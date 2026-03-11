Ugye sokan ismerik Petőfi Sándor örökérvényű versét, A XIX. század költői című alkotást, mely sok-sok mondanivalója mellett még manapság is arra figyelmeztet, hogy „Ne fogjon senki könnyelműen a húrok pengetésihez!” Márpedig sokan hozzáfognak. Békét ígérnek, de a békéből még a láthatáron sem látszik semmi, nemhogy a közelben. Régi nagyjaink – bocsánat a kifejezésért – nem lacafacáztak. Kimondták – persze Petőfi segítségével – hogy „Átok reá, ki elhajítja / Kezéből a nép zászlaját,” Bizony, oly korban élünk, hogy mára már igencsak sokan elhajították a nép zászlaját a kezükből. Hogy gyávaságból vagy lomhaságból, netán löttyös hatalomvágyukból, önérdekből tették-e, azt nem tudom. De azt tudom, mert minden hír arról szól, hogy ez idő tájt Európában a végtelen hazugság az úr, azt az embert pedig, aki a nép zászlaját nem dobja el, no azt bizony örökösen támadni kell. Ezzel etetik az úgynevezett népet.
Az unió fura urai persze mindennel törődnek, csak a népükkel nem, semmit sem „wir schafen das”, azaz semmit sem csináltak és csinálnak meg, amit megígértek, sem a migránsinváziót, sem pedig a jelen világhelyzetet illetően. Ők a beavatottak, a mélyállam tagjai, akiknek mindent szabad. Például egy Zelenszkij nevű valakit csókolgatni, pénzt ajánlgatni neki Ukrajna majdani újjáépítésére. Újjá? Miből? Miért? Mi közünk hozzá? Nos, ezek a kérdések, és bizony mind a három, válaszra vár. Kivált akkor, amikor a napokban újabb háborúk robbantak ki, szóval, „Forr a világ bús tengere, ó magyar.” Ez ugyan nem Petőfi-idézet, hanem Berzsenyi Dániel A magyarokhoz című költeménye, melyet 1807-ben vetett papírra. S azóta is igaz, hogy „Ádáz Erynnis lelke uralkodik, / S a föld lakóit vérbe mártott / Tőre dühös viadalra készti.” Bizony ez az idézet is azt üzeni, hogy az ádáz Erynniseket nem sikerül legyőzni. Egyesek iszonyatos mennyiségű pénzzel furikáznak határokon át, hogy a háborúzás imádóit támogassák, a háborúságok ellenzőit meg fenyegessék. S ha már pár szóval a mélyállamot is emlegettem, a folyton folyvást demokráciáról papoló unió elnézi, hogy egy velejéig erkölcstelen háború főszereplője, Zelenszkij és az ő „népe” zsaroljon és fenyegessen egy olyan országot, magyarán egy olyan Magyarországot, amelynek semmi köze az orosz-ukrán háborúhoz, viszont mégis elszenvedője, és kénytelen azt is eltűrni, hogy ez a Zelenszkij nevű mutogatós bácsi, ez a bábok bábja felforgassa egy független ország mindennapjait, rendre zsarolva mindenkit azért, hogy nálunk is bábkormány lépjen színre, mint hajdan a Majdanon.
