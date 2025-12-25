steinbach józsefbalatonalmádipüspök

Steinbach József: Jézus képes mindenféle életvihar közepette is csendességet teremteni

Jézus Krisztus a legnagyobb életviharok közepette is képes csendet és békességet teremteni – mondta Steinbach József református püspök karácsony napján, a balatonalmádi református templomban tartott ünnepi istentiszteleten.

Magyar Nemzet
2025. 12. 25. 14:38
Steinbach József, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke igét hirdet a karácsonyi istentiszteleten a balatonalmádi református templomban 2025. december 25-én Fotó: Bruzák Noémi Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Az a Jézus, aki az első karácsonyon megszületett, képes mindenféle lehetetlen, emberileg tehetetlennek tűnő életvihar közepette is nagy csendességet teremteni – mondta Steinbach József református püspök karácsony napján Balatonalmádiban.

Balatonalmádi, 2025. december 25. A kórus a karácsonyi istentiszteleten a balatonalmádi református templomban 2025. december 25-én. MTI/Bruzák Noémi
Fotó: Bruzák Noémi / MTI Fotószerkesztőség

A Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke a balatonalmádi református templomban tartott ünnepi istentiszteleten Márk evangéliumából idézte fel, hogy amikor Jézus egy viharba került hajón ráparancsolt a forgószélre, az elállt, a vihart nagy csendesség követte.

Steinbach József azt mondta:

 bizonyos életszakaszokban a mi lelkünk is „beesteledhet”, és úgy érezhetjük, hogy holtponton vagyunk. Erről mozdítanak ki Jézus szavai, hogy menjünk át a túlsó partra

 – emelte ki, hangsúlyozva a többes szám jelentését, hogy vele együtt menjünk, ne egyedül, és Jézus vezessen minket.

Egy zajjal szennyezett, szinte tébolyodott világban jó hallani erről a csendről, ami nem szomorú, süketítő csend, hanem olyan, mint amikor szép időben éppen csak fodrozódik a Balaton vize, és látszik, hogy ott van az élet. Valójában „műveld és őrizd egysége” ez a csendesség, ami tulajdonképpen maga az üdvösség is – szólt a püspök.

Az emberek azonban tartózkodnak a csendtől, nem tudnak vele mit kezdeni, mert egyrészt unalmas, másrészt nem mérhető a mai világ teljesítményorientált mércéjével, illetve azért is, mert azzal bele kell nézniük az élet ürességébe

 – mutatott rá.

Steinbach József jelezte: jó megállni, Isten igéjére figyelni, és nem csak az ünnepeken. Arról szólva, hogy a jövő év a református egyházban az imádság éve lesz, Rudolf Bohren svájci teológus könyvéből idézve megjegyezte: ha a Bibliával a kézben imádkozunk, nem elveszítjük, hanem megnyerjük az időt, és lesz időnk mindenre, ami Isten szerint fontos.

A püspök igehirdetése végén úgy fogalmazott:

 Jézus Krisztus csendet teremt, minden ellenkezésünk ellenére „igazi életes csendet", és elcsendesedésre hív bennünket. 

Hozzátette: az a feladatunk a világban, hogy az ő „csendet teremtő eszközei lehessünk".

Nem a világ viharjait kell megoldanunk, hanem a magunk helyén lecsendesíteni a viharokat, békességszerzővé lenni, Istent dicsőítve odafigyelni a másikra – mondta Steinbach József.

Borítókép: Steinbach József, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke igét hirdet a karácsonyi istentiszteleten a balatonalmádi református templomban 2025. december 25-én (Forrás: MTI/Bruzák Noémi)


