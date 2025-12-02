Német KupaDárdai MártonHertha BSC

Dárdai gólpasszából igazi látványosság lett, kiütéssel jutott tovább a Hertha + videó

A legjobb nyolc közé jutott a Német Kupában a Hertha BSC, amely hazai pályán a szintén másodosztályú Kaiserslautern 6-1-es kiütésével ment tovább kedd este. A berliniek sikeréből Dárdai Márton gólpasszal vette ki a részét.

Magyar Nemzet
2025. 12. 02. 20:00
A berliniek magabiztosan nyertek hazai pályán Fotó: Andreas Gora Forrás: DPA/AFP
Sorozatban a hetedik győzelmét aratta minden sorozatot figyelembe véve a Hertha BSC, amely Dárdai Mártonnal a soraiban győzte le 6-1-re a Kaiserslauternt a Német Kupában. A magyar válogatott védő ezúttal is a kezdőcsapatban kapott helyet, és akárcsak az előző körben, az Elversberg legyőzésénél, most is gólpasszal segítette csapatát.

Dárdai Márton is ott volt a Hertha kezdőcsapatában
Dárdai Márton is ott volt a Hertha kezdőcsapatában. Fotó: DPA/Andreas Gora

Dárdai a berliniek 2-0-s vezetésénél passzolta előre a labdát, amit csapattársa látványosan átlépett, az így ziccerbe kerülő, mindössze 16 esztendős Kennet Eichhorn pedig megszerezte a hazaiak harmadik gólját. A Hertha végül 6-1-re nyert, Dárdait a 79. percben lecserélték.

Dárdai Márton gólpassza:

A keddi játéknapon még egy magyar érdekeltségű összecsapást rendeznek, a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt a soraiban tudó RB Leipzig a Magdeburgot látja vendégül – Orbán ott van a lipcseiek kezdőcsapatában, Gulácsi a kispadon kapott helyet.

NÉMET KUPA, NYOLCADDÖNTŐ:

Hertha BSC (II.)–Kaiserslautern (II.) 6-1 (3-1)
Mönchengladbach–St. Pauli 1-1 (0-1) 1-2
Később:
Borussia Dortmund–Bayer Leverkusen 21.00
RB Leipzig–Magdeburg 21.00

Szerdai program:
Freiburg–Darmstadt (II.) 18.00
Bochum (II.)–VfB Stuttgart 18.00
Hamburg–Holstein Kiel (II.) 20.45
Union Berlin–Bayern München 20.45

 

