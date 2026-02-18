Szijjártó Péter bejelentést tesz a kormányülés eredményeiről – kövesse velünk élőben

A külgazdasági és külügyminiszter élőben jelentkezik a kormány legfrissebb döntései kapcsán. Szijjártó Péter a közösségi oldalán jelentette be, hogy hamarosan személyesen számol be a kormányülés eredményeiről. Orbán Viktor pedig azt írta: Ukrajna zsarolja Magyarországot. Ennek ellenére hazánk kőolaj ellátottsága biztonságban van. Szijjártó miniszter 13 órától élőben tájékoztat a részletekről.

Szijjártó Péter beszámol a kormányülésen született döntésekről

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Ukrajna nem indította újra a szállítást a Barátság kőolajvezetéken, pedig minden feltétel adott, hogy az olajszállítás újrainduljon, Kijev politikai döntést hozott. Ez Zelenszkij döntése – jelentette ki Szijjártó Péter.

A Barátság kőolajvezetéken a kőolajszállítás Magyarország irányába január 27-én leállt. Az azóta megtett ukrán ígéretek és hitegetések dacára Ukrajna nem indította újra a szállítást a Barátság kőolajvezetéken. Megállapítottuk, hogy a rendelkezésre álló egybehangzó és helyszínről származó információink alapján minden műszaki, minden fizikai és minden technikai feltétel adott ahhoz, hogy a Barátság kőolajvezetéken az olajszállítás Magyarország irányába újra induljon – mondta a miniszter.



