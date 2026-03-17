Vajon ki lesz Rossi meglepetésembere? Gróf a válogatott keretből is kiszoríthatja Dibuszt

Valóban csak néhány másodpercen múlt, hogy a magyar válogatott márciusban nem vb-pótselejtezőt, csupán felkészülési meccseket vív . Marco Rossi együttese hazai pályán, a Puskás Arénában mutatja meg magát újra a magyar szurkolóknak Szlovénia, majd Görögország ellen. A szlovénok elleni mérkőzésen sajnos nem lehet teljesen telt ház, mivel egy korábbi büntetés miatt szektorbezárásokkal sújtották a magyar szövetséget, ugyanakkor a görögök ellen már megtelhet a Puskás Aréna.

Marco Rossi mindenképpen szeretne 4-5 új játékost kipróbálni a négy felkészülési meccsen (Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség)

Új időszámítás kezdődik Marco Rossi és csapata számára, de a múltat nem szabad elfelejteni

Mielőtt belemennénk abba, hogy a szövetségi kapitány kedden az új éra első keretét kihirdetné, elevenítsük fel, hogy Marco Rossi több mint hétéves regnálása alatt milyen eredményeket ért el a válogatott élén. Az olasz, de már magyar állampolgársággal is rendelkező szakember 2018. szeptember 8-án vereséggel debütált a magyar válogatott szövetségi kapitányaként a finnek ellen (Nemzetek Ligája-csoportmeccs, idegenben 0-1), és vereség lett a vége az eddigi utolsó mérkőzésén, az emlékezetes, hazai pályán az írek ellen 3-2-re elveszített világbajnoki selejtezőn is.

Marco Rossi kapitányi statisztikája

82 mérkőzésen vezette csapatát,

ebben két Eb-szereplés és a Nemzetek Ligája A csoportjába való feljutás is benne volt,

37 győzelem, 19 döntetlen és 26 vereség a mérlege,

a megszerzett 130 ponttal 57 százalékos az eredményességi mutatója.

Az olasz szakember kapitányi korszakában volt olyan év is (2023), amikor a nemzeti csapat veretlen maradt – tíz meccsből hatot megnyert négy döntetlen mellett –, és egészen pazar, 73,3 százalékos mutatót produkált, amire talán az egész világ felkapta a fejét. Veretlenül megnyertük az Eb-selejtezős csoportunkat, úgy, hogy a 2022-ben vb-résztvevő szerbeket oda-vissza megvertük, és itthon nyertünk Bulgária, Litvánia és Montenegró ellen is. Azóta meredeken zuhant a Rossi-csapat eredményességi mutatója: míg 2024-ben 41,1, tavaly már csak 36,6 százalék volt az elért teljesítmény, ráadásul a válogatott 2025-ben kapta a Rossi-érában a legtöbb gólt (19), ebből tízet a vb-selejtezőkben.