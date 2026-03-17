Itt van Brüsszel terve: gázárkorlát és új szabályok jöhetnek

Az uniós tagállamok azóta különböző válaszlépéseket mérlegelnek a várható energiapiaci nehézségek kezelésére. A javaslatok között szerepelnek technikai jellegű megoldások, például a szabályok enyhítése annak érdekében, hogy a kormányok kompenzálhassák a háztartásokat és a vállalkozásokat a növekvő költségek miatt. Ugyanakkor felmerültek vitatottabb elképzelések is, például egyes klímapolitikai intézkedések felülvizsgálata vagy visszafogása – írja a Politico.

A Bizottság egyik konkrét javaslata az állami támogatási szabályok módosítása, amely lehetővé tenné, hogy a tagállamok a gáztüzelésű erőművek által termelt nyereséget részben újraosszák, és ebből támogassák a növekvő számlákkal szembesülő fogyasztókat és vállalkozásokat. Emellett napirenden van a gázár felső korlátozásának lehetősége is, amely közvetlenül mérsékelheti az energiaköltségeket.

Von der Leyen kiemelte, hogy hasonló intézkedéseket már alkalmaztak a 2022-es orosz–ukrán háborút követően létrehozott válságkezelési keretben, és hangsúlyozta, hogy a Bizottság minden esetben egyedileg dönt majd ezek alkalmazásáról.