MLSsallói dánielToronto FC

A magyar támadó parádés támadás végén lőtt gólt, mégis bosszankodhatott + videó

Sallói Dániel egymás után második MLS-meccsén is betalált. Sokáig úgy tűnt, a Toronto magyar támadójának gólja ismét három pontot ér, ám a Red Bull New York az ötperces hosszabbítás letelte után majdnem két perccel kiegyenlített, így Sallói is bosszankodhatott.

Magyar Nemzet
2026. 03. 14. 20:33
Sallói Dániel, a Toronto FC magyar támadója újra gólt, de ezúttal a Red Bull New York ellen nem győztes találatot ünnepelhetett az MLS-ben Fotó: Getty Images via AFP/Vaughn Ridley
Sallói Dániel hosszú évek után váltott csapatot az észak-amerikai bajnokságon (MLS) belül, a korábbi magyar válogatott támadót a Sporting Kansas City helyett immár a Toronto FC színeiben láthatjuk. Sallói a Cincinnati elleni győztes gólja és egy igazán különleges interjú után lendületben várhatta a Red Bull New York elleni meccset.

A Red Bull New York játékosai is tudták, hogy kire kell figyelni, Sallói Dániel mégis gólt lőtt a Toronto színeiben az MLS-meccsen
Sallói nagy pillanata ezúttal az első félidőben jött el.

Sallói Dániel gólja, szenzációs kontra végén

Gavran kapus indította az akciót a vendégek szöglete után, Mihailovic Sallói elé tálalt, aki a támadáshoz méltó befejezéssel szerzett gólt.

Mivel az MLS-ben a jégkoronghoz hasonlóan két asszisztost jegyeznek fel, Sallóiék kapusa is felkerült a gólpasszosok közé.

Sokáig úgy tűnt, hogy Sallói Dániel egymás után két fordulóban is győztes gólt szerez, már az ötperces hosszabbítás is bőven letelt, amikor a vendégek a PSG-ben és a Bayernben is megfordult Choupo-Moting találatával kiegyenlítettek. Még a Red Bull kapusa is felment a szöglethez, de végül nem játszott főszerepet.

Sallói a kései dráma miatt ezúttal nem ünnepelhetett felhőtlenül a meccs után.

