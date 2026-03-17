Fedőneve: Kolibri projekt – Egy több százmillió eurós vagyonkimentési ügy szálai Ursula von der Leyenig vezethetnek

Nekimenne a Molnak a Tisza Párt, elképesztő lépésre készülnek Magyar Péterék

A brüsszeli Politico értesülései szerint a Tisza Párt választási győzelem esetén átalakítaná a Mol vezetési struktúráját. A párthoz köthető szakértők személycseréket és stratégiai változtatásokat is terveznek a vállalatnál, miközben 2035-ig megszüntetnék az orosz olajimportot is.

2026. 03. 17. 7:15
Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője és Tarr Zoltán, a párt EP-delegációjának vezetője sajtótájékoztatót tart Strasbourgban
Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője és Tarr Zoltán, a párt EP-delegációjának vezetője sajtótájékoztatót tart Strasbourgban
A brüsszeli Politico értesülései szerint, ha a Tisza Párt megnyerné a közelgő országgyűlési választást, akkor a Mol vezetési struktúráját teljesen átalakítanák. Magyar Péter pártja személycseréket és szervezeti változtatásokat tervez a magyar olajvállalatnál, ráadásul mindezt éppen a tomboló globális olajválság idején hajtanák végre – írja az Origo.

Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-delegációjának vezetője Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

A párthoz kötődő gazdasági szakértők hatalomra kerülés esetére több átalakítási tervvel készülnek. A cikk Tarr Zoltánt idézi, aki az olajválság és a közel-keleti háború idején – amikor az európai energiaárak emelkednek – arról beszélt, hogy elsődleges feladatuk olyan vezetők kiválasztása lenne, akik képesek végrehajtani a tervezett változtatásokat.

Tarr közölte azt is, hogy a Tiszának külön munkacsoportja foglalkozik a Mol jövőjével. Mint mondta, a vállalat teljes vezetői és tulajdonosi struktúrája olyan terület, amellyel foglalkozni kell. Hozzátette ugyanakkor, hogy a tulajdonosi szerkezet módosítása kétharmados parlamenti többség nélkül nehezen kivitelezhető, a vállalat stratégiájának átalakítása viszont könnyebben megvalósítható.

A párt tervei között szerepel az is, hogy 2035-ig megszüntetnék a Mol orosz olajimportját. Tarr megerősítette, hogy a Tisza rákényszerítené a vállalatot az orosz olajról való leválásra.

Mint azt megírtuk, az orosz olaj kiesése jelentős árnövekedést okozhat.

Elemzők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy számos intézményi változtatás csak kétharmados parlamenti többséggel valósítható meg. A Tisza vezetése ezért több forgatókönyvvel készül, és kétharmados győzelem esetén az alkotmány jövőjéről is szélesebb körű vitát indítana.

Van egy forgatókönyvünk arra az esetre, ha alkotmányos többségünk van, és egy másik arra, ha csak egyszerű többségünk… így készülünk

 – mondta Tarr.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője és Tarr Zoltán, a párt EP-delegációjának vezetője sajtótájékoztatót tart Strasbourgban (Fotó: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekpolitikus

Ő bizony nem…

Bayer Zsolt avatarja

Politikus sem lesz, Brüsszelbe se megy ki, és nem buszoztat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
