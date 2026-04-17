Védőbeszéd a közjogi méltóságok életkora mellett

Ferenc Pápa 2024 januárjában beszélt a selejtezés kultúrájáról, amely „már nem tekinti elsődleges értéknek az embereket, akiket tisztelni és védelmezni kell”.

A minap éppen nem ebben a szellemiségben olvashattunk arról, hogy Majtényi László szerint az idősek csak a levegőt rontják a közjogi intézményekben. Majtényi László, aki korábban az óbaloldal köztársaságielnök-jelöltje volt, feltehetőleg a hetvenesztendős Sulyok Tamás eltávolításához is kíván érveket szolgáltatni.

Majtényi a Soros Alapítvány által létrehozott Eötvös Károly Közpolitikai Intézet elnöke, maga is hetvenöt esztendős, nyilván azért ad tanácsokat az új hatalomnak, hogy minden közjogi tisztséget a Tisza Párt delegáltjai tölthessenek be. Ne feledjük, az egykori SZDSZ-politikusok mellett most a Soros-szervezetek magyarországi helytartói is meghatározó szerephez jutnak, ahogy erre Elon Musk egy X-bejegyzésben rámutatott.

Nyilvánvaló, hogy Majtényi időseket megbélyegző álláspontja diszkriminatív és egyben szemben áll a nemzetközi tendenciákkal, hiszen éppen a közméltóságok esetén fontos a tapasztalat, ezért nincs felső korhatár. Olaszországban a korábbi köztársasági elnök, Giorgio Napolitano kilencvenévesen mondott le, utódja, Sergio Mattarella 84 éves.

Megjegyzem, Göncz Árpád egykori államfő 68 évesen nyerte el a tisztséget és 78 évesen fejezte be államfői pályafutását. A világ vezető hatalma, az Egyesült Államok elnöke 79 éves, elődje még nála is idősebb volt. Vlagyimir Putyin orosz elnök 73 éves, és feltehetőleg nem akar nyugdíjba vonulni. Hszi Csin-ping kínai elnök is túl van a hetvenen.

A legtekintélyesebb felsőbíróságnak számít az Egyesült Államok szövetségi Legfelsőbb Bírósága. A jelenlegi elnök 71 éves, elődje, William H. Rehnquist még nyolcvanéves kor felett is vezette a testületet. Az egyik legismertebb bírónő, Ruth Bader Ginsburg 87 éves koráig ítélkezett, aktívan részt vett a munkában, és noha beteg volt, csak két esetben hiányzott a döntéshozatalnál.

Majtényi László elmélete tehát legfeljebb hungarikum lehetne, de Göncz Árpád példája ennek ellentmond. A külföldről kitartott NGO-k világában bekövetkezett generációváltás, úgy tűnik, új ukázokat eredményez, és ez rossz hír a 74 éves Iványi Gábornak, aki a hírek szerint elfogadná az esetleg megüresedő államfői tisztséget.