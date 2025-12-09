Donald TrumpbékeOroszországnatoszankciók

Trump titkos stratégiája: így kényszeríti békére Oroszországot és Ukrajnát

Matt Whitaker, az Egyesült Államok NATO-nagykövete szerint Donald Trump tudja, hogyan lehet nyomást gyakorolni Oroszországra és Ukrajnára a békemegállapodás elérése érdekében. A Trump-kormány stratégiája a két fél egyidejű befolyásolására épül, miközben az amerikai elnök csökkentette az Ukrajnának nyújtott katonai segítséget, és szankciókat vezetett be orosz olajvállalatok ellen.

Magyar Nemzet
2025. 12. 09. 15:31
Donald Trump amerikai elnök
Donald Trump amerikai elnö Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Forrás: AFP
Donald Trump amerikai elnök tisztában van azzal, hogyan lehet nyomást gyakorolni Oroszországra és Ukrajnára a békemegállapodás elérése érdekében – állította Matt Whitaker, az Egyesült Államok NATO-nagykövete a Fox Newsnak adott interjújában. Az amerikai diplomaták szerint a Trump-kormány stratégiája a két konfliktusban érintett fél egyidejű befolyásolására épül, miközben Washington európai partnerei Ukrajnát támogatják a teljes körű orosz invázióval szemben – írja cikkében a The Kyiv Independent.

Donald Trump amerikai elnök és Matt Whitaker amerikai NATO nagykövet
Donald Trump amerikai elnök és Matt Whitaker amerikai NATO-nagykövet. Fotó: AFP

Trump katonai és diplomáciai manőverei

Whitaker hangsúlyozta, hogy az amerikai elnök háborús konfliktusok megoldására irányuló stratégiája rugalmas, és gyakran vesz új irányt. Trump jelentősen csökkentette az Ukrajnának nyújtott katonai támogatást, ugyanakkor szankciókat vezetett be az orosz olajipari óriások, a Rosneft és a Lukoil ellen. A lépésről egy korábbi cikkünkben is beszámoltunk.

Az elmúlt hetekben heves tárgyalások zajlottak az amerikai követek, valamint ukrán és orosz tisztviselők között a novemberben nyilvánosságra hozott 28 pontos béketervről. 

Whitaker üdvözölte a folyamatban elért jelentős előrelépést, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Trump visszaléphet, amennyiben úgy látja, hogy nem lehet megállapodásra jutni.

A terv eredeti változatát Oroszországgal együttműködve dolgozták ki, és szigorú feltételeket szabott Ukrajnának: az ország adja át a keleti Donbasz régiót, korlátozza hadereje méretét, és mondjon le NATO-tagsági törekvéseiről. Ezek a követelések szorosan tükrözik Moszkva maximális elvárásait. Bár a javaslatot azóta felülvizsgálták és húsz pontra csökkentették, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elismerte, hogy a tárgyalások kényes kérdéseket érintenek, amelyek mindkét féltől komoly diplomáciai kompromisszumot igényelnek.

 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

