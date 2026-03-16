Megint lebukott a Tisza: épp a tomboló olajválság közepette fognának hozzá a Mol átalakításához

Veszélyes lépésre készül a Tisza Párt: hatalomra kerülésük esetén a párt körüli gazdasági szakértők átalakítanák a Mol vezetési struktúráját – derül ki a Politico portál friss cikkéből. Tennék mindezt az egyre mélyülő globális politikai-gazdasági krízishelyzet és az abból fakadó olajválság közepette.

Tarr Zoltán megint elszólta magát: Magyar Péterék a Mol átalakítására készülnek. Fotó: MTI/Purger Tamás

Már a brüsszeli lap cikkének címe is sokatmondó: Magyar Péter üzleti vezetőket választ Orbán uralmának felszámolására, mert szerinte az igazgatótanácsok veteránjai rendelkeznek majd azzal a tapasztalattal, amely szükséges ahhoz, hogy biztosítsák a befagyasztott EU-forrásokat és feloldják a Fidesz állami befolyását – írja a lap.

A cikkben Tarr Zoltánt idézik, aki az olajválság és az éppen berobbant közel-keleti háború kellős közepén – amikor az európai energiaárak az egekben – arról beszél, hogy a prioritás az, hogy „jó menedzsereket” találjanak, akik képesek végrehajtani ezt a változást. Elmagyarázta azt is, hogy a vállalati igazgatótanácsokból való toborzás egy másik előnye – a politikai veteránok alkalmazása helyett –, hogy az új miniszterek nem „szennyeződtek be” kormányzati tapasztalattal.

Azaz tulajdonképpen olyan embereket keresnek, akik semmiféle politikai tapasztalattal, semmilyen államigazgatási gyakorlattal nem rendelkeznek. Így viszont jogosan tehetjük fel a kérdést, megfelelő államvezetési tapasztalat és tudás hiányában hogyan fognak kormányozni? Esetleg a mögöttük álló, őket támogató brüsszeli-globalista érdekkörök súgnak majd nekik?

Tarr Zoltán közölte: részletes tervük van a Mol átalakítására

Tarr elmondta a Politicónak azt is, hogy a Tiszának „különleges munkacsoportja” van, amely „tervet” dolgozott ki a Mol kezelésére. „Az egész vezetői és tulajdonosi struktúra olyan dolog, amivel foglalkozni kell” – mondta a Tisza második embere. Tegyük fel a kérdést: tehát a jelenlegi rendkívül sikeres menedzsment ki lesz rúgva, és jönnek Kapitány István, meg a Shell-keltetőben nevelkedett menedzserek?

Azt is mondja Tarr: bár a tulajdonosi szerkezet nehezen változtatható kétharmados többség nélkül, a vállalat stratégiáját könnyebb lesz módosítani.