donald trumptrumpegyesült államokdiplomácianagykövet

Újabb szakaszba lépett Trump „Amerika az első” programja

Az Egyesült Államok kormánya a világ mintegy harminc országából visszarendeli nagykövetét – közölte az amerikai külügyminisztérium hétfőn. A tárca hangsúlyozta, hogy Trump intézkedése megfelel a szokásos eljárásnak.

Munkatársunktól
2025. 12. 23. 3:02
Donald Trump amerikai elnök Fotó: AFP
A minisztériumnak az amerikai médiához eljuttatott közleménye szokásos eljárásnak nevezi Trump intézkedését, és hangsúlyozza, hogy „egy nagykövet az elnök személyes képviselője, az elnöknek pedig jogában áll annak biztosítása, hogy olyan személy képviselje őt az érintett országokban, aki előmozdítja az »Amerika az első« politikai programot”.

Donald Trump több nagykövetet is visszahív (Fotó: NurPhoto via AFP)

A külügyi tárca által kiadott tájékoztatás ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a visszatérő diplomatákat arra kérték, hazájuk külügyminisztériumán belül szolgáljanak tovább, új lehetőségeket keresve arra, hogy

Trump elnök »Amerika az első« politikai programját előrevigyék.

 

A döntés által érintett nagykövetségeket, illetve országokat egyelőre nem hozták nyilvánosságra, ugyanakkor a külügyminisztérium világossá tette, hogy külképviseletet vezető diplomatát olyan országból nem rendelnek vissza, ahol háború zajlik, valamint amely országgal az Egyesült Államok nagy téttel bíró tárgyalások szakaszában jár.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

 

