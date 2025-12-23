Újabb szakaszba lépett Trump „Amerika az első” programja

A minisztériumnak az amerikai médiához eljuttatott közleménye szokásos eljárásnak nevezi Trump intézkedését, és hangsúlyozza, hogy „egy nagykövet az elnök személyes képviselője, az elnöknek pedig jogában áll annak biztosítása, hogy olyan személy képviselje őt az érintett országokban, aki előmozdítja az »Amerika az első« politikai programot”.

Donald Trump több nagykövetet is visszahív (Fotó: NurPhoto via AFP)

A külügyi tárca által kiadott tájékoztatás ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a visszatérő diplomatákat arra kérték, hazájuk külügyminisztériumán belül szolgáljanak tovább, új lehetőségeket keresve arra, hogy