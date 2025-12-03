A Bayern-meccs előtt nagy hírünk van Schäfer Andrásról, aki véletlenül sem az Union bűnbakja

Nem lehet panasz az Union Berlin eddigi szezonjára, szombaton a sereghajtó Heidenheim elleni hazai vereség azonban sokként érte a csapatot és a szurkolókat is. Pláne annak ismeretében, hogy az Union a korábbi válogatott Khedira góljával a 90. percig 1-0-ra vezetett, a Heidenheim akkor egyenlített, sőt a hosszabbításban, a 95. percben a 2-1-es győzelmet jelentő gólt is megszerezte. A vereségért látszólag Schäfer András is felelőssé tehető, hiszen a magyar válogatott középpályás a 79. percben, tehát még 2-1-es vezetésnél állt be.

Schäfer András két emelettel Jonathan Tah fölött az Union Berlin-Bayern München Bundesliga-mérkőzésen. A két csapat most a Német Kupáért csap össze Fotó: ANDREAS GORA / DPA

Schäfer sérülése után újra fontos láncszem az Union Berlinben

Ám ez az okoskodás félrevezető. Schäfer András jól szállt be a meccsbe, és ez nem csupán szubjektív, magyar szemmel elfogult megállapítás.

Árulkodó, hogy az öt hazai cserejátékos közül ő kapta a legmagasabb osztályzatot.

A vereség sokkal inkább Tom Rothe hibáira vezethető vissza, aki mindkét bekapott gól előtt rosszul avatkozott közbe, a közösségi médiában a szurkolók fel is emlegetik a 21 éves játékos felelősségét.

Schäfer az Írország elleni vb-selejtezőn kisebb térdsérülést szenvedett, le is kellett cserélni. A St. Pauli ellen még nem volt keretben, a Heidenheim ellen már beállt csereként, és bizonyította, készen áll arra, hogy ismét kulcsember legyen. Információink szerint a Bayern elleni kupameccsen már a kezdőben kap helyet. Ami azért is lehet fontos, mert a Bayern elleni, 2-2-re végződött Bundesliga-mérkőzést végigjátszotta, mi több, ő volt a csapata egyik legjobbja.

Steffen Baumgart vezetőedző a Heidenheim-meccs után nyíltan elismerte, hogy a vereség mélyen érintette, de hozzátette: három napjuk van feldolgozni a történteket, és „viszonylag gyorsan” fel fognak állni. Schäfer formája és visszatérése ebben is nagy segítség lehet.

Újabb kísérlet a Bayern megállítására, ezúttal a Német Kupában

A kupameccs pikantériája, hogy a Bundesliga őszi szezonjában az Union Berlin az egyetlen csapat az egész mezőnyben, amely képes volt legalább pontot rabolni a Bayernről. Másként: a müncheniek mérlege egészen lenyűgöző – 11 győzelem mellett egyetlen döntetlen. A 2-2-re végződő bajnokin Baumgart együttese gyakorlatilag már zsebében érezhette a győzelmet, ám Harry Kane a hosszabbításban, a 93. percben megmentette a bajorokat Schäfer együttese ellen.