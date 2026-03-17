Mbappé és Bellingham is már a Reallal edzett a City elleni BL-meccs előtt

A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének egyik nagy rangadóját a Real Madrid és a Manchester City vívja, igaz, a királyi klub az odavágón a 3-0-s sikerével szinte elintézte a továbbjutást. Azonban Pep Guardiola csapata ellen míg így sem lehet biztosra menni, így a 15-szörös BEK/BL-győztes szurkolóinak legnagyobb örömére két sztárjuk, a sérüléséből felépülő Kylian Mbappé és Jude Bellingham is elutazott Manchesterbe, igaz, a szakírók véleménye szerint csak a francia csatár léphet pályára a kedd esti visszavágón.

Molnár László
2026. 03. 17. 8:17
Jude Bellingham és Kylian Mbappé is elutazott a Real Madriddak a City elleni BL-visszavágóra Manchesterbe Forrás: NurPhoto/JOSE BRETON
A Manchester City és a Real Madrid sorozatban ötödször játszik egymással a BL kieséses szakaszában, összességében pedig már 16 alkalommal találkoznak a legrangosabb európai kupasorozatban , s meglehetősen kiegyenlített a mérleg, mivel a spanyol klub hat, az angol öt győzelemnél tart az öt döntetlen mellett. A City újabb sikerrel egyenlíthet ugyan, csakhogy a továbbjutáshoz háromgólos hátrányt (0-3) kellene ledolgoznia, ráadásul a Real gárdája kiegészülhet a csapat gólvágójával, ugyanis Kylian Mbappé, valamint a középpálya motorja, Jude Bellingham is ott van sérüléseikből visszatérve a királyi klub meccskeretében. Ráadásul a francia vélhetően elveszíti egyik rekordját, ugyanis ha Manchesterben Vinícius Jr. (25 év és 248 nap) pályára lép, a brazil támadó lesz a legfiatalabb játékos, aki eléri a 80 BL-mérkőzést, megdöntve a világbajnok támadó (26 év és 33 nap) rekordját.

Kylian Mbappé sérülése rendbe jött, készen áll a Menchester City elleni BL-csatára (Fotó: NurPhoto/Guillermo Martinez)

Mbappé pályára lépésére minden esély megvan, Bellingham még nem épült fel teljesen

Egy biztos, a Real Madridnak az idény hajrájában nagy szüksége lenne Mbappéra és Bellinghamre, miután nemcsak a hazai bajnokságot szeretné megnyerni – jelenleg négy pont a hátránya a Barcelona mögött –, hanem a Bajnokok Ligáját is, amire jó esélye van, főleg amiatt, hogy a nyolcaddöntő első meccsén 3-0-ra verte az egyik legnagyobb riválisát, a Manchester Cityt.

Ugyanakkor az edzésen készült felvételek alapján Mbappé térde továbbra sem százszázalékos.

Mbappé statisztikája a 2025/26-os idényben

  • La Liga: 23 meccs, 23 gól, 4 gólpassz
  • Bajnokok Ligája: 8 meccs, 13 gól, 1 gólpassz
  • Királykupa: 1 meccs, 2 gól, 1 gólpassz
  • Szuperkupa: 1 meccs
  • ÖSSZESEN: 33 MECCS, 38 GÓL, 6 GÓLPASSZ

Jude Bellingham statisztikája a 2025/26-os idényben

  • La Liga: 18 meccs, 4 gól, 3 gólpassz
  • Bajnokok Ligája: 7 meccs, 2 gól, 1 gólpassz
  • Királykupa: 1 meccs
  • Szuperkupa: 2 meccs
  • ÖSSZESEN: 28 MECCS, 6 GÓL, 4 GÓLPASSZ
Jude Bellingham is elutazott a csapattal, ám az ő játékában még valószínűleg nem gyönyörködhetnek a szurkolók (Fotó: NurPhoto/Alberto Gardin)

Nos, a BBC Sports értesülése szerint Mbappé felépült a térdsérüléséből, így játszhat a Manchester City elleni Bajnokok Ligája nyolcaddöntő visszavágón, ám Bellingham ugyan már edz, de a combizomhajlító izma nem biztos, hogy teljesen rendbe jött és bírná egy ilyen találkozó terhelését.

 De mivel a középpályás is elutazott a csapattal, előfordulhat olyan forgatókönyv, hogy az angol klasszisra is szükség lehet az utolsó percekben.

– Bellingham a csapattársaival akart jönni, hogy velük legyen ezen a fontos meccsen. Folytatja az edzéseket, és elvégzi az edzések egy részét, de holnap nem tervezem, hogy beállítom a csapatba. Mbappé viszont már bevethető, alig várom, hogy a pályán lássam, hogy élvezhessem a játékát és a góljait. Számomra és a csapat számára is nagyon fontos játékos, aki kulcsszerepet játszhat a továbbjutás kivívásában – mondta Arbeola a találkozót megelőző sajtótájékoztatón.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

