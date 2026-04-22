idezojelek
Vélemény

Sulyok Tamás alkotmányos és törvényes úton eltávolíthatatlan

A hatályos jogszabályok alapján a köztársasági elnök mandátuma sziklaszilárd.

ifj. Lomnici Zoltán avatarja
Cikk kép: undefined
2026. 04. 22. 4:42
Fotó: Havran Zoltán
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar alaptörvény a köztársasági elnököt Magyarország államfőjeként határozza meg, aki „kifejezi a nemzet egységét, és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett” (alaptörvény 9. cikk [1] bekezdés). Ez a szerep a hatalommegosztás elvével (C) cikk) összhangban szándékosan stabil, pártokon felüli pozíciót biztosít az államfőnek, amelynek fenntartása a jogállami garanciák egyik alapköve. 

A mandátum idő előtti megszüntetése kizárólag szigorúan meghatározott jogi esetekben lehetséges, és a nem jogi (például politikai vagy morális) okokból történő eltávolításnak semmilyen alkotmányos vagy törvényi alapja nincs. Ez a konstrukció nemcsak az alaptörvény sajátossága, hanem a magyar jogtörténeti fejlődés logikus folytatása, amely a rendszerváltás óta a köztársasági elnök semlegességét és függetlenségét védi.

Az alaptörvény taxatíve felsorolja a köztársasági elnök megbízatásának megszűnését: a megbízatási idő lejártával; halálával; ha kilencven napot meghaladó időn át képtelen feladatköreinek ellátására (ebben az esetben az Országgyűlés kétharmados döntése szükséges); ha a megválasztásához szükséges feltételek már nem állnak fenn; összeférhetetlenség kimondásával; lemondásával; valamint a köztársasági elnöki tisztségtől való megfosztással.

A lista szigorú és zárt.

Nincs helye politikai bizalmatlansági szavazásnak, népszavazásnak vagy bármilyen más, nem jogi alapú eljárásnak. A lemondás önkéntes, az összeférhetetlenség vagy a megválasztási feltételek hiánya pedig objektív, jogilag vizsgálható tényeken alapul. A rendszer így kizárja a pillanatnyi politikai konjunktúra alapján történő elmozdítást, biztosítva az államfő számára azt a függetlenséget, amely lehetővé teszi a nemzeti egység kifejezését és a demokratikus működés őrzését.

A mandátum idő előtti megszüntetésének egyetlen kényszerítő eszköze a köztársasági elnöki tisztségtől való megfosztás (alaptörvény 13. cikk). Ez azonban kizárólag két szigorú feltétel együttes fennállása esetén indítható: 1. a köztársasági elnök az alaptörvényt vagy tisztsége gyakorlásával összefüggésben valamely törvényt szándékosan megsértette, vagy 2. szándékos bűncselekményt követett el.

A szándékosság követelménye kulcsfontosságú: gondatlanság vagy véletlen nem alapoz meg eljárást. Ráadásul az alaptörvény 13. cikk (1) bekezdése kimondja, hogy büntetőeljárást a köztársasági elnök ellen csak a megbízatás megszűnése után lehet indítani. Ez a klasszikus mentelmi jog alkotmányos megfelelője, amely a tisztség gyakorlásának zavartalanságát szolgálja.

Az eljárás részletszabályait az alaptörvény 13. cikk (2)–(4) bekezdései, valamint az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (Abtv.) 35. paragrafusa határozza meg. A lépések a következők.

Indítvány: az Országgyűlés tagjainak legalább egyötöde írásban indítványozza a megfosztást, pontosan megjelölve a szándékos törvénysértés vagy bűncselekmény tényét.

Megindítás: az Országgyűlés a képviselők kétharmadának titkos szavazatával dönt a megfosztási eljárás megindításáról. A határozatnak részletes indoklást kell tartalmaznia.

Alkotmánybírósági eljárás: a megfosztási eljárás lefolytatása az Alkotmánybíróság (AB) kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Az AB először formai befogadhatósági vizsgálatot végez. Ellenőrzi az egy per ötös indítványt és a kétharmados szavazati arányt. Majd ha az eljárás jogszerű, soron kívül folytatja le az érdemi vizsgálatot. Az AB itt bírósági jellegű eljárást folytat: bizonyítékokat tár fel, meghallgatja a köztársasági elnököt, alkalmazza a büntetőeljárási és polgári perrendtartási szabályokat. A döntéshez az AB teljes ülése jelenlévő tagjainak kétharmada szükséges. Ha a felelősséget megállapítja, mérlegelheti a megfosztást (nem automatikus következmény).

Ez a konstrukció vegyes modell. Az Országgyűlés politikai testületként csak az eljárás megindításáról dönt (impeachment-szerű elem), de a tényállás megállapítása és a szankció alkalmazása bírói (állambíráskodás). Az AB kommentárja szerint ez szándékosan különbözik a klasszikus amerikai impeachmenttől, ahol politikai testület dönt az elmozdítás indokoltságáról. Itt a bírói garancia biztosítja, hogy ne politikai, hanem jogi megfontolások döntsenek.

A szabályozás nem a 2011-es alaptörvénnyel született. Gyökerei a rendszerváltáskori, 1989–1990-es alkotmányos átalakulásban keresendők. Az 1949. évi XX. törvény későbbi módosításokkal már a parlamenti köztársaság keretében vezette be a köztársasági elnök intézményét, hangsúlyozva annak politikai felelősség nélküli, semleges jellegét. A 36/1992. (IX. 26.) AB-határozat és más korai döntések értelmezték úgy, hogy az elnök személye sérthetetlen, és kizárólag jogi felelőssége van. Ez a hagyomány folytatódott az alaptörvényben.

A 2011-es alaptörvény pontosította és megerősítette ezt a modellt. Beemelte a szándékosság követelményét, az AB kizárólagos hatáskörét, valamint a kétharmados többségek rendszerét. Ez illeszkedik a kontinentális európai alkotmánybíráskodás hagyományához, ahol a közjogi felelősség bírói úton érvényesül, garantálva a jogállamot és a hatalommegosztást. Az AB szerepe különösen fontos. Nem csupán politikai válsághelyzetet old meg, hanem alkotmányos védelmet biztosít az államfő számára a túlzott politikai nyomással szemben, miközben fenntartja a demokratikus elszámoltathatóságot súlyos esetekben.

Az Alkotmánybíróság eddig nem folytatott le ilyen eljárást, ami önmagában is jelzi a mechanizmus kivételességét és szigorát. A korábbi alkotmánybírósági törvényben még nem szerepelt részletes szabályozás; az Abtv. 35. paragrafus újítása volt a modern, átlátható eljárás bevezetése.

A magyar alkotmányos rendszerben a köztársasági elnöknek nincs politikai felelőssége az Országgyűléssel szemben. Ellentétben a kormánnyal, ahol a bizalmatlansági indítvány működik. Ez nem véletlen. Az elnök nem a napi politika szereplője, hanem a nemzet egységének szimbóluma és a demokratikus működés őre (alaptörvény 9. cikk). 

A nem közjogi alapú eltávolítás lehetősége aláásná ezt a szerepet, destabilizálná az államszervezetet, és ellentétben állna a hatalommegosztás elvével. A kétharmados többségek a bírói ellenőrzés és a szándékosság követelménye együttesen biztosítják, hogy csak valódi, bizonyítható alkotmányos törés esetén kerülhessen sor a mandátum megszüntetésére.

Ez a konstrukció a jogállami garanciák egyik legsúlyosabb pillére. 

Védi az államfőt a pillanatnyi többségi akarattal szemben, ugyanakkor nem teszi sérthetetlenné a jogsértésekkel szemben. A rendszerváltás óta érvényesülő elv – a stabilitás és a függetlenség – így marad érvényben, hozzájárulva a magyar alkotmányos identitás folytonosságához. A hatályos jogszabályok alapján tehát a köztársasági elnök mandátuma valóban sziklaszilárd: nem megalapozott közjogi okokból gyakorlatilag eltávolíthatatlan.

A szerző alkotmányjogász 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelektámogatás

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekEurópa

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekválasztás

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekajánlat

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekTisza István

Bánó Attila avatarja

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
