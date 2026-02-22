Rendkívüli

Terrortámadás rázta meg Nyugat-Ukrajnát + videó

idezojelek
Vélemény

Szeláví!

A jelenen kellene mélyen elgondolkodni. Ugyanis itt, Európában olyanná vált az élet, hogy kommunizmus nélkül is lassan elviselhetetlen.

Kondor Katalin avatarja
Kondor Katalin
Cikk kép: undefined
ukrajnaeurópai unióursula von der leyendemokrácia 2026. 02. 22. 6:45
Fotó: AFP/MARTIN BERTRAND
0

Ahogy a művelt francia mondja, némi vállrándítással, ilyen az élet. Azaz c’est la vie. Hogy aztán miért ilyen, no azt már igencsak nehéz megmondani, pedig erre volnánk igazán kíváncsiak. Amit ugyanis cáfolhatatlanul leszögezhetünk, az nem más, mint az, hogy ezt az életet, melyet ma élünk, mi teremtettük magunknak. Ezért nem is panaszkodhatunk. Egy percig sem kell visszamenni az időben, hogy nekilássunk a múlt szapulásának, nincs értelme már Trianonra utalgatni, továbbá a nemrég még létező kommunizmus ilyen-olyan cselekedeteire, mert ez már lejárt lemez, tavalyi hó. Inkább a jelenen kellene mélyen elgondolkodni. Ugyanis itt, Európában olyanná vált az élet, hogy kommunizmus nélkül is lassan elviselhetetlen.

Szinte megmagyarázhatatlan, vagy inkább senki sem akarja megmagyarázni, hogy miképpen kerültünk csöbörből vödörbe. A létező szocializmusból a kapitalizmusnak nevezett és aljas módon demokráciának hívott létformába. Ahol minden nemzetellenes cselekedetet és kívánalmat szó nélkül el kell fogadnunk. Hogy miket? Csak néhány példa! Beléptünk egy olyan gyülekezetbe, mely Európai Uniónak hívja magát, miközben leginkább Európa-ellenes Európai Uniónak kellene neveznie, no meg diktatúrának, mert ez a tény. Az EU már jó ideje nem más, mint egy uniós büntetőbrigád, mely önként, kéjjel követ el hatalmas melléfogásokat és erkölcstelen dolgokat, nem parancsra. Olyan társaság, amely nem tesz mást, mint hogy azon fáradozik, miképpen tegye önmagát tönkre, no meg az általa irányított tagországokat. Egy olyan gyülekezet, amely még azt sem képes felfogni, hogy egy országnak azért van határa, hogy azt védje. S nem azért, hogy azt a határt mások lerombolják, és utat találjanak az illegális helyfoglalás lehetőségéhez. Vagy talán ezért jött létre? Vagy azért, hogy az ENSZ-nek nevezett gittegyletet eltűrve az élet minden területén megnehezítsék mindennapjainkat? Na, ezek a kérdések azok – egyebek közt –, melyekre válasz sosincs, legfeljebb egy vállrándítás. Szeláví! Ilyen az élet. Fogadd el, mert ők mondják. Ők, akik oltásokkal, háborúkkal és további háborús tervekkel fenyegetnek minket, miközben már időtlen idők óta azzal etetnek bennünket, hogy a nemzetközi béke és biztonság, no meg a nemzetek közötti baráti kapcsolatok érdekében dolgoznak. Nevetnünk kell!

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A baráti kapcsolatokat ez idő tájt a csókos asszony és a mutogatós bácsi jelenti mifelénk. Gyengébbek kedvéért Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij. Nekik mindent szabad, például a szerencsétlen ukránokon meggazdagodni és a háborút meghosszabbítani. Ám maradjunk az Európai Uniónál, ahová Ukrajna is vágyik. Társakra találna, ha ez megvalósulna, hiszen a korrupciót illetően kiválóan egyetértenek. Az unió padsoraiban ugyanis olyan emberek üldögélnek, akiket nemrég még sikkasztással vádoltak, cáfolhatatlanul bizonyítva üzelmeiket. Maga a vezérasszony is lebukott már – faág se rezzent –, amikor bizonyos Covid-oltások törvénytelen beszerzéséről szóló dokumentumot ejtett el véletlenül. Következmény? Na az nem volt, tehát megállapíthatjuk, hogy arrafelé nem számít, ha valaki lop, csal meg hazudik.

Mindenesetre nem telik el nap, hogy a magasságos unióból ne kapnánk olyan híreket, melyek csak azt a sóhajt csalják elő belőlünk, hogy „anyám, én nem ilyen lovat akartam”. S akkor még csak nem is szóltam arról, hogy a szuverenitás uniós őrei hazaárulókat, ócska karrieristákat is kebelükre ölelnek, csak hogy leváltsák Magyarország tisztességgel megválasztott kormányát, elsősorban miniszterelnökét. Tényleg, mit kellene nekünk tisztelni ezen az unión? Csak nem azt a szándékot, amit értelmesebb emberek belépésünk és beléptetésünk óta megannyiszor észlelnek, magyarán, hogy másodrangú polgárai vagyunk ennek a gyülekezetnek, s ezt meglehetősen gyakran tudtunkra is próbálják adni? Miközben, s ezt nem nehéz belátni, hiszen naponta hallhatunk, olvashatunk olyan híreket, melyek arról szólnak, hogy az unió cáfolhatatlanul alkalmatlan vezetői bambán és tehetetlenül nézik, hogy migránstömegek zúduljanak Európára, megsemmisítéssel fenyegetve kultúránkat. Szeláví! Ilyen az élet, s ha ők mondják, fogadd el. Ennyit a demokráciáról – uniós tálalásban.

A fentebbi eszmefuttatást lényegében azért vetettem papírra, mert néhány napja azt olvastam, hogy ismét készül egy úgynevezett jogállamisági jelentés hazánkról a magasságos unióban, s ezt a jelentést azok a civil szervezetek „szakértik”, amelyek az elmúlt években állítólag összesen több mint kétmilliárd forintot kaptak az Európai Bizottságtól. Az EU ezt nevezi demokráciának. Meg azt, hogy elfogadták a migrációs paktumot. Nem én mondom, hanem számos tudós ember, hogy a jó egy évtizede elindult nagyarányú népvándorlás mérete az európai kultúra teljes megsemmisülésével fenyeget, s ezt a jelenséget az Európai Unió és a nyugati hatalmak néhány vezetője tehetetlenül nézi. Magyarán asszisztálnak ahhoz, hogy Európa felszámolja önmagát. Itt tartunk, a többi néma csend. Szeláví, gondolják, mert csak ennyi telik tőlük, hiszen ily tehetségtelenek. Ilyen az élet. Persze, ha ilyen senkiháziakra bízzuk.

A szerző újságíró

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekrendőrség

A gyilkos jogai

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekgázolás

A legaljasabb demagógok

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekukrajna

A Tisza behódol, a Fidesz szuverén

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekidegennyelv

Nyelvünk helyén idegen vartyogás

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter vesztét okozhatja Nagy Ervin beképzelt, pökhendi arroganciája

Felhévizy Félix avatarja

A „színészkirály” kimutatta a foga fehérjét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu