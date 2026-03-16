Az iskolabezárások ára

Gazdasági racionalizálás vagy nemzeti önfeladás?

Szakos Enikő
2026. 03. 16. 9:52
Fotó: Havran Zoltán
Az oktatáspolitika, azon belül az iskolabezárások ügye egyesek szerint csupán gazdasági racionalizálásnak, takarékossági intézkedésnek tekinthető, mások viszont úgy vélik, hogy az iskolák fennmaradása a nemzet egyik kulcskérdése a helyi kultúra, a közösségek és a gyermekek szempontjából. Magyarországon ez a politikai jobb- és baloldal közötti nagy különbség: a nemzeti oldalnak fontos a kisiskolák megmaradása, a jó minőségű oktatás, illetve az egyenlő hozzáférés biztosítása a legkisebb faluban is.

A helyben elérhető iskolák elengedhetetlenek a kistelepülések fenntartása, vonzóvá tétele szempontjából egyrészt azért, hogy a kisgyermekes családok vagy családalapítás előtt álló párok ne hagyják el a falvakat, szívesen válasszák azt hosszú távú lakhelyükként, másrészt a helyi kultúra és hagyományok megőrzését is segítik.

Mindez hatványozottan igaz a határon túli magyar közösségek életére, ahol a magyar iskola különösen kitüntetett szerepet tölt be. 

Az oktatási intézmények itt jóval többek, mint a tudásátadás és a nevelés helyszínei: a megmaradás bástyáit, a közösségi emlékezetet, a kulturális hagyományt és az identitásformálás tereit is jelentik. A magyar nyelvű oktatás biztosítja azt a szellemi közeget, amelyben a következő generációk természetes módon kapcsolódhatnak magyar kultúrájukhoz.

Az anyanyelv nem egyszerűsíthető le csupán kommunikációs közvetítő eszközre. Az anyanyelv a közösség lelke, a történelem és a kultúra hordozója, az a gondolkodási keret, amelyen keresztül a társadalom a világot értelmezi. Nem kevesebb, mint a nemzeti identitás egyik legfontosabb alapja.

A nyelv ezért a közösségi folytonosság egyik legfontosabb feltétele: ahol él az anyanyelv és működnek az azt közvetítő intézmények, ott a népesség képes megőrizni a nemzeti identitását. 

A család, az iskola, a kulturális élet és a közösségi szervezetek együtt biztosítják azt a közeget, amelyben a nyelv természetes módon öröklődik tovább. Ha ezek közül bármelyik meggyengül, a nyelvi folytonosság is bizonytalanná válik.

Ha elvész, az egyéni identitás átalakul, és lassan a hazához kötődő szokások, hagyományok és értékek helyét átveszi valami más. Ezért az anyanyelvi oktatás kérdése mindig több mint oktatáspolitikai ügy nemzeti sorskérdés.

A gyermek a saját nyelvén érti meg legmélyebben a világ szerkezetét. Az anyanyelv az a közeg, amelyben a gondolkodás a leginkább kibontakozik, az érzelmek megfogalmazódnak, a tudás rendszerré szerveződik. A tanulás hatékonysága szoros kapcsolatban áll azzal a nyelvi környezettel, amelyben a diák először találkozik a tudással. A pedagógiai tapasztalatok szerint az anyanyelvi oktatás stabilabb alapokat teremt és mélyebb megértést tesz lehetővé.

A magyar nyelv ráadásul különleges örökséget hordoz. A világon egyedülálló nyelvi rendszer, amely sajátos szemléletmódot és kulturális kifejezésformákat közvetít. A magyar versek, prózák és dalok, valamint szellemi hagyományunk valamennyi rétege ezen a nyelven tárul fel igazán.

Elég Bartók vagy Kodály népdalgyűjtéseire gondolni: Erdély falvaiban vagy a Felvidéken gyűjtött népdalok szövegeiben több évszázad nyelvi és lelki világa szólal meg a közösség történelmével, örömével és fájdalmával együtt. Ugyanez a nyelvi gazdagság jelenik meg a magyar irodalom klasszikusainál is, Jókai regényeiben, Mikszáth prózájában vagy Arany balladáiban. Ezek a művek mind ugyanarra emlékeztetnek: a magyar kultúra a magyar nyelvben él, és aki ezt a nyelvet ismeri és érti, egy egész történelmi és szellemi világ kapuját nyitja ki. Azt a gyermeket, akinek nem tanítjuk meg az anyanyelvét, a saját kulturális örökségének jelentős részétől fosztjuk meg.

A pedagógusoknak fontos szerepük van abban, hogy ez ne történjen meg. Munkájuk ugyanis túlmutat a tudás közvetítésén. Példaadásukkal, értékítéleteikkel, az ismeretek keretezésével és a normák meghatározásával formálják a diákok világképét, segítik személyiségük fejlődését.

Az iskola további kiemelt feladata a közösségépítés. Különösen fontos ez a határon túli magyarok esetében. Ha a magyar családok egyre nagyobb arányban választják a szlovák államnyelvű oktatást, akkor néhány évtized alatt megváltozik a közösség nyelvi szerkezete, a gyermek egy másik kulturális közegbe kerül, eltérő történelmi narratívát tanul meg, és a szocializációját egy másik közösség alakítja így egy másik identitás felé sodródik. 

Az iskola egyben a közösség újratermelődésének tere is. Itt alakul ki az a nemzedék, amely később a helyi társadalom gazdasági, kulturális és közéleti szerepeit betölti. Az oktatás nyelve így hosszú távon a közösség szerkezetére és gondolkodásmódjára is hatással van.

A szlovákiai magyar oktatás helyzete korántsem megnyugtató. Bár ma is több mint kétszáz magyar tanítási nyelvű alapiskola működik, ezek jelentős része kis létszámú, és sok közülük veszélyeztetett helyzetben van. Számos ilyen iskolában a tanulók száma a száz főt sem éri el, ami egyre gyakrabban veti fel az intézmények összevonásának kérdését. A helyzetet a demográfiai folyamatok figyelembevételével kell kezelni: a gyermeklétszám csökkenése több térségben valóban szükségessé teszi az iskolarendszer átszervezését, azonban nem mindegy, milyen irányban történik ez az átalakítás. 

A magyar közösség szempontjából az hozhat megoldást, ha az egymáshoz közel lévő magyar intézmények között jön létre együttműködés, és ahol elkerülhetetlen, ott azok összevonása biztosíthatja a működés feltételeit. Így megőrizhető az anyanyelvi oktatás folytonossága, és a diákok továbbra is magyar nyelvi és kulturális közegben tanulhatnak. 

A magyar és szlovák tanítási nyelvű iskolák egyesítése viszont könnyen ahhoz vezetne, hogy a magyar nyelvű oktatás fokozatosan háttérbe szorulna, ami hosszabb távon a közösség gyengülését és az asszimiláció felgyorsulását eredményezné.

A kisebbségi oktatás kérdése minden esetben az állam és a közösség viszonyáról is szól. Az állam az egységes oktatási rendszer fenntartásában érdekelt, a kisebbségi közösség pedig a saját nyelvi és kulturális intézményeinek megőrzésében. Az iskolarendszer működését meghatározó szabályok (a finanszírozás módja, a minimális osztálylétszámokra vonatkozó előírások, az intézményi összevonások gyakorlata) különösen érzékenyen érintik a kisebbségi iskolahálózatot, ahol a települések mérete és a demográfiai folyamatok eleve korlátozott mozgásteret hagynak. A két ellentétes érdek közötti egyensúly határozza meg, hogy a kisebbségi oktatás elérhető lehetőség marad-e, vagy fokozatosan szűkülő térbe kerül. Ha a szlovák oktatáspolitika a szlovák tanítási nyelvű iskolák felé tereli a magyar családokat, kiürülhetnek a magyar iskolák tantermei.

A történelem megtanított bennünket arra, hogy a magyar közösségek mindig addig maradtak fenn, amíg meg tudták őrizni nyelvüket és identitásukat. Ehhez pedig elengedhetetlen az iskola, mert ha az eltűnik, rövid időn belül a közösség is szétszóródik.

Az államnyelv ismerete természetesen fontos, hiszen szükséges a mindennapi érvényesüléshez. Az anyanyelvi oktatás ugyanakkor nemzeti érdek ha magyar jövőt akarunk a Felvidéken, akkor magyar iskolákra van szükség. 

Ha a településeinken meg akarjuk őrizni a magyar kultúrát, akkor magyar nyelven kell tanítani a gyermekeinket, mert a nyelv a nemzet megtartó ereje.

A szerző az NKE Fináczy Ernő Oktatáskutató Központ vezetője

A téma legfrissebb hírei

Véleményváró

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekintézmény

Új intézményekre van szükség

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekirán

Irán népe megérdemli a szabadságot

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekJobbik

A Jobbik-sztori véget ért

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekbiztonság

Igazunk volt, van és lesz!

A szerző további cikkei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

idezojelekSerie A

A Milan sztárjának dührohamát a kapus próbálta csillapítani

Magyar Nemzet avatarja

A vörös-feketék sztárját hiába próbálta ölelgetni az edzője, elhárította a gesztust.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
