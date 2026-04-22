Sulyok Tamás alkotmányos és törvényes úton eltávolíthatatlan

A magyar alaptörvény a köztársasági elnököt Magyarország államfőjeként határozza meg, aki „kifejezi a nemzet egységét, és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett” (alaptörvény 9. cikk [1] bekezdés). Ez a szerep a hatalommegosztás elvével (C) cikk) összhangban szándékosan stabil, pártokon felüli pozíciót biztosít az államfőnek, amelynek fenntartása a jogállami garanciák egyik alapköve.

A mandátum idő előtti megszüntetése kizárólag szigorúan meghatározott jogi esetekben lehetséges, és a nem jogi (például politikai vagy morális) okokból történő eltávolításnak semmilyen alkotmányos vagy törvényi alapja nincs. Ez a konstrukció nemcsak az alaptörvény sajátossága, hanem a magyar jogtörténeti fejlődés logikus folytatása, amely a rendszerváltás óta a köztársasági elnök semlegességét és függetlenségét védi.

Az alaptörvény taxatíve felsorolja a köztársasági elnök megbízatásának megszűnését: a megbízatási idő lejártával; halálával; ha kilencven napot meghaladó időn át képtelen feladatköreinek ellátására (ebben az esetben az Országgyűlés kétharmados döntése szükséges); ha a megválasztásához szükséges feltételek már nem állnak fenn; összeférhetetlenség kimondásával; lemondásával; valamint a köztársasági elnöki tisztségtől való megfosztással.

A lista szigorú és zárt.

Nincs helye politikai bizalmatlansági szavazásnak, népszavazásnak vagy bármilyen más, nem jogi alapú eljárásnak. A lemondás önkéntes, az összeférhetetlenség vagy a megválasztási feltételek hiánya pedig objektív, jogilag vizsgálható tényeken alapul. A rendszer így kizárja a pillanatnyi politikai konjunktúra alapján történő elmozdítást, biztosítva az államfő számára azt a függetlenséget, amely lehetővé teszi a nemzeti egység kifejezését és a demokratikus működés őrzését.

A mandátum idő előtti megszüntetésének egyetlen kényszerítő eszköze a köztársasági elnöki tisztségtől való megfosztás (alaptörvény 13. cikk). Ez azonban kizárólag két szigorú feltétel együttes fennállása esetén indítható: 1. a köztársasági elnök az alaptörvényt vagy tisztsége gyakorlásával összefüggésben valamely törvényt szándékosan megsértette, vagy 2. szándékos bűncselekményt követett el.