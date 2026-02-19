Rendkívüli

Kiszivárgott a titkosszolgálati jelentés: a tiszások Münchenben hitet tettek az olcsó orosz energiáról való leválás mellett

Kiszivárgott a titkosszolgálati jelentés: a tiszások Münchenben hitet tettek az olcsó orosz energiáról való leválás mellett

A Barátság kőolajvezetéket ért orosz találat nem indokolja az olajszállítások huzamosabb leállítását, legfeljebb egy rövidebb technológiai szünetet eredményezhetne. Az Index birtokába jutott jelentés szerint az ukrán vezetés céltudatosan készült a kőolajvezetéken történő szállítás leállítására, hogy így gyakoroljanak nyomást a magyar kormányra Ukrajna európai integrációs törekvéseinek akadályozása miatt.

A szerdai kormányülés után Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, Magyarország leállítja az Ukrajnába irányuló dízel üzemanyag kiszállítását. Az ügy előzménye az, hogy Ukrajna január 27-e óta nem indította újra a kőolajszállítást a Barátság kőolajvezetéken. A miniszter hozzátette, a rendelkezésre álló egybehangzó és helyszínről származó információik alapján minden műszaki, fizikai és technikai feltétel adott ahhoz, hogy a Barátság kőolajvezetéken az olajszállítás Magyarország irányába újra induljon, ennek elmaradása pedig egy politikai döntés, amelyet maga az ukrán elnök hozott meg.

Hungarian engineer Miklos Sziva checks the pressure at the refinery plant of the receiving station of the oil pipeline Friendship or Druzhba, in Szazhalombatta, some 30 kms south of Budapest, 09 January 2007. Russian oil supplies were cut to Hungary as a result of the transit dispute between Russia and Belarus, Gyorgy Bacsur, spokesman for the Hungarian oil and gas firm Mol said Tuesday. Hungary would begin to tap its strategic oil reserves if Russian oil supplies via the Druzhba pipeline do not resume within 24 hours of the interruption, Economy Minister Janos Koka said Monday after an emergency meeting on the country's energy security. AFP PHOTO / ATTILA KISBENEDEK (Photo by ATTILA KISBENEDEK / AFP)
Az ukránok politikai bosszúja miatt állt le a Barátság kőolajvezeték (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

Az Index értesülése szerint a kormányülésen a Barátság kőolajvezeték Ukrajna általi tudatos, politikai leállítása miatt meghallgatták a külügyminisztérium és a titkosszolgálatok beszámolóját is. A lap úgy tudja, ezek a jelentések egyetértettek abban, hogy az ukrán vezetés tudatosan készült a Barátság vezetéken keresztül történő szállítás megszüntetésére. A jelentés több ukrán energetikai szakértő nyilatkozatát is tartalmazza, amely szerint a Lviv megyei Brodi város közelében található kőolajvezeték 

nem közvetlenül rongálódott meg egy orosz támadás után, és az alkalmas a szállítások újraindítására.

Az Index információi szerint a légicsapás egy ukrán tulajdonban lévő tartályt ért, az azt tartalmazó kőolajat Lengyelországba tervezték exportálni. A jelentés egyértelműen azt állítja, hogy a támadás legfeljebb ideiglenes technológiai szünetet eredményezhetne a szállításokban, 

Ukrajna azonban így próbál nyomást gyakorolni a magyar kormányra az ukrán európai integrációs törekvések akadályozása miatt.

A kormány elé kerülő jelentés kitért arra is, hogy az ukrán vezetés felkészült a leállítás miatt adódó jogi problémákra is – tudta meg a lap. Tisztában vannak azzal is, hogy Magyarország, Szlovákiával egyetemben bírósági eljárást kezdeményez annak érdekében, hogy újraindítsák a kőolaj szállítását, és az is világos számukra, hogy ebben az esetben Ukrajna komoly pénzbírságra számíthat a nemzetközi szerződések megsértése miatt.

Így játszaná ki Kijev a jogi kötelezettségeket

A lap által megismert jelentésből kiderül, hogy Mihajlo Goncsar, a kijevi CGS Strategy XXI Globális Kutatóközpont elnöke, energetikai szakértő azt javasolta, Budapest és Pozsony nyomására indítsák újra a Barátság vezetéket, de csak a szállítási egység minimalizálásával. A korlátozást pedig magyarázzák azzal, hogy a teljes újraindítás további orosz támadásokat eredményezne, ami nemzetbiztonsági kockázatot jelent, valamint hivatkozzanak a kőolaj áramlásához szükséges áram kimaradására.

A Tisza Párt vezetése tudhatott az ukrán tervről

Az Index értesülései szerint a külügyminisztérium és a titkos szolgálatok beszámolójából az is kiderült, hogy a müncheni biztonságpolitikai konferencián 

a Volodimir Zelenszkij vezette ukrán delegáció – német közvetítéssel – arról tájékoztatta a Tisza Párt vezetését, hogy a kőolajvezetéket nem tervezik újraindítani.

 A párt képviselői a helyszínen jelezték: készek arra, hogy Magyarországot leválasszák az orosz energiahordozókról.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP/Fabrice Coffrini)


