családi adókedvezménynyugdíjbéremelés

Kocsis Máté: Januártól dupla adókedvezményt kapnak a családok

Egyről a kettőre, Magyarország így indítja az évet – írta közösségi oldalán Kocsis Máté, utalva arra, hogy januártól teljessé válik a családi adókedvezmény megduplázása.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 12. 25. 14:06
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Januárban több változás is életbe lép, amelyek nagyban befolyásolják majd a családok életét. Kocsis Máté közösségi oldalán emlékeztetett, hogy januártól teljessé válik a családi adókedvezmény megduplázása. Mint megírtuk, a kormány korábbi vállalása volt, hogy a családi adókedvezmény mértékét két lépésben megduplázza. Ez július 1-jével 50 százalékban megtörtént, további 50 százalék erejéig pedig január 1-jével folytatódik.

A döntés egymillió családot érint, egy gyermek esetén havonta 20 ezer, kettőnél havonta 80 ezer, háromnál havonta 198 ezer forinttal több marad a családoknál.

Gulyás Gergely a keddi kormányinfón azt is elmondta:

  • Életbe lép a 30 év alatti édesanyák adómentessége, a 40 év alatti édesanyák esetében ez két gyermek vállalása esetén vehető igénybe. Van lehetőség rá, hogy az édesapa jövedelméből vegyék igénybe a szülők a kedvezményt.
  • A munkaadók és a munkavállalók megállapodása értelmében szintén januártól 322 800 ezer forint lesz a minimálbér összege, a garantált bérminimum pedig 373 200 forint. 
  • A kis- és középvállalkozók alanyi áfamentességének mértéke húszmillió forintra emelkedik, a következő években 22 millióra, majd 24 millióra fogják emelni.
  • A 13. havi nyugdíj kifizetése mellett a kormány megkezdi a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetését. 
  • A közszolgálati dolgozóknak ingatlanvásárlási segítséget nyújtanak egymillió forint értékben. 
  • Folytatják a tanárok bérének emelését, a diplomások átlagbérének 80 százalékát már elérték, ezt tartják, ezért jövőre tízszázalékos emelést kapnak a pedagógusok, így 936 ezer forint lesz az átlagbérük.
  • A bírák esetében a következő béremelés január 1-jétől esedékes.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Getty Images)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Vizi E. Szilveszter
idezojelekkarácsony

Karácsony a család ünnepe

Vizi E. Szilveszter avatarja

A Gyermek születése azt üzeni, hogy Isten a legnagyobb erőt a legkisebben mutatja meg.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu