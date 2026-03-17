Itt van Brüsszel terve: gázárkorlát és új szabályok jöhetnek

Fedőneve: Kolibri projekt – Egy több száz millió eurós vagyonkimentési ügy szálai Ursula von der Leyenig vezethetnek

Az Európai Bizottság az állami támogatási szabályok enyhítését és a gázár esetleges korlátozását vizsgálja annak érdekében, hogy segítse a tagállamokat a Közel-Keleten zajló háború nyomán kialakult energiaválság kezelésében. Ursula von der Leyen bizottsági elnök március 16-i levelében – amely egy brüsszeli vezetői találkozó előtt készült – több lehetséges intézkedést vázolt fel a megemelkedett energiaköltségek kezelésére.

Magyar Nemzet
2026. 03. 17. 7:34
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)
Az energiaárak jelentős emelkedését az elhibázott brüsszeli szankciók és az iráni háború váltotta ki, amely a Hormuzi-szoros működését is akadályozza. Ez az útvonal kulcsfontosságú a globális olajszállítás szempontjából, mivel a világ olajellátásának mintegy egyötöde halad át rajta, így a konfliktus közvetlen hatással van az európai energiapiacokra és az árak alakulására is.

Rezsicsökkentést tervez Brüsszel (Fotó: AFP)

Az uniós tagállamok azóta különböző válaszlépéseket mérlegelnek a várható energiapiaci nehézségek kezelésére. A javaslatok között szerepelnek technikai jellegű megoldások, például a szabályok enyhítése annak érdekében, hogy a kormányok kompenzálhassák a háztartásokat és a vállalkozásokat a növekvő költségek miatt. Ugyanakkor felmerültek vitatottabb elképzelések is, például egyes klímapolitikai intézkedések felülvizsgálata vagy visszafogása – írja a Politico.

A Bizottság egyik konkrét javaslata az állami támogatási szabályok módosítása, amely lehetővé tenné, hogy a tagállamok a gáztüzelésű erőművek által termelt nyereséget részben újraosszák, és ebből támogassák a növekvő számlákkal szembesülő fogyasztókat és vállalkozásokat. Emellett napirenden van a gázár felső korlátozásának lehetősége is, amely közvetlenül mérsékelheti az energiaköltségeket.

Von der Leyen kiemelte, hogy hasonló intézkedéseket már alkalmaztak a 2022-es orosz–ukrán háborút követően létrehozott válságkezelési keretben, és hangsúlyozta, hogy a Bizottság minden esetben egyedileg dönt majd ezek alkalmazásáról.

A Bizottság szerint az intézkedéseknek célzottnak és átmenetinek kell lenniük. Fontos, hogy ne torzítsák a belső piac működését, megőrizzék a tiszta energiába irányuló beruházások ösztönzőit, és ne növeljék indokolatlanul a gáz iránti keresletet.

A testület tovább erősítené azt a mechanizmust, amely lehetővé teszi, hogy a tagállamok kompenzálják a Kibocsátáskereskedelmi Rendszerben fizetett szén-dioxid-költségek akár 80 százalékát. Emellett egyszerűsítenék az áramvásárlási megállapodások szabályait, hogy a vállalatok kiszámíthatóbb feltételek mellett juthassanak villamos energiához.

További intézkedésként új jogszabályt készítenének elő annak érdekében, hogy a hálózathasználók hatékonyabban használják ki a meglévő villamosenergia-hálózatot, elkerülve ezzel a szükségtelen és költséges fejlesztéseket.

Emellett felülvizsgálnák azokat a piaci mechanizmusokat is, amelyek a kvóták kínálatát szabályozzák, hogy mérsékeljék az árak túlzott ingadozását és rövid távon stabilizálják a piacot. A Bizottság egy 2030 utáni időszakra vonatkozó, reális dekarbonizációs pályát is kijelölne az év végére tervezett felülvizsgálat előtt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
