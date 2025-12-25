Kocsis Máté: Januártól dupla adókedvezményt kapnak a családok

Januárban több változás is életbe lép, amelyek nagyban befolyásolják majd a családok életét. Kocsis Máté közösségi oldalán emlékeztetett, hogy januártól teljessé válik a családi adókedvezmény megduplázása. Mint megírtuk, a kormány korábbi vállalása volt, hogy a családi adókedvezmény mértékét két lépésben megduplázza. Ez július 1-jével 50 százalékban megtörtént, további 50 százalék erejéig pedig január 1-jével folytatódik.

A döntés egymillió családot érint, egy gyermek esetén havonta 20 ezer, kettőnél havonta 80 ezer, háromnál havonta 198 ezer forinttal több marad a családoknál.

Gulyás Gergely a keddi kormányinfón azt is elmondta: