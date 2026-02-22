Ahogy a művelt francia mondja, némi vállrándítással, ilyen az élet. Azaz c’est la vie. Hogy aztán miért ilyen, no azt már igencsak nehéz megmondani, pedig erre volnánk igazán kíváncsiak. Amit ugyanis cáfolhatatlanul leszögezhetünk, az nem más, mint az, hogy ezt az életet, melyet ma élünk, mi teremtettük magunknak. Ezért nem is panaszkodhatunk. Egy percig sem kell visszamenni az időben, hogy nekilássunk a múlt szapulásának, nincs értelme már Trianonra utalgatni, továbbá a nemrég még létező kommunizmus ilyen-olyan cselekedeteire, mert ez már lejárt lemez, tavalyi hó. Inkább a jelenen kellene mélyen elgondolkodni. Ugyanis itt, Európában olyanná vált az élet, hogy kommunizmus nélkül is lassan elviselhetetlen.

Szinte megmagyarázhatatlan, vagy inkább senki sem akarja megmagyarázni, hogy miképpen kerültünk csöbörből vödörbe. A létező szocializmusból a kapitalizmusnak nevezett és aljas módon demokráciának hívott létformába. Ahol minden nemzetellenes cselekedetet és kívánalmat szó nélkül el kell fogadnunk. Hogy miket? Csak néhány példa! Beléptünk egy olyan gyülekezetbe, mely Európai Uniónak hívja magát, miközben leginkább Európa-ellenes Európai Uniónak kellene neveznie, no meg diktatúrának, mert ez a tény. Az EU már jó ideje nem más, mint egy uniós büntetőbrigád, mely önként, kéjjel követ el hatalmas melléfogásokat és erkölcstelen dolgokat, nem parancsra. Olyan társaság, amely nem tesz mást, mint hogy azon fáradozik, miképpen tegye önmagát tönkre, no meg az általa irányított tagországokat. Egy olyan gyülekezet, amely még azt sem képes felfogni, hogy egy országnak azért van határa, hogy azt védje. S nem azért, hogy azt a határt mások lerombolják, és utat találjanak az illegális helyfoglalás lehetőségéhez. Vagy talán ezért jött létre? Vagy azért, hogy az ENSZ-nek nevezett gittegyletet eltűrve az élet minden területén megnehezítsék mindennapjainkat? Na, ezek a kérdések azok – egyebek közt –, melyekre válasz sosincs, legfeljebb egy vállrándítás. Szeláví! Ilyen az élet. Fogadd el, mert ők mondják. Ők, akik oltásokkal, háborúkkal és további háborús tervekkel fenyegetnek minket, miközben már időtlen idők óta azzal etetnek bennünket, hogy a nemzetközi béke és biztonság, no meg a nemzetek közötti baráti kapcsolatok érdekében dolgoznak. Nevetnünk kell!