Kocsis Máté: Januártól dupla adókedvezményt kapnak a családok

Januárban több változás is életbe lép, amelyek nagyban befolyásolják majd a családok életét. Kocsis Máté közösségi oldalán emlékeztetett, hogy januártól teljessé válik a családi adókedvezmény megduplázása. Mint megírtuk, a kormány korábbi vállalása volt, hogy a családi adókedvezmény mértékét két lépésben megduplázza. Ez július 1-jével 50 százalékban megtörtént, további 50 százalék erejéig pedig január 1-jével folytatódik.
A döntés egymillió családot érint, egy gyermek esetén havonta 20 ezer, kettőnél havonta 80 ezer, háromnál havonta 198 ezer forinttal több marad a családoknál.
Gulyás Gergely a keddi kormányinfón azt is elmondta:
- Életbe lép a 30 év alatti édesanyák adómentessége, a 40 év alatti édesanyák esetében ez két gyermek vállalása esetén vehető igénybe. Van lehetőség rá, hogy az édesapa jövedelméből vegyék igénybe a szülők a kedvezményt.
- A munkaadók és a munkavállalók megállapodása értelmében szintén januártól 322 800 ezer forint lesz a minimálbér összege, a garantált bérminimum pedig 373 200 forint.
- A kis- és középvállalkozók alanyi áfamentességének mértéke húszmillió forintra emelkedik, a következő években 22 millióra, majd 24 millióra fogják emelni.
- A 13. havi nyugdíj kifizetése mellett a kormány megkezdi a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetését.
- A közszolgálati dolgozóknak ingatlanvásárlási segítséget nyújtanak egymillió forint értékben.
- Folytatják a tanárok bérének emelését, a diplomások átlagbérének 80 százalékát már elérték, ezt tartják, ezért jövőre tízszázalékos emelést kapnak a pedagógusok, így 936 ezer forint lesz az átlagbérük.
- A bírák esetében a következő béremelés január 1-jétől esedékes.
