Döbbenetes bíróbotrány végezte ki a szovjeteket Mexikóban

Amikor 1986 tavaszán a tehetetlen és sikertelen Eduard Malofejev helyett a kijevi futballdiktátort, Valerij Lobanovszkijt nevezték ki a szovjet labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának, senki sem sejtette, hogy mekkorát húzott a döntéshozó. Lobanovszkij abban az időben a Dinamo Kijev csapatának edzője is volt, az akkor még szovjet, amúgy ukrán klubcsapat pedig az 1985–86-os idényben a Kupagyőztesek Európa-kupája sorozatban a döntőig menetelt. Majd alig egy hónappal a vb kezdete előtt, 1986. május 2-án Lyonban a KEK-döntőben álomjátékkal 3-0-s győzelemmel söpörte el a spanyol Atlético Madridot. Lobanovszkij akkor már tudta, hogy a világbajnokságon csak az lehet az esélye, ha gyakorlatilag a klubcsapatát küldi csatába Szovjetunió válogatottjának mezében. Az eredményt mi is jól tudjuk. A szovjetek számára a nyitómeccsen a tornádó nem csendesedett, s ennek mi álltunk az útjában. A 6-0-s vereség a magyar labdarúgás történelmének máig talán legfájóbb kudarca, mindenesetre vetekszik az 1954-es vb-döntő elvesztésével. Ez az írás azonban nem ezt elemzi. Azt sem, hogy a szovjet csapat a folytatásban az 1984-es Európa-bajnok franciáktól sem kapott ki (1-1), meg azt sem, hogy 2-0-ra megverte Kanadát. Ez a történet 1986. június 15-én, Leónban játszódik, amikor a szovjetek azzal a belga válogatottal kerültek össze a nyolcaddöntőben, amely éppen csak továbbjutott a csoportjából. A belgák ugyanis Mexikótól kikaptak, Paraguay ellen döntetlent értek el és csak Irakot tudták legyőzni. Csoportharmadikként vergődtek be a legjobb tizenhat közé és az előzetes esélylatolgatások szerint teljes nyugalommal várhatták a szovjet fergeteg újabb pusztítását.

Rinat Daszajev, a Szovjetunió válogatottjának kapusa Fotó: AFP/Staff

Szovjetunió a legjobb négy között? Nem lehetetlen!

Rinat Daszajev, a szovjet válogatott a meccs előtti nyilatkozatában dicsérte a szövetségi kapitányt, Lobanovszkijt. Szerinte a szovjet csapatban a kijevi futballcézár rendezte a sorokat, miközben a játékosok azt érzékelik, hogy a világ a szovjet csodáról beszél.

Daszajev egészen odáig ment, hogy szerinte a szovjetek a vb elődöntőjébe jutnak majd.

(Ha sejtette volna, hogy a legjobb négybe nem ők, hanem a rájuk váró belgák jutnak be, alighanem elkomorodik, de a világ sem gondolta azt, hogy a németalföldi csapatnak erre esélye lehet.) Izgulni csak azért kellett, mert a vb első szakaszában Lobanovszkij szívpanaszai nem csökkentek, a mester többször lett rosszul a borzalmas mexikói hőségben. De a jelentések arról szóltak, hogy az edző a belgák elleni nyolcaddöntőre meggyógyult. Ha tudta volna, hogy mi vár rá, alighanem a kispadra sem ül le.

A meccs:

XIII. labdarúgó-világbajnokság, nyolcaddöntő: Belgium–Szovjetunió 4-3 (0-1, 2-2, 3-2)

León, 38 ezer néző. Vezette: Fredriksson (svéd), (Socha – amerikai, Sanchez – spanyol). Belgium: Pfaff – Gerets, Renquin, Vervoort – Scifo, Grun, Demol, Ceulemans, Vercauteren – Veyt, Claesen.

Szovjetunió: Daszajev – Bal, Besszonov, Gyemjanyenko – Jakovenko, Jaremcsuk, Zavarov, Kuzneycov, Alejnyikov – Belanov, Rácz.

Gólszerzők: Scifo (56.), Ceulemans (77.), Demol (102.), Claesen (109), illetve Belanov (29.,70, 111.)

Elég csak ránézni a meccs jegyzőkönyvére és látni, hogy Igor Belanov, aki ebben az évben megkapta az Aranylabdát (tán vigasznak szánták, ki tudja?), szóval, ez az ember ezen a meccsen három gólt lőtt Belgiumnak. Ez a világklasszis teljesítmény is kevés volt azonban ahhoz, hogy a szovjetek a legjobb nyolc közé jussanak. Ám mindez nem teljesen a sarló-kalapácsos mezt viselő játékosokon múlt.