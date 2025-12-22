Rendkívüli

A fiatalok a digitális zaj helyett az analóg valóságot választották

A mobiltelefon-korlátozás eszköz arra, hogy visszaadjuk a figyelmet az iskolának, és megerősítsük a közösséget.

Szakos Enikő
iskolanemzeti közszolgálati egyetemanalóg novembernke óbudai árpád gimnáziumdigitálismobiltelefonfigyelem 2025. 12. 22. 11:12
Az iskolákban ma kevesebb a zsebben rezgő figyelemelvonás, kevesebb az óra közepén felvillanó képernyő, de több a szemkontaktus és az interakció. A tanteremben nem egy algoritmus versenyez a tanár hangjával. Ez önmagában nem megoldás minden pedagógiai kihívásra, de visszaadja a tanulás alapfeltételét: a figyelmet. 

A mobiltelefon korlátozása nem önmagában „oldja meg” a nevelés és a figyelem válságát, de megteremti azt a keretet, amelyre lehet építeni. Egy olyan keretet, amelyben újra értelmezhető, mi történik az iskolában, és miért.

Az iskola soha nem volt értéksemleges tér: mindig közvetített normákat, határokat, elvárásokat. Amikor azt mondjuk, hogy a telefon nem része a tanórai jelenlétnek, akkor valójában azt üzenjük: a figyelem, a közösségben való lét és a közös gondolkodás elsőbbséget élvez az individuális virtuális élményekkel szemben. Ugyanakkor ez nem a technológia elutasítása, hanem annak meghatározása, hogy mely eszközöket lehet jól integrálni a tanórai folyamatokba, és melyek azok a „szórakoztatóipari termékek”, amelyek inkább hátráltatják azt.

A mobiltelefon mára természetes része lett a fiatalok életének, de az is világos, hogy az állandó online jelenlét számos negatív következménnyel jár mind az egyénre, mind a közösségekre nézve. Az iskolai mobiltelefon-korlátozást éppen azért került vezették be, hogy ezeket a káros következményeket csökkenteni lehessen, nevelő szándékkal, illetve, hogy az iskolában töltött napokat, éveket a legteljesebben töltsék el a fiatalok. Ebbe a gondolkodásba illeszkedik szervesen 

az „analóg november” kezdeményezés is. A program nem a lemondásról szól, hanem az újrafelfedezésről: arról, milyen értéke van az offline időnek. Amikor egy iskola közössége együtt vállalja, hogy tudatosan csökkenti a képernyőhasználatot, valójában közös cél mentén szerveződik. A gyűjtött percek mögött beszélgetések, közös játékok, figyelmes órák és megélt jelenlét állnak.

S mivel az okostelefonok veszélyeit ismerjük, illetve a valós élményeket pedig értéknek tekintjük, ezért a kezdeményezésben részt vett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gimnáziuma is. Az analóg novemberhez való csatlakozás az NKE Óbudai Árpád Gimnázium számára nem egyszeri programrészvételt jelentett, hanem egy már meglévő pedagógiai szemlélet következetes továbbgondolását. Az NKE közössége egyértelműen amellett köteleződött el, hogy a digitális eszközhasználat kérdésében értékalapú, tudatos kereteket alakítson ki, és ezekhez következetesen tartsa magát. Ennek az eltökéltségnek kézzelfogható visszaigazolása, hogy a gimnázium a budapesti iskolák között a harmadik helyen végzett a kihívásban. A helyezés azonban önmagán túlmutat: azt jelzi, hogy az intézmény nem pusztán alkalmaz egy szabályozást, hanem nevelési kérdésként tekint a figyelemre, a jelenlétre és a közösségi együttlétre, és ezek mentén képes közös normákat kialakítani. A mobiltelefon-korlátozás így nem elszigetelt intézkedésként jelent meg, hanem olyan közösségi tapasztalatként, amely megerősítette az intézmény pedagógiai irányát és felelősségvállalását.

Miért jó mindez a diákoknak és rajtuk keresztül a családoknak is? Mert 

a telefonmentes idő nem elvesztegetett, hanem alkalom a valódi elfoglaltságra. Helyet ad az analóg élményeknek, a tanulásnak, a társas kapcsolatoknak, a világ jobb megismerésének. Segít abban, hogy a fiatalok megtapasztalják, hogy nem minden inger azonnali, nem minden válasz készen érkezik, és a figyelem gyakorlása (vagy éppen az unatkozás) érték. 

Az iskolából hozott tapasztalatok pedig szerencsés esetben megjelennek az otthoni életben is tudatosabb használat, kevesebb képernyő, több együtt töltött idő formájában.

A mobiltelefon-korlátozás tehát nem az út vége, hanem eszköz hozzá. Eszköz arra, hogy visszaadjuk a figyelmet az iskolának, és megerősítsük a közösséget, amelyben a diák nem elszigetelt felhasználó, hanem jelen lévő résztvevő.

A nemzetközi folyamatok is ebbe az irányba mutatnak. 

Világszerte egyre több ország, iskolarendszer és intézmény alkalmaz a hazaihoz hasonló korlátozásokat, illetve Ausztrália épp a napokban még tovább ment a szabályozások lépcsőjén, és betiltotta a közösségi média használatát a 16 év alattiak számára.

Ezek a lépések ugyan különböző társadalmi és politikai környezetben születnek, mégis az a közös felismerés áll mögöttük, hogy a fiatalok mentális egészsége, figyelme és közösségi kapcsolatai védelemre szorulnak.

Bízom abban, hogy a mobiltelefon-korlátozások bevezetése túlmutat az intézményi falakon, és hosszabb távon a mindennapi életben is érezhető hatása lesz. Ha egy generáció már úgy nő fel, hogy a digitális jelenlét nem állandó kényszer, hanem tudatosan alakítható, jóra használható lehetőség, akkor reális esély nyílik arra, hogy egyensúlyt tudjon teremteni az online és offline terek, az eszközhasználat és a személyes kapcsolatok világában. Ez a fajta kiegyensúlyozottság nem velünk született készség, hanem tanulható, amelynek egyik fontos színtere az iskola, ilyen digitális mentorok pedig a pedagógusok és a szülők is lehetnek.

Hiszen az iskola nem maradhat ebben egyedül. 

A mobilhasználati szokások elsősorban nem a tanteremben alakulnak ki, hanem családi mintákból, otthoni döntésekből, szülői példákból épülnek fel. Az iskolai korlátozás akkor válik igazán hatékonnyá, ha találkozik a családok tudatosságával, ha a szülők is partnerként gondolkodnak a képernyőhasználatról, a közösen eltöltött idő értékéről.

 Az analóg november és az iskolai mobilkorlátozás így nem lezárt történet, hanem egy olyan folyamat része, amelyben az iskola és a család közösen formálhatja a fiatalok mindennapi digitális gyakorlatát.

Gratulálunk valamennyi fiatalnak, akik részt vettek a kihívásban, és büszkék vagyunk az NKE Óbudai Árpád Gimnázium közösségére!

A szerző az NKE Nemeskürty István Tanárképző Kar Fináczy Ernő Oktatáskutató Központ vezetője, a stratégiai és fejlesztési osztály vezetője

