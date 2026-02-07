idezojelek
Hogyan érdemes egyetemet választani?

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a diákok valós szakmai helyzetekben próbálhatják ki tudásukat.

Szakos Enikő
A pályaválasztás az első komoly döntések egyike az életben, amikor egy fiatalnak mérlegelnie kell a jövőjét. Mégis gyakran tapasztalható, hogy az egyetemválasztás felszínes szempontok mentén történik: egy elrettentő történet egy nehéz vizsgáról vagy egy korábbi ponthatár alapján. Pedig az egyetem az a hely, ahol az ott töltött évek a későbbi lehetőségeinket is meghatározzák: a megszerzett tudás, a megszilárduló értékrend és a kiépülő kapcsolatok hosszú távon is hatással vannak életünkre.

Az egyik legfontosabb tényező a hallgatói élet minősége. A tanórákon és a tanár-diák viszonyon túl különösen sokat számít, hogy milyen közösségbe érkezik a fiatal: vannak-e programok, műhelyek, közösségi események, ahol személyes kapcsolatok alakulhatnak ki.

Az egyetemi évek során nemcsak tudás gyűlik, hanem barátságok, szakmai kapcsolatok és közös élmények is, amelyek később is meghatározóak lesznek. Az, hogy kikkel vesszük körül magunkat, formálja személyiségünket: ha motiváló és példamutató barátokat talál az ember, akkor maga is olyanná válik, és a legtöbbet hozhatja ki az egyetemi éveiből.

Hasznos lehet személyesen is megtapasztalni egy-egy intézmény légkörét. Az Educatio kiállítás, a nyílt napok és az egyetemi rendezvények lehetőséget adnak arra, hogy a diák saját benyomásokat is szerezzen. Gyakran halljuk, hogy ezek a találkozások döntőek, ha több lehetőség közül lehet választani. Érdemes megtudni, milyen a hangulat és miként beszélnek a hallgatók a saját élményeikről hogyan segítik az oktatók a tanulást, mennyire támogató a közösség, és érzik-e a diákok a valódi összetartozást. Ezek az élő tapasztalatok sokszor többet mondanak bármilyen rangsornál vagy leírásnál.

Fontos szempont az is, hogy a választott képzés milyen jövőképet kínál. A diákok érthető módon szeretnék tudni, milyen eséllyel találnak biztos, stabil megélhetést a diploma után, mennyire kiszámítható az adott pálya és milyen társadalmi megbecsültséggel jár a választott hivatás. Egyre többen teszik fel azt a kérdést, hogy az adott területen végzett munka hosszú távon emberi tudáshoz kötött vagy kiváltható automatizációval és mesterséges intelligenciával. 

Érdemes tehát nemcsak azt nézni, lesz-e állás, hanem azt is, milyen életpálya rajzolódik ki néhány évvel a diploma megszerzése után: vannak-e előrelépési és fejlődési lehetőségek, és hosszú távon stabil marad-e a választott hivatás.

Ugyanilyen lényeges kérdés, hogyan vezet az út a diplomaszerzésig. A jól felépített szakok megadják az elméleti tudást, emellett lehetőséget adnak arra is, hogy a hallgatók már tanulmányaik alatt valós szakmai helyzetekkel találkozzanak. A gyakorlatok, külső intézményeknél végzett feladatok, projektek, szimulációk és az ágazat szereplőivel való közvetlen együttműködés mind hozzájárul ahhoz, hogy a végzettek a diploma megszerzésekor már tapasztalattal rendelkezzenek arról, hogyan működik a választott hivatás a mindennapokban.

Tudjuk, hogy egyre több fiatalnak fontosak a nemzetközi lehetőségek is. Az olyan csereprogramok, mint az Erasmus vagy a Pannónia-ösztöndíjprogramok, lehetőséget biztosítanak arra, hogy a hallgatók más országok egyetemein tanuljanak, új környezetben próbálják ki magukat, és mindennapi helyzetekben használják az idegen nyelvet. A külföldön töltött idő elmélyíti a nyelvtudást, tágítja a kulturális ismereteket és olyan élettapasztalatot ad, amely hosszú távon megtérül.

Emellett az egyetemkereséskor sokan figyelik a ponthatárokat, és ezekből próbálnak következtetni egy szak minőségére. Ez azonban könnyen félrevezető lehet, hiszen a ponthatár minden évben a jelentkezők eredményeitől függően alakul, így inkább az ő teljesítményüket mutatja, mint a képzés valós színvonalát. A hangsúlyt ezért érdemes arra helyezni, hogy a középiskolás évek alatt befektetett többletmunka miként térül meg a felvételi eljárás során. Nyelvvizsgák, versenyeredmények, emelt szintű érettségik vagy más teljesítmények pluszpontokat jelenthetnek, és előnyt adnak a jelentkezésnél. Inkább törekedni kell minél több pont megszerzésére, és ne kizárólag a korábbi ponthatárok alapján dőljön el az intézmény- vagy szakválasztás.

Az egyetemválasztás több annál, mint hogy hova sikerül bekerülni arról is szól, hol tud a fiatal szakmailag és emberileg egyaránt kiteljesedni. Olyan helyet érdemes keresni, ahol a tudás, a közösség és a jövőbeli lehetőségek egymást erősítik.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem esetében a diákok számára fontos tényezők nem elvont ígéretek, hanem konkrét lehetőségek és tapasztalatok. Az egyetem öt karon kínál képzéseket beleértve a pedagógusképzés, a közigazgatás, a nemzetközi tanulmányok, a rendészet- és hadtudomány vagy a víztudomány szakjait , amelyek a 21. századi munkaerőpiaci igényekhez igazodnak.

Az egyetem gyakorlatorientáltsága mindenhol jelen van: a tanulók már tanulmányaik alatt kapcsolatba kerülnek a hivatás szereplőivel, valós szakmai helyzetekben próbálhatják ki tudásukat, és olyan kompetenciákat sajátítanak el, amelyekre később szükségük lesz.

A közösségi élet is élénk és sokszínű. Az egyetemen működő hallgatói szervezetek és szakmai közösségek lehetőséget adnak arra, hogy a diákok többféle érdeklődési területen kapcsolódjanak be, szervezzenek programokat, vitákat és közösségi eseményeket, amelyek túlmutatnak a tantermi kereteken. Mindez megkülönbözteti az intézményt attól, hogy egyszerű oktatási helyszín legyen: közösséggé formálja a diákokat, emellett pedig példát és tartást is kapnak tanáraiktól és közösségüktől.

Az egyetemválasztás jövőválasztás is. Érdemes olyan helyet keresni, ahol a hallgatói évek a tanulás mellett fejlődési lehetőséget, értékes közösségi élményeket és biztos jövőt is kínálnak.

A szerző az NKE Nemeskürty István Tanárképző Kar Fináczy Ernő Oktatáskutató Központ vezetője

 

