Oroszfrász az amerikai fősodorban

Az úgynevezett Russiagate-botrány, amely a 2016-os amerikai elnökválasztás során Donald Trump kampánya és Oroszország közötti állítólagos összejátszást vizsgálta, az egyik legvitatottabb fejezete az amerikai politikatörténetnek. Trump és támogatói szerint ez politikai boszorkányüldözés volt, amelynek célja Trump hitelességének aláásása és a demokraták hatalomban tartása lehetett.

A botrány központjában az FBI Cross­fire Hurricane nevű „politikai hadművelete” állt, amely végül nem talált bizonyítékot az oroszokkal való összejátszásra. John H. Durham speciális ügyész 2023-as jelentése azonban feltárta az FBI eljárásának súlyos hiányosságait, és rámutatott Hillary Clinton kampányának és Barack Obama adminisztrációjának lehetséges szerepére.

A „Russiagate” kifejezés azokra a vizsgálatokra és politikai vitákra utal, amelyek a 2016-os amerikai elnökválasztás során feltételezett orosz beavatkozás és Trump kampányának esetleges kapcsolatai körül bontakoztak ki. Az ügy középpontjában több intézmény és politikai szereplő állt, köztük az FBI, Hillary Clinton akkori ellenkampánya, valamint az akkori még hivatalban levő elnök, Barack Obama vitatott lépései. Jogi szempontból a kérdés három fő dimenzióra bontható: 1. Volt-e jogszerű alap az FBI nyomozására? 2. Felmerült-e politikai motiváció vagy hatáskörrel való visszaélés a nyomozás megindításában? 3. Milyen felelősség merülhet fel Clinton, Obama vagy az intézmények részéről Trump szemszögéből?

A Russiagate 2016 júliusában kezdődött, amikor az FBI elindította a Crossfire Hurricane vizsgálatot. Az indok egy ausztrál diplomata jelentése volt, amely szerint Trump kampányának tanácsadója, George Papadopoulos említette, hogy Oroszország rendelkezhet káros információkkal Hillary Clintonról.

Trump nézőpontjából ez egy alaptalan támadás volt, amit az Obama-adminisztráció és a Clinton-kampány hajtott végre, hogy elterelje a figyelmet Clinton saját kínos ügyeiről, mint például a korábbi külügyminiszter e-mail-szerver-botránya.

2017-ben az akkori igazságügyi miniszterhelyettes kinevezte Robert Mueller volt FBI-igazgatót különleges ügyésznek a következők kivizsgálására: az orosz beavatkozás a 2016-os választásba; Donald Trump kampányának esetleges kapcsolatai Oroszországgal; az igazságszolgáltatás esetleges akadályozása Trumpék részéről.