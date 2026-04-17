idezojelek
Poszt-trauma

Védőbeszéd a közjogi méltóságok életkora mellett

Majtényi László megbélyegző álláspontja diszkriminatív és egyben szemben áll a nemzetközi tendenciákkal.

ifj. Lomnici Zoltán avatarja
ifj. Lomnici Zoltán
Cikk kép: undefined
2026. 04. 17. 13:33
Fotó: Ladóczki Balázs
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ferenc Pápa 2024 januárjában beszélt a selejtezés kultúrájáról, amely „már nem tekinti elsődleges értéknek az embereket, akiket tisztelni és védelmezni kell”.

A minap éppen nem ebben a szellemiségben olvashattunk arról, hogy Majtényi László szerint az idősek csak a levegőt rontják a közjogi intézményekben. Majtényi László, aki korábban az óbaloldal köztársaságielnök-jelöltje volt, feltehetőleg a hetvenesztendős Sulyok Tamás eltávolításához is kíván érveket szolgáltatni. 

Majtényi a Soros Alapítvány által létrehozott Eötvös Károly Közpolitikai Intézet elnöke, maga is hetvenöt esztendős, nyilván azért ad tanácsokat az új hatalomnak, hogy minden közjogi tisztséget a Tisza Párt delegáltjai tölthessenek be. Ne feledjük, az egykori SZDSZ-politikusok mellett most a Soros-szervezetek magyarországi helytartói is meghatározó szerephez jutnak, ahogy erre Elon Musk egy X-bejegyzésben rámutatott.

Nyilvánvaló, hogy Majtényi időseket megbélyegző álláspontja diszkriminatív és egyben szemben áll a nemzetközi tendenciákkal, hiszen éppen a közméltóságok esetén fontos a tapasztalat, ezért nincs felső korhatár. Olaszországban a korábbi köztársasági elnök, Giorgio Napolitano kilencvenévesen mondott le, utódja, Sergio Mattarella 84 éves.

Megjegyzem, Göncz Árpád egykori államfő 68 évesen nyerte el a tisztséget és 78 évesen fejezte be államfői pályafutását. A világ vezető hatalma, az Egyesült Államok elnöke 79 éves, elődje még nála is idősebb volt. Vlagyimir Putyin orosz elnök 73 éves, és feltehetőleg nem akar nyugdíjba vonulni. Hszi Csin-ping kínai elnök is túl van a hetvenen.

A legtekintélyesebb felsőbíróságnak számít az Egyesült Államok szövetségi Legfelsőbb Bírósága. A jelenlegi elnök 71 éves, elődje, William H. Rehnquist még nyolcvanéves kor felett is vezette a testületet. Az egyik legismertebb bírónő, Ruth Bader Ginsburg 87 éves koráig ítélkezett, aktívan részt vett a munkában, és noha beteg volt, csak két esetben hiányzott a döntéshozatalnál.

Majtényi László elmélete tehát legfeljebb hungarikum lehetne, de Göncz Árpád példája ennek ellentmond. A külföldről kitartott NGO-k világában  bekövetkezett generációváltás, úgy tűnik, új ukázokat eredményez, és ez rossz hír a 74 éves Iványi Gábornak, aki a hírek szerint elfogadná az esetleg megüresedő államfői tisztséget.

A XX. század egyik politikai zsenijének, a száz esztendőt megélt Henry Kissingernek a gondolatai jutottak eszembe, miközben Majtényit olvastam: „Az illegálisat azonnal végrehajtjuk. Az alkotmányelleneset egy kicsit tovább tart.”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Pilhál Tamás avatarja
Gajdics Ottó avatarja
Fricz Tamás avatarja
Jeszenszky Zsolt avatarja
Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Magyar Nemzet
Magyar Nemzet avatarja

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
