Megint lebukott a Tisza: épp a tomboló olajválság közepette fognának hozzá a Mol átalakításához

A brüsszeli Politico értesülései szerint a Tisza Párt a Mol vezetési struktúrájának átalakítására készül. A lap arról ír, hogy Magyar Péter pártja személycseréket és szerkezeti változtatásokat tervez az egyébként sikeresen működő magyar olajvállalatban, ráadásul éppen a globális olajválság közepette nyúlnának hozzá a Mol vezetéséhez.

Magyar Nemzet
2026. 03. 16. 12:57
Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Veszélyes lépésre készül a Tisza Párt: hatalomra kerülésük esetén a párt körüli gazdasági szakértők átalakítanák a Mol vezetési struktúráját – derül ki a Politico portál friss cikkéből. Tennék mindezt az egyre mélyülő globális politikai-gazdasági krízishelyzet és az abból fakadó olajválság közepette.

Tarr Zoltán megint elszólta magát: Magyar Péterék a Mol átalakítására készülnek. Fotó: MTI/Purger Tamás

Már a brüsszeli lap cikkének címe is sokatmondó: Magyar Péter üzleti vezetőket választ Orbán uralmának felszámolására, mert szerinte az igazgatótanácsok veteránjai rendelkeznek majd azzal a tapasztalattal, amely szükséges ahhoz, hogy biztosítsák a befagyasztott EU-forrásokat és feloldják a Fidesz állami befolyását – írja a lap.

A cikkben Tarr Zoltánt idézik, aki az olajválság és az éppen berobbant közel-keleti háború kellős közepén – amikor az európai energiaárak az egekben – arról beszél, hogy a prioritás az, hogy „jó menedzsereket” találjanak, akik képesek végrehajtani ezt a változást. Elmagyarázta azt is, hogy a vállalati igazgatótanácsokból való toborzás egy másik előnye – a politikai veteránok alkalmazása helyett –, hogy az új miniszterek nem „szennyeződtek be” kormányzati tapasztalattal. 

Azaz tulajdonképpen olyan embereket keresnek, akik semmiféle politikai tapasztalattal, semmilyen államigazgatási gyakorlattal nem rendelkeznek. Így viszont jogosan tehetjük fel a kérdést, megfelelő államvezetési tapasztalat és tudás hiányában hogyan fognak kormányozni? Esetleg a mögöttük álló, őket támogató brüsszeli-globalista érdekkörök súgnak majd nekik?

Tarr Zoltán közölte: részletes tervük van a Mol átalakítására

Tarr elmondta a Politicónak azt is, hogy a Tiszának „különleges munkacsoportja” van, amely „tervet” dolgozott ki a Mol kezelésére. „Az egész vezetői és tulajdonosi struktúra olyan dolog, amivel foglalkozni kell” – mondta a Tisza második embere. Tegyük fel a kérdést: tehát a jelenlegi rendkívül sikeres menedzsment ki lesz rúgva, és jönnek Kapitány István, meg a Shell-keltetőben nevelkedett menedzserek? 
Azt is mondja Tarr: bár a tulajdonosi szerkezet nehezen változtatható kétharmados többség nélkül, a vállalat stratégiáját könnyebb lesz módosítani. 

A Tisza 2035-ig megállítja a Mol orosz olajimportját – mondja magabiztosan, amikor a jövő hetet sem lehet látni ebben e forrongó és képlékeny geopolitikai helyzetben. Tarr akkor dobálózik magabiztosan a Mol átalakításával, amikor az Európai Unió is kétségbeesetten keresi a megoldást az elszabadult energiaárakra, mert nem fogják tudni megfizetni a nyugati polgárok sem. Most gondolkodnak a fogyasztók védelmén. 

Ilyenkor azért jusson eszünkbe, milyen helyzetben is lehetnénk, ha a magyar kormány nem vezette volna be a rezsicsökkentés intézményét.  Ahogy korábban írtuk: a friss adatok alapján ugyanis Magyarországon találkozhatunk uniós szinten a legalacsonyabb gáz- és villanyszámlákkal. Európa ebben a helyzetben nem mondhat le az olcsó orosz energiáról, ezért az ukránok, Brüsszel és a Tisza ilyen irányú követelései ilyen körülmények között elfogadhatatlanok. Kijelenthető tehát, hogy Zelenszkij olajblokádja veszélyes a magyar családokra nézve.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szakos Enikő
idezojelekiskola

Az iskolabezárások ára

Szakos Enikő avatarja

Gazdasági racionalizálás vagy nemzeti önfeladás?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.