Akkor tehát igaz!

A Tisza mezőkövesdi jelöltje a méltán elfeledett Csézy nevű énekesnő lett. Az Ellenpont pedig ezt írta meg nevezett tiszás jelölt férjéről:

„Csalásért többszörösen büntetett kuruzsló Csézy férje, akit neves rákkutatóként mutatott be Magyar Péter

Nagy nehezen, több hónap késéssel jelentette be mezőkövesdi jelöltjét a Tisza Párt. Nem véletlenül, a körzetben óriási a Fidesz előnye, komoly ember nem akarta vállalni az indulást. Végül rátaláltak a másodvonalbeli énekesre, Csézyre, akinek legismertebb teljesítménye az, hogy a 2008-as Eurovíziós Dalfesztiválon nem hogy döntőbe nem tudott jutni, de még a saját elődöntőjében is tökutolsó lett. Nem véletlen hát, hogy bemutatásakor Magyar Péter a sikertelen énekesnő helyett megpróbálta Csézy férjére helyezni a hangsúlyt, akit neves »epigenetikus rákkutatónak« nevezett. Ez azonban nagyon távol áll a valóságtól. A férj, Szabó László soha nem fejlesztett ki semmilyen gyógyszert, áltudományos humbugokkal népszerűsített étrend-kiegészítőket árul, ezekkel lett milliárdos.

Az amerikai férfiről, akitől első termékei jogát megvette, a tengerentúli hatóságok állapították meg, hogy egyszerű csaló (bár Szabóék azt állították róla, atomfizikus). Szabó László pedig maga is a rendszerváltás utáni magyar kuruzslástörténet egyik leggátlástalanabb szereplője. Őt és cégeit többször is megbírságolták, mert azt hazudták a hatástalan étrend-kiegészítőikről, hogy gyógyhatásúak. A rákbeteg emberek kihasználásából milliárdossá lett üzletember vállalkozása több éven keresztül rajta volt az adóhatóság feketelistáján, több társasága is kényszertörléssel szűnt meg – vagyis az adókat sem fizette be. Nyilvánvalóan nem azért, mert nem volt miből, hiszen luxusban él feleségével, Csézyvel együtt.”

Hát ezzel bizony kezdeni kellett valamit, úgyhogy ugrott is a Farpofa-közből a Telex, hogy „tényellenőrizze” fentieket. Így indítottak:

„Múlt héten bejárta a propagandasajtót, hogy Csézi Erzsébet, azaz Csézy férje, Szabó László büntetett kuruzsló, aki »áltudományos humbugokkal népszerűsített étrend-kiegészítőket árul, ezekkel lett milliárdos«. A támadások két héttel azután érkeztek, hogy Magyar Péter pártelnök január végén bejelentette, hogy Csézy lesz a Tisza Párt képviselőjelöltje a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei 7-es, mezőkövesdi központú választókerületében. A cikkek azt is sérelmezték, hogy Magyar a bejelentéskor közzétett videóban úgy mutatta be Szabót, mint »epigenetikus rákkutatót«.”

Ja, ezt ismerjük, „bejárta a propagandasajtót” – írják a leggátlástalanabb, legbecstelenebb egyszersmind leghülyébb propagandisták.

És ezután a bevezetés után következik egy elolvashatatlanul hosszú és érdektelen cikk – azért elolvashatatlanul hosszú és érdektelen, hogy minél kevesebben jussanak a végére –, aminek egyetlen lényegi mondandója van, ez: