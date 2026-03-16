Liverpool változást akar, Slot mérhetetlenül frusztrált, Szoboszlai is szóba került

Arne Slot együttese azt a Tottenhamet fogadta, amely a hét közben az Atlético Madrid ellen 5-2-re elveszített Bajnokok Ligája-mérkőzéssel beállította a negatív klubrekordot: a spanyolokkal szembeni bukás volt sorozatban a Spurs hatodik veresége. Igaz, a Liverpool sem szerepelt sokkal jobban, a Vörösök 1-0-ra alulmaradtak a Galatasaray otthonában, és bár vasárnap Szoboszlai Dominik szabadrúgásgóljával megszerezték a vezetést, a vendégek Richarlison 90. percben született találatával ponttal távoztak az Anfieldről.

Arne Slot kiemelte Szoboszlai Dominik gólját.

A Liverpool nyolcadszor kapott gólt a 90. percben vagy később a bajnokságban, megdöntve az eddigi hetes rekordot még a 2010–2011-es idényből. Ami még ennél is fájóbb, mind a nyolc gól a Liverpool pontvesztését jelentette – nem csoda, hogy előbb Szoboszlai, majd Slot is kifakadt emiatt. – Óriási csalódás, hogy újra és újra az utolsó percben kapott gól miatt veszítünk pontokat. Hányszor kell még ennek megtörténnie? Ma megint megtörtént, de nem ért teljesen váratlanul, mert az utolsó 15-20 perc volt a legkiegyenlítettebb szakasza a mérkőzésnek. Az összes helyzetük hosszú labdákból és második labdákból jött, nem tudtunk elég gyorsan felszabadítani. Ebben az idényben már sokszor előfordult, hogy nem tudtuk értékesíteni a helyzeteinket, majd az utolsó percben gólt kaptunk – dühöngött Slot.

Az egyetlen pozitívum Szoboszlai találata volt: a magyar válogatott csapatkapitánya a negyedik szabadrúgásgólját jegyezte a Premier League mostani évadában, amivel megdöntötte a klubrekordot, és a bajnokság történelmét nézve is csak David Beckham (2000–2001) és Laurent Robert (2001–2002) szerzett ennél többet egy idényben, szám szerint ötöt.

Nagyszerű gól. Jó látni egy ilyen találatot. Sokkal nagyobb helyzeteink is voltak ennél, de ha Dominik kerül lövőhelyzetbe, abból mindig nagy lehetőség lesz, és ezt ma is láttuk

– mondta Szoboszlairól Slot.

A holland szakvezető szerint a most felgyülemlett frusztrációt a szerdai, Galatasaray elleni BL-visszavágón kell felhasználnia a csapatnak. – Teljesen érthető, hogy a szurkolók csalódottak, hiszen már többször láthattuk, hogy hazai pályán nem tudjuk megszerezni az elvárt pontokat, mert gólt kapunk az utolsó percekben. Most rajtunk múlik, hogy ezt a frusztrációt átvigyük szerdára, és nagyszerű teljesítménnyel rukkoljunk elő. Mert mindannyian frusztráltak vagyunk, ez teljesen világos. Olyan teljesítményt és eredményeket kell adnunk a drukkereknek, amit megérdemelnek, mert az egész idényben támogattak minket.

Arne Slot távozását követelik

A szóban forgó szurkolók türelme viszont fogy, a csapat híveinek egy része odáig ment, hogy a meccs után felszólították Slotot a távozásra a közösségi médiában. „Hivatalosan feladtam, Arne nem a mi emberünk. Amikor arról beszélünk, hogy ez a Spurs akár nyerhetett is volna, miközben Alisson több védést mutatott be, mint az ő bizonytalan kapusuk, az elfogadhatatlan” – írta az egyik drukker, míg egy másik hozzátette: „Egész idényben védtem Slotot, de ez a meccs nálam is betette a kaput.”