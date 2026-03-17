marco rossimagyarországszlovéniaválogatottgörögországcsapat

Vajon ki lesz Rossi meglepetésembere? Gróf a válogatott keretből is kiszoríthatja Dibuszt

Márciusban kétszer is pályára lép a magyar labdarúgó-válogatott, ám a szurkolók legnagyobb szívfájdalmára nem a vb-pótselejtezőkön. Marco Rossi csapata március 28-án Szlovénia, március 31-én Görögország ellen játszik felkészülési meccset, mindkétszer a Puskás Aréna lesz a helyszín. A szövetségi kapitány kedden hirdet keretet, és sokan úgy vélik, az olasz származású mester egy-két névvel alaposan meglepheti a focikedvelőket.

Molnár László
2026. 03. 17. 4:52
Marco Rossi 2026-ban először Szlovénia, majd Görögország ellen ül a magyar válogatott kispadján
Fotó: AFP/Kisbenedek Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Valóban csak néhány másodpercen múlt, hogy a magyar válogatott márciusban nem vb-pótselejtezőt, csupán felkészülési meccseket vív . Marco Rossi együttese hazai pályán, a Puskás Arénában mutatja meg magát újra a magyar szurkolóknak Szlovénia, majd Görögország ellen. A szlovénok elleni mérkőzésen sajnos nem lehet teljesen telt ház, mivel egy korábbi büntetés miatt szektorbezárásokkal sújtották a magyar szövetséget, ugyanakkor a görögök ellen már megtelhet a Puskás Aréna.

(Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség)

Mielőtt belemennénk abba, hogy a szövetségi kapitány kedden az új éra első keretét kihirdetné, elevenítsük fel, hogy Marco Rossi több mint hétéves regnálása alatt milyen eredményeket ért el a válogatott élén. Az olasz, de már magyar állampolgársággal is rendelkező szakember 2018. szeptember 8-án vereséggel debütált a magyar válogatott szövetségi kapitányaként a finnek ellen (Nemzetek Ligája-csoportmeccs, idegenben 0-1), és vereség lett a vége az eddigi utolsó mérkőzésén, az emlékezetes, hazai pályán az írek ellen 3-2-re elveszített világbajnoki selejtezőn is.

  • 82 mérkőzésen vezette csapatát,
  • ebben két Eb-szereplés és a Nemzetek Ligája A csoportjába való feljutás is benne volt,
  • 37 győzelem, 19 döntetlen és 26 vereség a mérlege,
  • a megszerzett 130 ponttal 57 százalékos az eredményességi mutatója.

Az olasz szakember kapitányi korszakában volt olyan év is (2023), amikor a nemzeti csapat veretlen maradt – tíz meccsből hatot megnyert négy döntetlen mellett –, és egészen pazar, 73,3 százalékos mutatót produkált, amire talán az egész világ felkapta a fejét. Veretlenül megnyertük az Eb-selejtezős csoportunkat, úgy, hogy a 2022-ben vb-résztvevő szerbeket oda-vissza megvertük, és itthon nyertünk Bulgária, Litvánia és Montenegró ellen is. Azóta meredeken zuhant a Rossi-csapat eredményességi mutatója: míg 2024-ben 41,1, tavaly már csak 36,6 százalék volt az elért teljesítmény, ráadásul a válogatott 2025-ben kapta a Rossi-érában a legtöbb gólt (19), ebből tízet a vb-selejtezőkben.

(Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség)

Magyarország nemcsak a világbajnokságra nem jutott ki – a selejtezőcsoportból sem sikerült továbblépnie –, hanem a Nemzetek Ligájában a törökök elleni kettős vereséggel az A ligából is kiesett a csapat. Ősszel a B divízióban folytatja Rossi együttese, és a sorsolás ismeretében – Ukrajna, Grúzia és Észak-Írország lesz az ellenfelünk – egyáltalán nem kizárt, hogy a csoportot megnyerve igencsak jó pozícióba kerüljenek Szoboszlaiék a pótselejtezőket tekintve. Az őszi hat mérkőzésig a válogatott négy felkészülési találkozót is játszik, azaz van idő a legütőképesebb csapat kialakítására.

– Olyan válogatottak közül választhattunk a márciusi felkészülési időszakra, akik elérhetőek a számunkra ekkor, ennek ismeretében a lehető legerősebb riválisokkal találkozunk. 

Szeretnénk látni, hogy néhány labdarúgónk miként teljesít nemzetközi szinten is erős ellenfelekkel szemben, hiszen a terv az, hogy négy-öt új játékost is meghívunk a keretbe.

Folyamatosan figyeljük a lehetséges kerettagokat, hogy teljes képet kapjunk a formájukról, alapul véve a jövőbeli lehetőségeket, célokat – fogalmazott Marco Rossi az MLSZ honlapjának.

A kapitány elmondta, a négy felkészülési meccsen a szurkolók arra készülhetnek, hogy több labdarúgót is kipróbálnak majd, de minden alkalommal, amikor pályára lép a csapat, a maximumot kell, hogy hozza. Hozzátette, nem fognak felelőtlenül kísérletezgetni, és megvan az elképzelésük arról, hogyan építsék fel az őszi tétmeccsekig a válogatottat.

– Szeretnénk újra megerősíteni a kapcsolatunkat a szurkolókkal, és ennek érdekében az a legfontosabb, hogy jobb eredményeket érjünk el, mint novemberben. Vissza kell építenünk a magabiztosságunkat, a magunkba vetett hitet, és hiszem, hogy ez sikerülni is fog. A négy felkészülési mérkőzés fontos a szeptemberben kezdődő Nemzetek Ligája miatt is, hiszen megpróbálunk visszajutni az A divízióba, ami a következő Európa-bajnokság szempontjából is sokat számíthat nekünk – közölte a szakember.

(Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto)

A fentiek után próbáljuk meg összerakni azt a válogatott keretet, amely elérheti a kitűzött célokat. Marco Rossi a kapusposzton nincs egyszerű helyzetben, hiszen a korábbi két betonbiztos hálóőréből Gulácsi Péter lemondta már régen a válogatottságot, míg Dibusz Dénes egy meglehetősen furcsa és hosszúra nyúlt sérülésből tért vissza, ám benne jelenleg mindössze két mérkőzés van. Jó hír a kapitánynak, hogy Tóth Balázs igencsak megbízható teljesítménnyel tért vissza a Blackburn kapujába a több hónapos kihagyást követően, illetve a válogatott harmadik kapusának számító Szappanos Péter is hozza a formáját a Puskás Akadémia csapatában. Nagy kérdés tehát, marad a kipróbált triónál, vagy nagy meglepetéssel szolgál az egyik legfontosabb poszton.

Egy biztos, ha a választása a Fradiban remeklő Gróf Dávidra esik – mondjuk ő sem a jövőt képviseli a 36 évével –, nem az ismeretlenségbe nyúl a kapitány, ugyanis egyrészt Gróf volt a kapusa Rossi bajnoki címet szerzett Honvédjának, másrészt 2018-ban ő hívta meg a keretbe a kapust. Mindenesetre a Fradi jelenlegi első számú hálóőre az Index kérdésére elárulta, ugyan nagy megtiszteltetésnek venné a meghívót, de jelenleg nem számít rá.

– Sokszor elmondtam, hogy sportolóként számomra is az lenne a legnagyobb dolog, hogy a hazámat képviselhetem, de jelenleg nem számítok erre. 

Nekem most arra kell koncentrálnom, hogy a Ferencvárost tudjam segíteni, és jó játékkal meghálálni azt a hitet, amit a klub belém vetett.

Úgyhogy most nem gondolkodom a válogatottságon, de természetesen óriási megtiszteltetés lenne, ha meghívna Marco Rossi szövetségi kapitány – mondta a kapus.

Gróf Dávid remek teljesítménnyel helyettesítette a sérült Dibusz Dénest, könnyen válogatott meghívót érhet mindez a számára
(Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztőség)

A hátvédsorban már előfordulhat komolyabb frissítés is. Ugyan Rossi ragaszkodik a Nego, Orbán, Szalai, Kerkez négyeshez – mostanában Szalai Attila is állandó játéklehetőséget kap a lengyel Pogon Szczecin gárdájában –, itt azonban több új, vagy majdnem új játékos számíthat meghívóra: Nagy Barnabás (FTC) és Osváth Attila (FTC), Bodnár Gergő (Újpest) és Csinger Márk (ETO FC). A tengelyben bevethető még Mocsi Attila (Rizespor), Szalai Gábor (FTC) és Balogh Botond (Kocaelispor) is, azaz Marco Rossi a hátsó alakzatban szinte bőséggel küzd.

A középpályán Szoboszlai helye megkérdőjelezhetetlen, akárcsak a jobboldali védő posztján is bevethető Bolla Bendegúzé. Mellettük a keret stabil tagja már évek óta Callum Styles és Schäfer András. Nagy kérdés, mi lesz Tóth Alexszel, aki a Bournemouth csapatában az utóbbi fordulókban egyáltalán nem kap szerepet. Vélhetően viszont várhatja a postást az őszi válogatott meccseken egyre többet játszó Vitális Milán, aki az ETO FC egyik legjobbja. Ugyanakkor vérfrissítésre a középpályán is sor kerülhet, hiszen Csongvai Áron újra stabilan és jól teljesít svéd klubjában, de a zalaegerszegi Szendrei Norbert, a debreceni Szűcs Tamás vagy a Dániából hazaérkezett, és az MTK-ban egyre jobban teljesítő Németh Hunor játékát is figyelte az elmúlt időszakban Marco Rossi.

Sallai Roland a magyar válogatott egyik legstabilabb tagja
(Fotó: Polyák Attila)

A csatársorban Varga Barnabás és Sallai Roland helye megkérdőjelezhetetlen, ám kérdés, hogy melléjük kiket fog meghívni a kapitány. Lukács Dániel ősszel bebizonyította, hogy lehet rá számítani, ám 2026-ban eddig messze nem tudta azt az eredményes futballt játszani, mint ami ősszel megszokhattunk tőle. Mellettük elsősorban két fiatal, Gruber Zsombor és az írek ellen bemutatkozó Redzic Damir jöhet szóba a válogatottnál, illetve az a debreceni Bárány Donát, aki ősszel a legrosszabbkor sérült meg, így nem tudott bemutatkozni a nemzeti csapatban. A 18 éves nagy csatárígéret, az AZ Alkmaar hórihorgas játékosa, Kovács Bendegúz – 31 meccsen 29 gólt lőtt a holland gárda különböző utánpótlás csapataiban – meghívása egyelőre a csoda kategóriájába tartozna.

Felkészülési találkozók

  • Március 28.: Magyarország–Szlovénia, 18.00
  • Március 31.: Magyarország–Görögország, 19.00
  • Június 5.: Magyarország–Finnország, 19.45
  • Június 9.: Kazahsztán–Magyarország 14.00

Nemzetek Ligája, B divízió

  • Szeptember 25.: Magyarország–Ukrajna, 20.45
  • Szeptember 28.: Észak-Írország–Magyarország, 20.45
  • Október 2.: Magyarország–Georgia, 20.45
  • Október 5.: Ukrajna–Magyarország, 20.45
  • November 14.: Georgia–Magyarország, 18.00
  • November 17.: Magyarország–Észak-Írország, 20.45

Az eddigi utolsó válogatott meccs, amikor Marco Rossi ült a kispadon:

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Csépányi Balázs avatarja

Ezt nem teszi zsebre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.