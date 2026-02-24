idezojelek
Poszt-trauma

Akkor tehát igaz!

Csézy férje kuruzsló és adócsaló.

Bayer Zsolt
2026. 02. 24.
A Tisza mezőkövesdi jelöltje a méltán elfeledett Csézy nevű énekesnő lett. Az Ellenpont pedig ezt írta meg nevezett tiszás jelölt férjéről:

„Csalásért többszörösen büntetett kuruzsló Csézy férje, akit neves rákkutatóként mutatott be Magyar Péter

Nagy nehezen, több hónap késéssel jelentette be mezőkövesdi jelöltjét a Tisza Párt. Nem véletlenül, a körzetben óriási a Fidesz előnye, komoly ember nem akarta vállalni az indulást. Végül rátaláltak a másodvonalbeli énekesre, Csézyre, akinek legismertebb teljesítménye az, hogy a 2008-as Eurovíziós Dalfesztiválon nem hogy döntőbe nem tudott jutni, de még a saját elődöntőjében is tökutolsó lett. Nem véletlen hát, hogy bemutatásakor Magyar Péter a sikertelen énekesnő helyett megpróbálta Csézy férjére helyezni a hangsúlyt, akit neves »epigenetikus rákkutatónak« nevezett. Ez azonban nagyon távol áll a valóságtól. A férj, Szabó László soha nem fejlesztett ki semmilyen gyógyszert, áltudományos humbugokkal népszerűsített étrend-kiegészítőket árul, ezekkel lett milliárdos. 

Az amerikai férfiről, akitől első termékei jogát megvette, a tengerentúli hatóságok állapították meg, hogy egyszerű csaló (bár Szabóék azt állították róla, atomfizikus). Szabó László pedig maga is a rendszerváltás utáni magyar kuruzslástörténet egyik leggátlástalanabb szereplője. Őt és cégeit többször is megbírságolták, mert azt hazudták a hatástalan étrend-kiegészítőikről, hogy gyógyhatásúak. A rákbeteg emberek kihasználásából milliárdossá lett üzletember vállalkozása több éven keresztül rajta volt az adóhatóság feketelistáján, több társasága is kényszertörléssel szűnt meg – vagyis az adókat sem fizette be. Nyilvánvalóan nem azért, mert nem volt miből, hiszen luxusban él feleségével, Csézyvel együtt.”

Hát ezzel bizony kezdeni kellett valamit, úgyhogy ugrott is a Farpofa-közből a Telex, hogy „tényellenőrizze” fentieket. Így indítottak:

„Múlt héten bejárta a propagandasajtót, hogy Csézi Erzsébet, azaz Csézy férje, Szabó László büntetett kuruzsló, aki »áltudományos humbugokkal népszerűsített étrend-kiegészítőket árul, ezekkel lett milliárdos«. A támadások két héttel azután érkeztek, hogy Magyar Péter pártelnök január végén bejelentette, hogy Csézy lesz a Tisza Párt képviselőjelöltje a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei 7-es, mezőkövesdi központú választókerületében. A cikkek azt is sérelmezték, hogy Magyar a bejelentéskor közzétett videóban úgy mutatta be Szabót, mint »epigenetikus rákkutatót«.”

Ja, ezt ismerjük, „bejárta a propagandasajtót” – írják a leggátlástalanabb, legbecstelenebb egyszersmind leghülyébb propagandisták.

És ezután a bevezetés után következik egy elolvashatatlanul hosszú és érdektelen cikk – azért elolvashatatlanul hosszú és érdektelen, hogy minél kevesebben jussanak a végére –, aminek egyetlen lényegi mondandója van, ez:

„2002-ben a Versenytanács a Szabó vezette Crystal Institute Kft.-t a Napkristály Flavin7 termékkel kapcsolatban hárommillió forintos bírságra ítélte a fogyasztók megtévesztése, egészen pontosan »megalapozatlan gyógyhatás állítása« miatt.

2005-ben aztán Szabó Flavin7 Kft. és Crystal Institute Kft. nevű cégeit a GVH megbüntette, az ítélet szerint a két cég megtévesztette a fogyasztókat a termékek gyógyhatásával kapcsolatban. Szabóék tízmillió forintos büntetést kaptak. Ebben a határozatban a GVH leírta, hogy Szabó 1990-ben alapította meg a Crystal Institute-ot, és már ekkor elkezdett foglalkozni a flavonoidokat tartalmazó gyümölcsökből készült termékek kísérleti gyártásával és azok élettani hatásainak, humán területen felhasználhatóságának vizsgálatával. Szabóék egy reklámban egyébként azt állították a szerről, hogy »genetikai szinten gátolja a rák kialakulását, illetve segíti a beteg sejtek elpusztulását«, és hogy »napi több millió rákos sejt pusztul el a Flavin 7 segítségével«.

2008-ban aztán a Crystal Institute Kft., a Flavinárium Első Magyar Flavonoid és Antioxidáns Termék Forgalmazó Zrt. és két másik cég ismét bírságot kapott a GVH-tól, az előző ítélethez rendkívül hasonló okból, fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt. Ezúttal az őssejtek témájában állítottak valótlant: az Olimpiq StemXCell étrend-kiegészítő termékről mondták azt, hogy az alkalmas az őssejtek szaporítására és védelmére, illetve a termék és az egészség között összefüggés van, a termék gyógyhatással bír. A cégek összesen több mint 50 millió forint bírságot kaptak. Mivel a határozattal ellentétben nem tüntették fel az elmarasztalást a honlapjukon, 2010-ben végrehajtási bírságot is kaptak.”

Vagyis a helyzet a következő: Csézy férje kuruzsló és adócsaló.

Ezt maga a Telex írja meg, igen, ennek a „tényellenőrző” cikknek a végén ott a szentencia, miszerint az Ellenpont írása „inkább igaz” – az „inkább” határozószónak muszáj ott lennie, mert nehogy má’! –, és össze is foglalják, miért „inkább igaz”, ezért:

„Szabó László valóban rákkutatással foglalkozik, és publikál is a témában. Bár a flavonoidok rákmegelőző hatásával kapcsolatban van némi tudományos bizonyíték, étrend-kiegészítőként szedve nem bizonyított a hatásosságuk. Szabó László cégeit többször elmarasztalta a Gazdasági Versenyhivatal megtévesztő reklámozásért, és azt kijelenteni, hogy az általa gyártatott szerek gyógyítanák a rákot, valóban megtévesztés.” 

Tehát kuruzsló és adócsaló.

És kevés annál nagyobb gazemberség van, mint súlyosan beteg embereknek hamis reményt árulni nagyon sok pénzért.

A gazemberség pedig PhD-vel is gazemberség marad.

Innen dicsőség, onnan hazaárulás

Nyugtalan idők nyugtalan tanúja

A gyilkos jogai

A legaljasabb demagógok

