Lezárták a határt, mégis áttört a húsevő parazita – Texasban kongatják a vészharangot
Évtizedek óta nem látott, húsevő parazita jelent meg újra Texasban. A hatóságok néhány napon belül két külön fertőzésről számoltak be. Az élő szövetekkel táplálkozó amerikai csavarlégy terjedése komoly veszélyt jelent a vadon élő és a haszonállat-állományra egyaránt, ráadásul a meleg és párás időjárás csak növeli a terjedés kockázatát. 1960-ban egyszer már sikerült megfékezniük a járványt, de harminc évbe telt, mire a határ menti állattenyésztés magára talált.
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