Oroszfrász az amerikai fősodorban

A 2016-os Russiagate-botrány Donald Trump nézőpontjából egy álhír volt, amiben Hillary Clinton kampánya is felelős.

2026. 03. 16. 5:35
Az úgynevezett Russiagate-botrány, amely a 2016-os amerikai elnökválasztás során Donald Trump kampánya és Oroszország közötti állítólagos összejátszást vizsgálta, az egyik legvitatottabb fejezete az amerikai politikatörténetnek. Trump és támogatói szerint ez politikai boszorkányüldözés volt, amelynek célja Trump hitelességének aláásása és a demokraták hatalomban tartása lehetett. 

A botrány központjában az FBI Cross­fire Hurricane nevű „politikai hadművelete” állt, amely végül nem talált bizonyítékot az oroszokkal való összejátszásra. John H. Durham speciális ügyész 2023-as jelentése azonban feltárta az FBI eljárásának súlyos hiányosságait, és rámutatott Hillary Clinton kampányának és Barack Obama adminisztrációjának lehetséges szerepére.

A „Russiagate” kifejezés azokra a vizsgálatokra és politikai vitákra utal, amelyek a 2016-os amerikai elnökválasztás során feltételezett orosz beavatkozás és Trump kampányának esetleges kapcsolatai körül bontakoztak ki. Az ügy középpontjában több intézmény és politikai szereplő állt, köztük az FBI, Hillary Clinton akkori ellenkampánya, valamint az akkori még hivatalban levő elnök, Barack Obama vitatott lépései. Jogi szempontból a kérdés három fő dimenzióra bontható: 1. Volt-e jogszerű alap az FBI nyomozására? 2. Felmerült-e politikai motiváció vagy hatáskörrel való visszaélés a nyomozás megindításában? 3. Milyen felelősség merülhet fel Clinton, Obama vagy az intézmények részéről Trump szemszögéből?

A Russiagate 2016 júliusában kezdődött, amikor az FBI elindította a Crossfire Hurricane vizsgálatot. Az indok egy ausztrál diplomata jelentése volt, amely szerint Trump kampányának tanácsadója, George Papadopoulos említette, hogy Oroszország rendelkezhet káros információkkal Hillary Clintonról. 

Trump nézőpontjából ez egy alaptalan támadás volt, amit az Obama-adminisztráció és a Clinton-kampány hajtott végre, hogy elterelje a figyelmet Clinton saját kínos ügyeiről, mint például a korábbi külügyminiszter e-mail-szerver-botránya. 

2017-ben az akkori igazságügyi miniszterhelyettes kinevezte Robert Mueller volt FBI-igazgatót különleges ügyésznek a következők kivizsgálására: az orosz beavatkozás a 2016-os választásba; Donald Trump kampányának esetleges kapcsolatai Oroszországgal; az igazságszolgáltatás esetleges akadályozása Trumpék részéről.

A Mueller-jelentés (publikálva 2019-ben) végül nem talált elégséges bizonyítékot összejátszásra, de persze a vizsgálat árnyékot vetett Trump elnökségére. Később John H. Durham jelentése, amely 2019-től vizsgálta a vizsgálatot, 2023-ban arra a következtetésre jutott, hogy 

az FBI eljárása súlyosan hibás volt, és nem követte a saját belső irányelveit. Ez jogilag azt jelenti, hogy az FBI megsérthette a polgári jogokat, beleértve a magánélet védelmét és a politikai semlegességet.

A Trump-kormányzat idején indult a külön vizsgálat, amelyet John H. Durham amerikai ügyész és különleges tanácsos vezetett. A Durham-jelentés főbb megállapításai: az FBI túl gyorsan és gyenge információk alapján indította el a vizsgálatot. A hírszerzési standardok alkalmazása nem volt következetes. Az FBI gyorsan teljes vizsgálattá emelte az ügyet gyenge, nem ellenőrzött információ alapján, anélkül, hogy belső adatbázis, vagy más ügynökségekkel konzultált volna. Nem adtak védelmi tájékoztatást Trump kampányának, ellentétben Clintonnal, akinek hasonló külföldi befolyásolási kísérleteit óvatosan kezelték. Jogi szempontból ez megsérthette az Executive Order 12333-at, amely a legkevésbé tolakodó/behatoló módszereket írja elő, különösen politikai kampányoknál.

A Steele-dosszié egy volt brit hírszerző, Christopher Steele által készített jelentésgyűjtemény volt, amely a Trump és Oroszország közötti állítólagos kapcsolatokról szólt. A kutatást a Clinton-kampány és a Demokrata Nemzeti Bizottság finanszírozta közvetett módon egy jogi irodán keresztül.

Durham kiemeli az FBI „confirmation bias”-át, azaz a bizonyítékok szelektív értelmezését Trump ellen. Például az Alfa Bank-Trump szerver állítólagos kapcsolata (Clinton-kapcsolatú forrásoktól) megalapozatlan volt, mégis vizsgálták. Eközben a Clintonnal kapcsolatos külföldi befolyásolási információkat lassan és korlátozottan kezelték. Jogi értelemben ez megsérthette a polgári jogok védelmét (42 U.S.C. § 1985 konspiráció polgári jogok ellen).
Az FBI vezetői, mint James Comey és Andrew McCabe felelősek ezekért a hibákért, ami Trump szerint politikai motivációt mutat.

Trump nézőpontjából Clinton a botrány fő kezdeményezője volt. Durham jelentése feltár egy Clinton Plan intelligence-t, amelyet 2016 júliusában kaptak: eszerint Clinton jóváhagyott egy tervet, hogy Trumpot Oroszországhoz kösse, elterelve a figyelmet saját problémáiról.

Hillary Clinton kampánya (Perkins Coie-n keresztül) fizette a Fusion GPS-t és Steele-t az ellenkutatásért. A Steele-dossziét médiaszivárogtatásokhoz használták, és Clinton maga tweetelt az Alfa Bank állításokról 2016 októberében. Jogi szempontból ez kampányfinanszírozási szabályok megsértését jelentheti (52 U.S.C. § 30101), ha a külföldi befolyásolást hamisan használták.

Mulasztás történt azzal, hogy az FBI nem vizsgálta ki ezt a tervet, ellentétben a Trump elleni gyors lépésekkel. 2025-ös de­klasszifikált anyagok további bizonyítékokat mutatnak Clinton kampányának szerepéről az álhír terjesztésében. Ez potenciális konspiráció (18 U.S.C. § 371) vagy választási csalás alapja lehet.

Clinton felelőssége jogilag vitatott, mivel nem indult ellene eljárás, de Durham kritikája szerint az FBI elfogultsága miatt úszhatta meg a felelősségre vonást. Trump Obamát árulással vádolta, ami túlzás, de Durham jelentése rámutat az adminisztráció tudatosságára.

Az ismert tények: 2016 augusztusában a CIA-igazgató John Brennan tájékoztatta Obamát, Joe Bident, Loretta Lynch-t és Comey-t a Clinton-tervről. Ez magában foglalta Clinton jóváhagyását egy tervre, hogy Trumpot orosz kapcsolattal vádolják. Obama adminisztrációja nem indított vizsgálatot ez ellen, miközben a Trump elleni lépéseket támogatta.
Az adminisztráció korlátozta a Clinton Alapítvánnyal kapcsolatos vizsgálatokat, miközben gyorsította Trumpét. 2025-ös deklasszifikált anyagok szerint Obama csapata tudott a Clinton-tervről, de nem lépett. Jogi értelemben ez hatalommal való visszaélést jelenthet (18 U.S.C. § 241 polgári jogok konspirációja), bár nincs közvetlen bizonyíték Obama személyes részvételére.

A Russiagate-botrány Trump nézőpontjából egy álhír volt, amit az FBI hibái, Clinton kampányának manipulációi és Obama adminisztrációjának mulasztásai tápláltak. Durham jelentése jogilag alátámasztja ezeket a kritikákat, hangsúlyozva az eljárási hibákat és az elfogultságot.

A tanulság: jövőbeni reformok nélkül hasonló botrányok megismétlődhetnek, aláásva az amerikai demokráciát, a választások tisztaságát, és az USA igazságszolgáltatási rendszerének intaktságát.

A szerző alkotmányjogász
 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

