Rendkívüli

Hatalmas a korrupciós botrány Brüsszelben, repülhet Von der Leyen

Schäfer AndrásBayern MünchenNémet KupaUnion Berlin

A Bayern-meccs előtt nagy hírünk van Schäfer Andrásról, aki véletlenül sem az Union bűnbakja

A Német Kupa nyolcaddöntőjében ismét egymásnak feszül az Union Berlin és a Bayern München, alig egy hónappal az után, hogy a fővárosiak megállították a bajorok idei győzelmi menetelését. A berlini együttes egyik kulcsfigurája ezúttal is a magyar válogatott Schäfer András lehet, aki sérüléséből visszatérve újfent bizonyította: véletlenül sem bűnbak, hanem az Union egyik legjobb formában lévő középpályása.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 5:50
Schäfer András várhatóan a kupameccsen is kezdő lesz a Bayern ellen Fotó: ANDREAS GORA Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem lehet panasz az Union Berlin eddigi szezonjára, szombaton a sereghajtó Heidenheim elleni hazai vereség azonban sokként érte a csapatot és a szurkolókat is. Pláne annak ismeretében, hogy az Union a korábbi válogatott Khedira góljával a 90. percig 1-0-ra vezetett, a Heidenheim akkor egyenlített, sőt a hosszabbításban, a 95. percben a 2-1-es győzelmet jelentő gólt is megszerezte. A vereségért látszólag Schäfer András is felelőssé tehető, hiszen a magyar válogatott középpályás a 79. percben, tehát még 2-1-es vezetésnél állt be.

Schäfer András két emelettel Jonathan Tah fölött az Union Berlin-Bayern München Bundesliga-mérkőzésen. A két csapat most a Német Kupáért csap össze
Schäfer András két emelettel Jonathan Tah fölött az Union Berlin-Bayern München Bundesliga-mérkőzésen. A két csapat most a Német Kupáért csap össze Fotó: ANDREAS GORA / DPA

Schäfer sérülése után újra fontos láncszem az Union Berlinben

Ám ez az okoskodás félrevezető. Schäfer András jól szállt be a meccsbe, és ez nem csupán szubjektív, magyar szemmel elfogult megállapítás.

Árulkodó, hogy az öt hazai cserejátékos közül ő kapta a legmagasabb osztályzatot. 

A vereség sokkal inkább Tom Rothe hibáira vezethető vissza, aki mindkét bekapott gól előtt rosszul avatkozott közbe, a közösségi médiában a szurkolók fel is emlegetik a 21 éves játékos felelősségét.

Schäfer az Írország elleni vb-selejtezőn kisebb térdsérülést szenvedett, le is kellett cserélni. A St. Pauli ellen még nem volt keretben, a Heidenheim ellen már beállt csereként, és bizonyította, készen áll arra, hogy ismét kulcsember legyen. Információink szerint a Bayern elleni kupameccsen már a kezdőben kap helyet. Ami azért is lehet fontos, mert a Bayern elleni, 2-2-re végződött Bundesliga-mérkőzést végigjátszotta, mi több, ő volt a csapata egyik legjobbja.

Steffen Baumgart vezetőedző a Heidenheim-meccs után nyíltan elismerte, hogy a vereség mélyen érintette, de hozzátette: három napjuk van feldolgozni a történteket, és „viszonylag gyorsan” fel fognak állni. Schäfer formája és visszatérése ebben is nagy segítség lehet.

Újabb kísérlet a Bayern megállítására, ezúttal a Német Kupában

A kupameccs pikantériája, hogy a Bundesliga őszi szezonjában az Union Berlin az egyetlen csapat az egész mezőnyben, amely képes volt legalább pontot rabolni a Bayernről. Másként: a müncheniek mérlege egészen lenyűgöző – 11 győzelem mellett egyetlen döntetlen. A 2-2-re végződő bajnokin Baumgart együttese gyakorlatilag már zsebében érezhette a győzelmet, ám Harry Kane a hosszabbításban, a 93. percben megmentette a bajorokat Schäfer együttese ellen.

Az Union szerdán a Német Kupa nyolcaddöntőjében tréfálná meg a Bayernt. Nem lesz könnyű… A Bayern húszszoros kupagyőztesként és rendkívül motiváltan érkezik Berlinbe. A klub a Bundesligában hosszú ideje egyeduralkodó leszámítva a 2023/24 -es kisiklást, amikor a Leverkusen lett a bajnok, a Német Kupát (DFB-Pokal) azonban legutóbb 2000-ben hódította el.

Nemcsak az Union elleni, hanem szombaton a St. Pauli elleni Bundesliga-meccs is azt mutatja, a Bayern ellen az utolsó pillanatokig összpontosítani kell, a bajorok Luis Díaz góljával akkor is a hosszabbításban találtak be, jutottak 2-1-es vezetéshez, majd végül 3-1-re nyertek.

A csapat edzője, Vincent Kompany érthetően a csapat a karakterét dicsérte: „Nem volt könnyű. Ilyen győzelmekre szükségünk van, erőt adnak. Óriási elismerés a srácoknak.”

A Bayern tehát az Arsenal elleni BL-kisiklás dacára lendületben van, ráadásul a klubvilágbajnokságon bokatörést szenvedett Jamal Musiala rehabilitációja is annyira előrehaladt, hogy akár már a kupában visszatérhet.

Természetesen inkább a Bayern a kupameccs favoritja, de az Union hazai pályán, telt ház előtt mindig veszélyes. Legyünk elfogultak, ha Schäfer jó formát mutat, ismét esély lehet arra, hogy a berlini csapat megtréfálja a német sztárcsapatot.

Német Kupa, nyolcaddöntő:

Kedd

Szerda

  • VfL Bochum–VfB Stuttgart – 18:00
  • SC Freiburg–SV Darmstadt 98 – 18:00
  • Hamburger SV–Holstein Kiel – 20:45
  • 1. FC Union Berlin–Bayern München – 20:45

A 2-2-re végződött Union Berlin–Bayern München Bundesliga-meccs összefoglalója:

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekDon-kanyar

Birodalmi tempó és a keleti frontvonal

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Szerveztek már nekünk német kezdeményezésű Európa-projektet, a Don-kanyar túrát. Ismerjük a végét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.