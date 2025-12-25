Orbán Viktor: Becsüljük meg a sikereinket! + videó

A miniszterelnök december 22-én interjút adott a TV2-nek. A beszélgetés végén arra a kérdésre, hogy mit üzen a magyar családoknak karácsonyra, Orbán Viktor úgy válaszolt, békességet.

Orbán Viktor a TV2 stúdiójában (Forrás: Facebook)

A miniszterelnök azt javasolta a magyaroknak, hogy azt erősítsék magukban, hogy vannak dolgok, amiket elértek, és azokat meg kell becsülni. Orbán Viktor azt akarja, hogy a magyarok egy kicsit ebből a vesztes XX. század után győztesként tudjanak magukra tekinteni, és azt, amit elértek az életben, azt ne becsüljék le, hanem értékeljék, hogy micsoda nagyszerű dolgokra voltak képesek a saját személyes életükben is.

Ha ezt végig tudják gondolni, szépen nyugodtan meg tudják beszélni a fa alatt, akkor lesz békesség, és ha lesz békesség, akkor lesz szép jövő és szép új esztendő is 2026-ban

– mondta a miniszterelnök.