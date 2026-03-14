A magyar támadó parádés támadás végén lőtt gólt, mégis bosszankodhatott + videó

Sallói Dániel hosszú évek után váltott csapatot az észak-amerikai bajnokságon (MLS) belül, a korábbi magyar válogatott támadót a Sporting Kansas City helyett immár a Toronto FC színeiben láthatjuk. Sallói a Cincinnati elleni győztes gólja és egy igazán különleges interjú után lendületben várhatta a Red Bull New York elleni meccset.

A Red Bull New York játékosai is tudták, hogy kire kell figyelni, Sallói Dániel mégis gólt lőtt a Toronto színeiben az MLS-meccsen

Sallói nagy pillanata ezúttal az első félidőben jött el.

Sallói Dániel gólja, szenzációs kontra végén

Gavran kapus indította az akciót a vendégek szöglete után, Mihailovic Sallói elé tálalt, aki a támadáshoz méltó befejezéssel szerzett gólt.

Mivel az MLS-ben a jégkoronghoz hasonlóan két asszisztost jegyeznek fel, Sallóiék kapusa is felkerült a gólpasszosok közé.

Sokáig úgy tűnt, hogy Sallói Dániel egymás után két fordulóban is győztes gólt szerez, már az ötperces hosszabbítás is bőven letelt, amikor a vendégek a PSG-ben és a Bayernben is megfordult Choupo-Moting találatával kiegyenlítettek. Még a Red Bull kapusa is felment a szöglethez, de végül nem játszott főszerepet.

Sallói a kései dráma miatt ezúttal nem ünnepelhetett felhőtlenül a meccs után.