Trump döntött, nem vár tovább

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok új szankciókat vezet be Oroszország két legnagyobb olajipari vállalata ellen. Az intézkedés célja, hogy fokozza a nyomást Moszkván és egy nappal azután lépett életbe, hogy az amerikai elnök bejelentette: a tervezett budapesti békecsúcsot határozatlan időre elhalasztják. Trump hozzátette, bízik abban, hogy az új szankciók előrelépést hoznak majd az orosz–ukrán béketárgyalások előmozdításában – írja az Origo.

Donald Trump megunta a várakozást és szankciókat vezetett be Oroszország ellen

Fotó: DREW ANGERER/AFP

Minden alkalommal, amikor beszélek Vlagyimirral, jó beszélgetéseink vannak, de aztán sehová sem vezetnek

– mondta Trump. Noha az Egyesült Államok új szankciói várhatóan csekély gazdasági hatást gyakorolnak Oroszországra, a döntés komoly irányváltást jelent Trump külpolitikájában. Korábban ugyanis az amerikai elnök kijelentette, hogy addig nem vezet be új szankciókat, amíg az európai államok nem hagynak fel az orosz olaj importálásával.