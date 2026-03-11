idezojelek
Vélemény

Átok reá….

Minden hír arról szól, hogy ez idő tájt Európában a végtelen hazugság az úr, azt az embert pedig, aki a nép zászlaját nem dobja el, no azt bizony örökösen támadni kell.

Kondor Katalin avatarja
Kondor Katalin
Cikk kép: undefined
zelenszkijpetőfi sándorháborúnép 2026. 03. 11. 5:46
Fotó: GENYA SAVILOV
0

Ugye sokan ismerik Petőfi Sándor örökérvényű versét, A XIX. század költői című alkotást, mely sok-sok mondanivalója mellett még manapság is arra figyelmeztet, hogy „Ne fogjon senki könnyelműen a húrok pengetésihez!” Márpedig sokan hozzáfognak. Békét ígérnek, de a békéből még a láthatáron sem látszik semmi, nemhogy a közelben. Régi nagyjaink – bocsánat a kifejezésért – nem lacafacáztak. Kimondták – persze Petőfi segítségével – hogy „Átok reá, ki elhajítja / Kezéből a nép zászlaját,” Bizony, oly korban élünk, hogy mára már igencsak sokan elhajították a nép zászlaját a kezükből. Hogy gyávaságból vagy lomhaságból, netán löttyös hatalomvágyukból, önérdekből tették-e, azt nem tudom. De azt tudom, mert minden hír arról szól, hogy ez idő tájt Európában a végtelen hazugság az úr, azt az embert pedig, aki a nép zászlaját nem dobja el, no azt bizony örökösen támadni kell. Ezzel etetik az úgynevezett népet.

Az unió fura urai persze mindennel törődnek, csak a népükkel nem, semmit sem „wir schafen das”, azaz semmit sem csináltak és csinálnak meg, amit megígértek, sem a migránsinváziót, sem pedig a jelen világhelyzetet illetően. Ők a beavatottak, a mélyállam tagjai, akiknek mindent szabad. Például egy Zelenszkij nevű valakit csókolgatni, pénzt ajánlgatni neki Ukrajna majdani újjáépítésére. Újjá? Miből? Miért? Mi közünk hozzá? Nos, ezek a kérdések, és bizony mind a három, válaszra vár. Kivált akkor, amikor a napokban újabb háborúk robbantak ki, szóval, „Forr a világ bús tengere, ó magyar.” Ez ugyan nem Petőfi-idézet, hanem Berzsenyi Dániel A magyarokhoz című költeménye, melyet 1807-ben vetett papírra. S azóta is igaz, hogy „Ádáz Erynnis lelke uralkodik, / S a föld lakóit vérbe mártott / Tőre dühös viadalra készti.” Bizony ez az idézet is azt üzeni, hogy az ádáz Erynniseket nem sikerül legyőzni. Egyesek iszonyatos mennyiségű pénzzel furikáznak határokon át, hogy a háborúzás imádóit támogassák, a háborúságok ellenzőit meg fenyegessék. S ha már pár szóval a mélyállamot is emlegettem, a folyton folyvást demokráciáról papoló unió elnézi, hogy egy velejéig erkölcstelen háború főszereplője, Zelenszkij és az ő „népe” zsaroljon és fenyegessen egy olyan országot, magyarán egy olyan Magyarországot, amelynek semmi köze az orosz-ukrán háborúhoz, viszont mégis elszenvedője, és kénytelen azt is eltűrni, hogy ez a Zelenszkij nevű mutogatós bácsi, ez a bábok bábja felforgassa egy független ország mindennapjait, rendre zsarolva mindenkit azért, hogy nálunk is bábkormány lépjen színre, mint hajdan a Majdanon.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

No de vissza Petőfihez, azaz A XIX. század költői című verséhez. „Vannak hamis próféták, akik / azt hirdetik nagy gonoszan, / Hogy már megállhatunk, mert itten / Az ígéretnek földje van.” Bizony azt hirdetik, ők azok, akik bennünket, magyarokat is legszívesebben kizavarnának innen, Európa közepéből, sokak számára az ígéret földjéről. Híveik egyike pedig, például a minap egy Panyi nevű újságíró, azt találta írni, hogy – idézem a Magyar Nemzet cikkét – a Kreml egy „politikai technológusokból” álló csapatot bízott meg azzal, hogy befolyásolja a magyar választási kampányt. A cél Orbán hatalomban tartása.”

Nos, az őrületnek nincs határa, amíg vannak Panyik, akik népnyelven szólva megmondják a frankót, azaz gyártják a hamis híreket. Mindenesetre köszönjük meg neki, hogy ily fontos országnak gondolja hazánkat, melynek sorsába a világhatalmak egyike, azaz Oroszország, erejét nem kímélve, beleavatkozik. Miközben az ukrán zsarolóbanda meg már ott tart, hogy egy háborútól igencsak távol eső tevékenységet folytató hölgyet, azaz egy magyar teniszezőt

megfenyegettek, azt üzenve neki, hogy el kell veszítenie a mérkőzést, mert ha nem, elrabolják édesanyját. Nos, itt tartunk Európa, te büszke nő. Aki immár leginkább egy céda vagy.

Forr tehát a világ bús tengere szűkebb környezetünkben is, meg a távolabbi kontinenseken is, például a Közel-Keleten. Magyarán nyakunkon a háború. Innen is, onnan is. S nem látszik enyhülés. Sem keletről, sem máshonnan. A nagyokosok okoskodnak, tetteket nem látunk, a nép, az istenadta meg senkit sem érdekel a hatalmasok társaságában. Így élünk, no meg úgy is, hogy meglepetésemre kaptam egy verset Mokcsamogyorósról. Fogalmam nem volt, hol van ez a hely, pedig sokszor hőzöngök azzal, hogy én már mindenütt jártam Magyarországon. Ez helytelen és nem is igaz. Persze megkerestem a különös nevű települést, amely Szlovákiában, a Kassai kerület Nagymihályi járásában található. Ott él egy hölgy, Lajkóné Kristóf Olgának hívják, s valaki elküldte nekem egy versét a minap: Valamit szeretnék mondani a címe. Íme: „Valamit szeretnék mondani, / amíg még él bennem a szó, / A tegnap elmúlt, nem siratom, / vissza úgysem fordítható. / Sötétség árja terjeszkedik, / a holnap semmit nem ígér. / A világ sorsa ingadozik, / csak reménytelenség kísér. / Addig kellene cselekedni, / amig megváltoztatható / az a világ, amelyben élünk, / mert így már nem tartható. / Természet lázad, háborúk dúlnak, / ember embernek farkasa, / ha így folytatjuk, elpusztul / az egész Föld – s benne a haza.”

Ennyi. Nagyon szép és megható. No meg igaz is. Mokcsamogyoróson sajnos már tudják, amit mindenkinek kellene tudnia, miszerint, ha így folytatjuk, elpusztul az egész Föld – s benne a haza.

A szerző újságíró

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekbiztonság

Igazunk volt, van és lesz!

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekRamadán

Futball és ramadán: az önfeladás újabb stációja

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekmanipulációs kerekasztal

Létezik-e még közvélemény?

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekvalóság

A csillogó-villogó háború

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Miklós Péter
idezojelekszeged

Jólét és művelődés

Miklós Péter avatarja

A tavaly százötven éve született Klebelsberg Kunó szegedi munkásságához kapcsolódóan jelent meg a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Levéltára kiadványai sorozat első kötete.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu