Fedőneve: Kolibri projekt – Egy több száz millió eurós vagyonkimentési ügy szálai Ursula von der Leyenig vezethetnek

„El kell adni őt” – ilyen lesújtó véleményen még nem voltak Wirtzről

Florian Wirtz hiába tért vissza sérüléséből a Liverpoolba, a német egyelőre keresi régi formáját, amellyel januárban házon belül a legjobb játékosnak járó díjat is elnyerte. Wirtz kapcsán az ESPN stúdiójában akadtak ki a szakértők, ahol már a középpályás eladását követelik, ha nem változnak a dolgok a Liverpoolnál.

2026. 03. 17. 8:03
Florian Wirtz (labdával) a Tottenham ellen nem volt a Liverpool nyerőembere
Florian Wirtz (labdával) a Tottenham ellen nem volt a Liverpool nyerőembere Fotó: MI NEWS Forrás: NurPhoto
Amikor múlt hét kedden a Galatasaray elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen Florian Wirtz sérülésből visszatért a Liverpool kezdőjébe, akkor a szurkolók remélték, hogy a német ott folytatja, ahol az évet elkezdte – Wirtz januárban öt gólt is szerzett, a hónap legjobbja volt házon belül –, majd február végén a Nottingham Forest elleni PL-meccs bemelegítésénél szenvedett hátsérülést. A 22 éves játékos azonban, ahogy csapata, úgy ő is gyengén muzsikált a törökök ellen, majd a Tottenham ellen 1-1-re végződő meccsen vasárnap is. 

Florian Wirtz visszatért a sérülésből, de egyelőre keresi régi formáját a Liverpoolnál
Florian Wirtz visszatért a sérülésből, de egyelőre keresi régi formáját a Liverpoolnál (Fotó: MI News/NurPhoto)

Florian Wirtz megint a kritikák kereszttüzében

Több sem kellett az amerikai tévécsatorna, az ESPN szakértőjének, a korábbi skót válogatott labdarúgó, Craig Burley-nek. A szakértő kifakadását a német Bild szemlézte. Burley visszatérő dolgot kért számon Wirtzen, miszerint korábban a Bayer Leverkusenben nyújtott játékától elmarad a Liverpoolnál, mindezek miatt kidobott pénz volt az érte fizetett 125 millió euró. Arról egyébként Wirtz is beszélt az idény során, hogy milyen nehéz volt a Premier League ritmusát felvenni, majd decemberben megrúgta az első bajnoki gólját, eddigre már több kiló izmot szedett fel magára. 

– Annyira hiányzik belőle a meggyőződés az utolsó harmadban, hogy az felfoghatatlan – kezdte Burley. – Ha nem szerez gólokat, akkor legalább hol vannak a kulcspasszai? Hol vannak azok a cselezések és azok a beindulások a védelem mögé, amiket Leverkusenben mutatott, három-négy ellenfelet maga mögött hagyva? Hol van mindez?

A cikk ezután kiemeli, hogy míg Wirtz az idény elején a kedvenc posztján, a támadó középpályásén játszhatott végig, télen történt némi változás, és Arne Slot olykor már a bal szélen veti be. Mindennek Szoboszlai Dominik az egyik nyertese, aki így a támadásokban jobban ki tudja venni a részét, ha a középpályán játszik, míg a balhátvéd Kerkez Milos játékkapcsolata is érezhetően jobb a némettel, mint Cody Gakpóval. 

A Liverpoolnak el kellene adni Wirtzet?

Burley azonban hajthatatlan, hiába az idáig minden sorozat alapján hat gól és hét gólpassz, sarkos véleményt fogalmazott meg Wirtzről.

Valószínűleg a legjobb formáját 10-es posztján, támadó középpályásként tudná nyújtani, és ha ez nem működik, a Liverpoolnak el kell adnia őt.

Mindez azért elég meglepő húzás lenne a Liverpooltól, amely szerdán 21 órától a Galatasarayt fogadja a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján. A törökök az odavágón 1-0-ra nyertek, az angolok fordítani kell, a továbbjutás Slot állását is megszilárdítaná legalább az idény végéig. 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu