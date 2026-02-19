Rendkívüli

Kiszivárgott a titkosszolgálati jelentés: a tiszások Münchenben hitet tettek az olcsó orosz energiáról való leválás mellett

Szijjártó PéterUkrajnaBarátság kőolajvezetékorosz-ukrán háború

Orosz olaj nélkül ezerforintos benzinár jöhetne

Az ukrán vezetés politikai nyomásgyakorlásként nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéken érkező szállításokat. Erről beszélt Szijjártó Péter egy washingtoni interjújában. A külgazdasági és külügyminiszter szerint Magyarország felkészült a helyzetre, a stratégiai tartalékok elegendők, és március közepétől tengeri úton is érkezhet orosz kőolaj.

Magyar Nemzet
2026. 02. 19. 8:28
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szijjártó Péter az Indexnek adott interjúban arról beszélt, hogy szerinte az ukrán vezetés tudatos, politikai döntéssel nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéken keresztül Magyarországra irányuló szállításokat. A miniszter úgy fogalmazott: „Ez egy politikai zsarolás szimplán, politikai zsarolás azért, hogy Magyarország változtassa meg a pozícióját.” Hozzátette: az ukrán fél célja az lehetett, hogy „egy ilyen olajellátási válságot idézzenek elő”, ami szerinte nem sikerült, mert a kormány időben felkészült.

Magyarország és Szlovákia hasonló helyzetben van – mondta Szijjártó Péter
Magyarország és Szlovákia hasonló helyzetben van – mondta Szijjártó Péter. Fotó: AFP

A portál kérdésére megerősítette, hogy voltak erre utaló jelek: „Voltak jelek és voltak információk is, igen.” A tárcavezető szerint az ukrán fél a szállítás leállítása után folyamatosan hitegette a magyar felet, de idővel világossá vált, hogy nincs valódi szándék a helyzet rendezésére.

Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy Magyarország és Szlovákia hasonló helyzetben van, mivel mindkét ország energiaellátása döntően a Barátság vezetéken keresztül történik. Az Adria-kőolajvezeték kapcsán kijelentette:

A Horvátországból Magyarországra szállító vezeték az egy kiegészítő vezetéknek lett építve, arra is alkalmas, önállóan, egyedül nem tudja ellátni Magyarországot és Szlovákiát.

A miniszter hangsúlyozta, hogy az Európai Unió szabályai lehetővé teszik Magyarország és Szlovákia számára az orosz kőolaj vásárlását, és ha a csővezetékes szállítás ellehetetlenül, tengeri úton is beszerezhetik azt. Mint mondta, a Mol már megrendelte az első szállítmányokat, amelyek március elején érkeznek a horvát kikötőbe, és néhány napon belül továbbíthatók Magyarországra.

Arra a kérdésre, hogy ez jelent-e többletköltséget a lakosságnak, Szijjártó Péter úgy válaszolt: „Ez nem fog áremelkedést jelenteni a magyar emberek számára.” Ugyanakkor jelezte, hogy az orosz olaj kiesése súlyos következményekkel járhatna: „Ha az orosz olajat elvennék, levágnák az orosz olajat Magyarországtól, akkor könnyen egy ezerforintos benzinár is kialakulhatna.”

Az Európai Bizottság szerepét bírálva kijelentette: „Az Európai Bizottságnak az lenne a dolga, hogy az európai uniós tagállamok érdekeit képviselje.” Hozzátette: „Most az van, hogy az ukránok mégiscsak két uniós tagország energiaellátását veszélyeztetik. És ahelyett, hogy az Európai Bizottság fellépne az uniós tagországok érdekében, semmit nem tesz.”

A miniszter végül hangsúlyozta, hogy Magyarország és Szlovákia folyamatosan egyeztet az ügyben, és „minden további forgatókönyvre fel vagyunk készülve”.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)

add-square Magyarország nem enged az ukrán zsarolásnak

Kiszivárgott a titkosszolgálati jelentés: a tiszások Münchenben hitet tettek az olcsó orosz energiáról való leválás mellett

Magyarország nem enged az ukrán zsarolásnak 15 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pokol Béla
idezojelekFidesz

A véleménydeformáló elit önálló pártként sokkolja a közéletet

Pokol Béla avatarja

Külön iparág szerveződött a közvélemény rendszerszerű manipulációjára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu