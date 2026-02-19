Orosz olaj nélkül ezerforintos benzinár jöhetne

Szijjártó Péter az Indexnek adott interjúban arról beszélt, hogy szerinte az ukrán vezetés tudatos, politikai döntéssel nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéken keresztül Magyarországra irányuló szállításokat. A miniszter úgy fogalmazott: „Ez egy politikai zsarolás szimplán, politikai zsarolás azért, hogy Magyarország változtassa meg a pozícióját.” Hozzátette: az ukrán fél célja az lehetett, hogy „egy ilyen olajellátási válságot idézzenek elő”, ami szerinte nem sikerült, mert a kormány időben felkészült.

Magyarország és Szlovákia hasonló helyzetben van – mondta Szijjártó Péter. Fotó: AFP

A portál kérdésére megerősítette, hogy voltak erre utaló jelek: „Voltak jelek és voltak információk is, igen.” A tárcavezető szerint az ukrán fél a szállítás leállítása után folyamatosan hitegette a magyar felet, de idővel világossá vált, hogy nincs valódi szándék a helyzet rendezésére.

Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy Magyarország és Szlovákia hasonló helyzetben van, mivel mindkét ország energiaellátása döntően a Barátság vezetéken keresztül történik. Az Adria-kőolajvezeték kapcsán kijelentette: