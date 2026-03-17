Nem kegyelmez az ég, jégeső és erős széllökések söpörnek végig az országon + videó

Többnyire erősen felhős vagy borult időre készülhetünk, bár délelőtt északnyugaton még előfordulhat rövid napos időszak. Délután északkelet felől helyenként elvékonyodhat a felhőzet – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Kedd délutáni időjárás (Forrás: HungaroMet)

Szórványosan eső, zápor, sőt jégdarazápor is kialakulhat, a nyugati határ mentén pedig akár meg is dördülhet az ég.

Az északi, északkeleti szél többfelé megélénkül, a nap első felében a Nyugat-Dunántúlon, estétől pedig néhol északkeleten is megerősödhet.

A csúcshőmérséklet általában 10 és 15 fok között alakul,

de a tartósan borult, csapadékos tájakon ennél hűvösebb is lehet.

Késő estére 3 és 8 fok közé hűl a levegő.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

Milyen idő lesz a következő napokban?

Szerdán a nap első felében még erősen felhős időre számíthatunk, és helyenként zápor is kialakulhat. Délutántól azonban északkelet felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet, így egyre több helyen előbújik a nap. Az északkeleti szél továbbra is élénk marad, néhol erős lökések is kísérhetik. A hőmérséklet csúcsa nagyjából 14 fok körül alakul.

Csütörtökön változó felhőzet mellett többórás napsütés ígérkezik, csapadék nem valószínű. A reggel hűvös lesz, körülbelül 3 fokkal, majd délutánra ismét 14 fok közelébe melegszik a levegő.

Pénteken is marad a változékony felhőzet, a hőmérséklet továbbra is 14 fok körül tetőzik. Az északkeleti szél ekkorra már mérséklődik.

Szombaton a felhők és a napsütés váltakozik, elszórtan zápor is előfordulhat.

A keleti, északkeleti szél időnként megélénkül, néhol meg is erősödhet. Délután 10 és 15 fok közötti értékek várhatók – írja a Köpönyeg.

