Trump titkos stratégiája: így kényszeríti békére Oroszországot és Ukrajnát

Donald Trump amerikai elnök tisztában van azzal, hogyan lehet nyomást gyakorolni Oroszországra és Ukrajnára a békemegállapodás elérése érdekében – állította Matt Whitaker, az Egyesült Államok NATO-nagykövete a Fox Newsnak adott interjújában. Az amerikai diplomaták szerint a Trump-kormány stratégiája a két konfliktusban érintett fél egyidejű befolyásolására épül, miközben Washington európai partnerei Ukrajnát támogatják a teljes körű orosz invázióval szemben – írja cikkében a The Kyiv Independent.

Donald Trump amerikai elnök és Matt Whitaker amerikai NATO-nagykövet. Fotó: AFP

Trump katonai és diplomáciai manőverei

Whitaker hangsúlyozta, hogy az amerikai elnök háborús konfliktusok megoldására irányuló stratégiája rugalmas, és gyakran vesz új irányt. Trump jelentősen csökkentette az Ukrajnának nyújtott katonai támogatást, ugyanakkor szankciókat vezetett be az orosz olajipari óriások, a Rosneft és a Lukoil ellen. A lépésről egy korábbi cikkünkben is beszámoltunk.

Az elmúlt hetekben heves tárgyalások zajlottak az amerikai követek, valamint ukrán és orosz tisztviselők között a novemberben nyilvánosságra hozott 28 pontos béketervről.