Trump döntött, nem vár tovább

Az Egyesült Államok friss szankciókat vezetett be Oroszország két legnagyobb olajipari cégével szemben, azzal a céllal, hogy nyomást gyakoroljon Moszkvára az ukrajnai béketárgyalások előmozdítása érdekében. Donald Trump többször kilátásba helyezett keményebb lépéseket Moszkva ellen, eddig kerülte ezek bevezetését.

András János
2025. 10. 24. 0:05
Donald Trump amerikai elnök megunta a várakozást
Donald Trump amerikai elnök megunta a várakozást Fotó: JIM WATSON
Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok új szankciókat vezet be Oroszország két legnagyobb olajipari vállalata ellen. Az intézkedés célja, hogy fokozza a nyomást Moszkván és egy nappal azután lépett életbe, hogy az amerikai elnök bejelentette: a tervezett budapesti békecsúcsot határozatlan időre elhalasztják. Trump hozzátette, bízik abban, hogy az új szankciók előrelépést hoznak majd az orosz–ukrán béketárgyalások előmozdításában – írja az Origo.

Fotó: DREW ANGERER/AFP

Minden alkalommal, amikor beszélek Vlagyimirral, jó beszélgetéseink vannak, de aztán sehová sem vezetnek

 – mondta Trump. Noha az Egyesült Államok új szankciói várhatóan csekély gazdasági hatást gyakorolnak Oroszországra, a döntés komoly irányváltást jelent Trump külpolitikájában. Korábban ugyanis az amerikai elnök kijelentette, hogy addig nem vezet be új szankciókat, amíg az európai államok nem hagynak fel az orosz olaj importálásával. 

Trump többször kilátásba helyezett keményebb lépéseket Moszkva ellen, eddig kerülte ezek bevezetését, abban bízva, hogy sikerülhet békét elérni az immár három és fél éve tartó orosz–ukrán konfliktusban. A Kreml reagálásában azt közölte, hogy Oroszország gazdasága „ellenáll” majd az új intézkedéseknek. 

Egyszerűen úgy éreztem, hogy itt az ideje [a szankcióknak]. Sokáig vártunk

 – mondta Trump. 

Miért kerültek az orosz olajcégek a szankciók középpontjába?

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint az intézkedésekre azért van szükség, mert Putyin továbbra sem hajlandó véget vetni az értelmetlen háborúnak. A miniszter hangsúlyozta, hogy a Rosznyefty és a Lukoil az orosz kormány háborús gépezetét támogatja, mivel az olaj- és gázexport jelenti Oroszország legfontosabb bevételi forrását. A két vállalat együttesen napi 3,1 millió hordó olajat ad el külföldre.

A Rosznyefty önmagában az orosz olajtermelés közel felét biztosítja.

Kína, India és Törökország a legnagyobb vásárlók közé tartozik, Trump pedig azt sürgette, hogy ezek az országok szüntessék be az orosz olaj importját, hogy ezzel gazdasági nyomást helyezzenek a Kremlre.

Korábban beszámoltunk arról is, hogy az amerikai elnök szerint Narendra Modi indiai miniszterelnök ígéretet tett neki, hogy India felhagy az orosz olaj vásárlással. Donald Trump elmondta, a következő lépés az lenne, ha Kínát is rá tudná venni ugyanerre a lépésre.

Ukrajna az elmúlt hónapokban az orosz olajfinomítókat és az energetikai infrastruktúrát célozta, hogy minél nagyobb kárt okozzon az orosz gazdaságnak. 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök megunta a várakozást (Fotó: AFP)

