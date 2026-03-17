Orbán Viktor érdekes húzása Kaposváron – az elemző szerint ez sokat elárul arról, melyik félnek jobbak a számai

Magabiztos, higgadt és mozgósító beszédet mondott Orbán Viktor Kaposváron – vélekedett lapunknak nyilatkozva Talabér Krisztián. A Magyar Társadalomkutató kutatási igazgatója felhívta a figyelmet: választástörténetileg a Kaposvár központú OEVK egy olyan körzet, ahol, ha nyerni tud a kormánypárt jelöltje, akkor valószínűleg országosan is elegendő felhatalmazást kap a Fidesz a kormányzás folytatásához. Ennek fényében pedig érdekes, hogy ez egy tipikus kampánybeszéd volt.

2026. 03. 17. 4:59
Orbán Viktor higgadt karakterként lépett a kaposváriak elé, megjelenése magabiztosságot sugárzott, beszéde pedig lelkesítette a választókat, ami a közönség reakcióiból egyértelműen kiderült – jellemezte a miniszterelnök kaposvári beszédét Talabér Krisztián, a Magyar Társadalomkutató kutatási igazgatója. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a választási kampány hajrájában országjárásra indult a kormányfő: a következő napokban több városban is nyilvános fórumon találkozik az emberekkel. Hétfőn este Somogy vármegye székhelyén, Kaposváron állt színpadra.

Orbán Viktor hétfő este Kaposváron állt színpadra (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / MTI)

Talabér Krisztián szerint az elhangzott beszéd két fő részre bontható. Egyrészt a miniszterelnök konkretizálta, hogy miért nyertese kormányzásának a térség, és újabb számonkérhető programpontokért cserébe kérte a helyiek bizalmát az április 12-ei választáson. Másrészt azt hangsúlyozta, a jelenlegi, kiszámíthatatlan nemzetközi helyzetben a Fidesz békét és biztonságot kínál a választóknak. – Utóbbi egy esszenciális, alapvető emberi érzelmekre ható ajánlat, ami ebben a zűrzavaros, háború felé sodródó világban egyre inkább felértékelődik – tette hozzá.

Szerinte látható volt, hogy a miniszterelnök nyugodt szívvel állt ki a színpadra: nem is volt miért izgulnia, hiszen amit a kormány az elmúlt 16 évben vállalt a térség fejlődése érdekében, azt teljesítette is.  Ráadásul a rendezvényen felszólalt Szita Károly polgármester és Gelencsér Attila, a térség fideszes országgyűlési képviselője is, akik szintén bátran kijelentették, nyugodtan számon lehet rajtuk kérni az elmúlt évek teljesítményét. Gelencsér Attila felszólalásában öt pontban még azt is elmondta, mi lesz a következő ciklusra az ő vállalása.

„Így nemcsak azt tudják a helyiek, hogy egy leendő kormánytól mire számíthatnak országosan, hanem azt is, hogy a képviselőtől mire számíthatnak ott, helyben”

– magyarázta Talabér Krisztián. 

Szerinte a szónokok rámutattak arra is, milyen erős kontrasztban áll a Fidesz Magyar Péterékkel. – Hiszen a Tisza egy új politikai szereplő, amely még nem rendelkezik kormányzati, de még önkormányzati vezetési tapasztalattal sem, így a választók eddig nem láthatták, miként teljesítené a vállalásait, ígérni pedig bárki tud. A Fidesz viszont az elmúlt évtizedekben kormányzati és önkormányzati szinten is jelen volt, kézzelfogható országos és helyi teljesítmény van mögöttük, politikusaik ezért számon kérhetők a választók előtt. 

Így a politikai verseny egyik oldalán egy tapasztalattal rendelkező, számonkérhető, ezért hiteles szereplő áll, a másikon pedig egy olyan párt, amelynek eddig csak ígéretei voltak, ezért a hitelesség próbáját még nem állták ki.

Talabér felhívta a figyelmet arra is, hogy választástörténetileg a Kaposvár központú OEVK egy olyan körzet, ahol, ha nyerni tud a kormánypárt jelöltje, akkor valószínűleg országosan is elegendő felhatalmazást kap a Fidesz a kormányzás folytatásához. 

Ennek fényében a kutatási igazgató szerint fontos hangsúlyozni, hogy ez egy tipikus kampánybeszéd volt. – Nem volt benne semmi kockázatvállalás, ami azt jelzi, hogy Orbán Viktor magabiztos – mutatott rá, majd hozzátette: a kampány ezen szakaszában már általában biztonsági játékot játszanak a politikusok. Szerinte ugyanis az kockáztat, aki veszélyben, lemaradásban van. 

„Orbán Viktor Kaposváron nem kockáztatott, ez pedig azt jelzi, hogy a Fidesz-KDNP hisz a saját győzelmében”

 – mutatott rá. A szombati Békemeneten látott tömeg, és Kaposvár megtelt főtere után pedig okkal hihetik, hogy továbbra is a kormánypártok mögött áll a társadalom többsége – zárta elemzését Talabér Krisztián.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök Kaposváron (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / MTI)


További játékainkhoz kattintson ide!


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

