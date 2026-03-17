Donald Trump: Nincs szükségünk a NATO-tagállamok segítségére

„Az Egyesült Államokat arról tájékoztatta NATO-szövetségeseinek többsége, hogy nem akarnak részt venni katonai műveletünkben az iráni terrorista rezsimmel szemben a Közel-Keleten annak dacára, hogy szinte minden ország határozottan egyetért azzal, amit teszünk, és hogy Irán semmilyen formában sem juthat atomfegyverhez. Ugyanakkor nem vagyok meglepődve cselekményeiken, mert mindig is egyirányú utcaként tekintettem a NATO-ra, ahol évente dollárok milliárdjait költjük el ezen országok védelmére. Mi megvédjük őket, de ők nem tesznek értünk semmit, különösen szükséghelyzetben. Szerencsére megtizedeltük az iráni hadsereget, a haditengerészetük, légierejük, légvédelmük és radarrendszerük a múlté, de talán a legfontosabb, hogy vezetőik szinte minden szinten szintén a múltéi, hogy sose fenyegethessenek többé minket, közel-keleti szövetségeseinket vagy a világot!” – írta Donald Trump.

Mint fogalmazott:

Annak a ténynek köszönhetően, hogy ilyen katonai sikert értünk el, többé már nincs szükségünk vagy vágyunk a NATO-tagállamok segítségére – sosem volt szükségünk rá! Hasonlóan Japán, Ausztrália vagy Dél-Korea esetében. Valójában mint az Amerikai Egyesült Államok elnöke – amely messze a világ leghatalmasabb országa – kijelentem: nincs szükségünk senki segítségére!

– tette hozzá az amerikai elnök.

