Dárdai gólpasszából igazi látványosság lett, kiütéssel jutott tovább a Hertha + videó

Sorozatban a hetedik győzelmét aratta minden sorozatot figyelembe véve a Hertha BSC, amely Dárdai Mártonnal a soraiban győzte le 6-1-re a Kaiserslauternt a Német Kupában. A magyar válogatott védő ezúttal is a kezdőcsapatban kapott helyet, és akárcsak az előző körben, az Elversberg legyőzésénél, most is gólpasszal segítette csapatát.

Dárdai Márton is ott volt a Hertha kezdőcsapatában. Fotó: DPA/Andreas Gora

Dárdai a berliniek 2-0-s vezetésénél passzolta előre a labdát, amit csapattársa látványosan átlépett, az így ziccerbe kerülő, mindössze 16 esztendős Kennet Eichhorn pedig megszerezte a hazaiak harmadik gólját. A Hertha végül 6-1-re nyert, Dárdait a 79. percben lecserélték.

Dárdai Márton gólpassza:

A keddi játéknapon még egy magyar érdekeltségű összecsapást rendeznek, a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt a soraiban tudó RB Leipzig a Magdeburgot látja vendégül – Orbán ott van a lipcseiek kezdőcsapatában, Gulácsi a kispadon kapott helyet.