Nekimenne a Molnak a Tisza Párt, elképesztő lépésre készülnek Magyar Péterék

A brüsszeli Politico értesülései szerint, ha a Tisza Párt megnyerné a közelgő országgyűlési választást, akkor a Mol vezetési struktúráját teljesen átalakítanák. Magyar Péter pártja személycseréket és szervezeti változtatásokat tervez a magyar olajvállalatnál, ráadásul mindezt éppen a tomboló globális olajválság idején hajtanák végre – írja az Origo.

Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-delegációjának vezetője Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

A párthoz kötődő gazdasági szakértők hatalomra kerülés esetére több átalakítási tervvel készülnek. A cikk Tarr Zoltánt idézi, aki az olajválság és a közel-keleti háború idején – amikor az európai energiaárak emelkednek – arról beszélt, hogy elsődleges feladatuk olyan vezetők kiválasztása lenne, akik képesek végrehajtani a tervezett változtatásokat.

Tarr közölte azt is, hogy a Tiszának külön munkacsoportja foglalkozik a Mol jövőjével. Mint mondta, a vállalat teljes vezetői és tulajdonosi struktúrája olyan terület, amellyel foglalkozni kell. Hozzátette ugyanakkor, hogy a tulajdonosi szerkezet módosítása kétharmados parlamenti többség nélkül nehezen kivitelezhető, a vállalat stratégiájának átalakítása viszont könnyebben megvalósítható.