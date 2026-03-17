Lelkileg fontos fordulópont Orbán Viktor kaposvári fóruma + videó

2026. 03. 17. 7:28
– Egészen más az utca valósága, mint amit a digitális világ produkál – jelentette ki az Igazság órája keddi adásában Nagy István. Németh Balázs vendége ezúttal az agrárminiszter volt, aki a Békemenetről, illetve Orbán Viktor miniszterelnök kaposvári országjárásáról beszélt. Mint mondta, utóbbi lelkileg is fontos fordulópont volt, ugyanis a kampány során az ember a digitális térből érkező támadások miatt sokszor elbizonytalanodik, azonban egy ilyen esemény után azt mondja: „ide nekem az oroszlánt is!”

A miniszter elmondása szerint a vasárnapi Békemeneten ő is jelen volt, de semmi dühöngést nem tapasztalt. Egy ilyen közös akció szerinte nagyon erősen össze tudja fogni az embereket, lelkesítő hatása van. A kormányfő kaposvári fóruma kapcsán kitértek arra is, a balliberális média nem győzött gúnyolódni. „Savanyú a szőlő” – jegyezte meg a tárcavezető, majd rámutatott: a Tisza ugyan próbál adni a látszatra, de a valóság sokszor nem tükrözi a kommunikációt.

A miniszterelnöknek ez a megindulása olyan szintű energiát és erőt visz a kampány utolsó szakaszába, ami pontosan elég lesz arra, hogy győzzünk

– vélekedett.

 

Magyar Péter a csillagokat is lehazudja az égről

A Tisza Párt vasárnapi menetére kitérve Németh Balázs felidézte, a legemlékezetesebb pillanat onnan az volt, hogy egy „Hajrá Tisza!” feliratú tábla és egy ukrán zászló is felbukkant a tömegben. Magyar Péter viszont azzal védekezik, hogy az egész csak kormánypárti kommunikáció volt.

– Csak kibújt a szög a zsákból – jegyezte meg Nagy István, rámutatva: a Tisza Párt elnökétől megszokhattuk már, hogy a csillagokat is lehazudja az égről. Szerinte amennyiben neki valamilyen téma nem előnyös, egyszerűen csak letagadja. Emlékeztetett arra, hogy Ukrajna uniós csatlakozását meg is szavaztatta szimpatizánsaival.

Nagy István szerint most olyan kérdésekben lesz döntés az áprilisi választáson, amelyeket hiába bánunk meg fél év múlva, nem lehet már visszacsinálni (Forrás: YouTube)

Kitértek arra is, hogy Daniel Freund állítása szerint Magyar Péter engedné a háború finanszírozását és katonákat is küldene Ukrajnába.

– Ez a lehető legnagyobb lebukás. Szeressen így téged Daniel Freund – jegyezte meg a miniszter, majd emlékeztetett: a Tisza Párt megfizeti az árát annak, hogy csatlakozhatott az Európai Néppárthoz. Szerinte ugyan érzik, hogy ez nem népszerű Magyarországon, de azt a támogatást, amit kapnak Brüsszelből, meg kell hálálni.

Gondoljuk, hogy a mai világban van ingyen pénz?

– mutatott rá Nagy István, majd leszögezte: mindennek ára van.

Emlékeztetett Tarr Zoltán elszólására is, hogy nem mondanak el mindent, mert akkor megbuknak – szerinte ez már eleve intő jel volt arra, miért is veszélyes a Tisza. Mint mondta, fel kell tennünk magunknak a kérdést: miből csinálják mindezt? Hiszen még csak állami támogatásuk sincs, mert még nincs mandátumuk. Szerinte ez nagyon nagy veszélyeket hordoz magában.

 

Színjáték Brüsszelben

Kitértek az orosz kőolaj kérdésére is. Németh Balázs felidézte, hétfőn jelent meg a szlovák sajtóban a hír, miszerint Brüsszel igazából nem is helyez semmilyen nyomást Ukrajnára, hogy indítsa újra a Barátság kőolajvezetéket.

Ha ezt Brüsszel akarná, már jönne az olaj

– mutatott rá Nagy István.

Szerinte titokban még szurkolnak is, hogy Magyarország nehéz helyzetbe kerüljön. Kollár Kinga tiszás képviselő elszólása óta tudható, hogy valójában ez a hozzáállásuk. A miniszter szerint ráadásul Brüsszelnek az ukránpárti gazdaságpolitikája a csőd szélére fogja sodorni az uniót. Ez a mezőgazdasági kérdésekben is hatványozottan megmutatkozik – tette hozzá a miniszter.

 

Magyarországot megfenyegették

Arról, hogy Szijjártó Pétert és hazánkat a külügyminiszterek tanácsán megfenyegette a német kollégája, azt mondta: „Nekem az a szerencsém, hogy titokban mindig velem vannak, csak nem merik bevallani a plenárison.” Nagy István szerint az ülések után mindig odamennek hozzá biztatni, de amikor fel kell szólalniuk, nem mernek kiállni az érdekeik mellett. A német külügyminiszter szavai kapcsán rámutatott:

az nem lehetséges, hogy egy uniós tagállamot a társai megkülönböztetnek egy, a szövetségen kívüli ország érdekeiért.

A védett ár kapcsán beszéltek arról is, hogy Tarr Zoltán ismét elszólta magát: a Tisza szét akarja verni a Molt, és egy egész munkacsoportot állított rá a vállalatra. Nagy István elmondása szerint amikor beszélget az emberekkel, mindig arra hívja fel a figyelmet, hogy érdemes megnézni: kit jelölnek a pártok miniszternek. Szerinte például Kapitány István személye igazolja, hogy a Tisza le akar válni az olcsó orosz energiáról – csak erről már nem beszélnek, mert akkor megbuknának. Tarr Zoltán akciója pedig szerinte azt vetíti előre, hogy privatizálják a Mol állami részét.

Most olyan kérdésekben lesz döntés, amelyeket hiába bánunk meg fél év múlva, nem lehet már visszacsinálni

– összegezte a választás tétjét a miniszter.

 

Borítókép: Nagy István agrárminiszter az Igazság órájában (Forrás: YouTube)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
