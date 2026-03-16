A magyar légió két tagját ünnepelték, de egyikük sem volt boldog

A légió tagjaként Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik nehéz hetet zárt vasárnap este. A Liverpool kedden a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének az első meccsén Isztambulban lépett pályára, és 1-0-ás vereséget szenvedett a Sallai Rolandot a 77. percben bevető Galatasaraytól – Kerkez és Szoboszlai is kezdett, utóbbi végig a pályán volt, előbbi a 33. percben sárga lapot kapott, a 60. percben pedig lecserélték. Vasárnap a Premier League 30. fordulójában nagy lehetősége nyílt a Liverpoolnak arra, hogy a kiesés ellen harcoló Tottenham legyőzésével előbbre lépjen a tabellán.

Szoboszlai Dominik egyébként kapott jó hírt a hét közben: a Tranfermarktnál az értéke elérte a 100 millió eurót, emellett ő lett a klubjánál a hónap játékosa, és övé lett a legszebb gól is, a nagy versenyben saját magát előzte meg, mert a második legszebb találatnak is ő szerzője. Természetesen kezdett a Tottenham ellen, Kerkez viszont az egész meccset a kispadon töltötte. Szoboszlai a 18. percben szabadrúgásból újabb gólt szerzett, ez volt az ötödik gólja a Premier League-kiírásban, ebből négyet szabadrúgásból vágott be. Így már csak egy találat hiányzik neki, hogy beállítsa James Ward-Prowse rekordját az egy PL-idényen belül lőtt szabadrúgásgólokat tekintve. Boldog mégsem lehetett, mert a Tottenham a legvégén kiegyenlített (1-1).

Tóth Alex sorozatban negyedszer koptatta a Bournemouth kispadját a Premier League-ben, a csapata 0-0-ra végzett a Burnley stadionjában. Az angol másodosztályban két forduló is lezajlott a múlt héten. A Blackburn Rovers szerdán 1-0-ra kikapott Oxfordban, szombaton viszont 2-1-re nyert Londonban a Millwall ellen, mindkét meccsen Tóth Balázs védte a kaput. A West Bromwich Albion kétszer is hazai pályán játszhatott, előbb 1-1-re végzett a Southamptonnal, majd 3-0-ra legyőzte a Hull Cityt, Callum Styles végigjátszotta mindkét találkozót.

Egymás ellen játszott a légió két tagja

A Bundesliga első osztályában az Union Berlin nem számíthatott a múlt héten kiállított és persze eltiltott Schäfer Andrásra Freiburgban, de így is nyert 1-0-ra. Az RB Leipzig a sérülése után már edzésbe állt Gulácsi Pétert nélkülözve, Willi Orbán szolgálataira viszont számítva lépett pályára Stuttgartban, és 1-0-ás vereséggel utazott haza. A második vonalban a Hertha Berlin hazai pályán Dárdai Mártonnal a védelemben 1-1-et játszott a Bochummal.