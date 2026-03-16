Az iskolabezárások ára

Az oktatáspolitika, azon belül az iskolabezárások ügye egyesek szerint csupán gazdasági racionalizálásnak, takarékossági intézkedésnek tekinthető, mások viszont úgy vélik, hogy az iskolák fennmaradása a nemzet egyik kulcskérdése a helyi kultúra, a közösségek és a gyermekek szempontjából. Magyarországon ez a politikai jobb- és baloldal közötti nagy különbség: a nemzeti oldalnak fontos a kisiskolák megmaradása, a jó minőségű oktatás, illetve az egyenlő hozzáférés biztosítása a legkisebb faluban is.

A helyben elérhető iskolák elengedhetetlenek a kistelepülések fenntartása, vonzóvá tétele szempontjából egyrészt azért, hogy a kisgyermekes családok vagy családalapítás előtt álló párok ne hagyják el a falvakat, szívesen válasszák azt hosszú távú lakhelyükként, másrészt a helyi kultúra és hagyományok megőrzését is segítik.

Mindez hatványozottan igaz a határon túli magyar közösségek életére, ahol a magyar iskola különösen kitüntetett szerepet tölt be.

Az oktatási intézmények itt jóval többek, mint a tudásátadás és a nevelés helyszínei: a megmaradás bástyáit, a közösségi emlékezetet, a kulturális hagyományt és az identitásformálás tereit is jelentik. A magyar nyelvű oktatás biztosítja azt a szellemi közeget, amelyben a következő generációk természetes módon kapcsolódhatnak magyar kultúrájukhoz.

Az anyanyelv nem egyszerűsíthető le csupán kommunikációs közvetítő eszközre. Az anyanyelv a közösség lelke, a történelem és a kultúra hordozója, az a gondolkodási keret, amelyen keresztül a társadalom a világot értelmezi. Nem kevesebb, mint a nemzeti identitás egyik legfontosabb alapja.

A nyelv ezért a közösségi folytonosság egyik legfontosabb feltétele: ahol él az anyanyelv és működnek az azt közvetítő intézmények, ott a népesség képes megőrizni a nemzeti identitását.

A család, az iskola, a kulturális élet és a közösségi szervezetek együtt biztosítják azt a közeget, amelyben a nyelv természetes módon öröklődik tovább. Ha ezek közül bármelyik meggyengül, a nyelvi folytonosság is bizonytalanná válik.

Ha elvész, az egyéni identitás átalakul, és lassan a hazához kötődő szokások, hagyományok és értékek helyét átveszi valami más. Ezért az anyanyelvi oktatás kérdése mindig több mint oktatáspolitikai ügy – nemzeti sorskérdés.