikor én védtem, rendre körbelődözték azt. A legszívesebben már tétmeccsen is szerelést öltenék, de a gyógytornász-fizioterapeutáim óva intenek az elhamarkodottságtól, mert – mint mondják – más elképzelni valamit, és megint más végrehajtani.

Tóth a december 20-i, Millwall elleni összecsapást célozza meg a visszatéréséhez, s bár az időpont közel van a karácsonyi időszakhoz, az ilyenkor sűrű angliai program miatt a hazautazás szóba sem jöhet, de valószínűleg arra sem lesz idő, hogy összefusson a Liverpool három magyar légiósával, Kerkez Milossal, Pécsi Árminnal és Szoboszlai Dominikkal.

 

