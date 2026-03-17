Súlyos vádakkal néznek szembe az ukránok, Indiában fogták el őket + videó

Hét külföldi állampolgárt – hat ukránt és egy amerikait – vettek őrizetbe Indiában, terrorcselekmény előkészítésének gyanújával. A március 13-án végrehajtott összehangolt akció során a gyanúsítottakat három különböző repülőtéren fogták el, az amerikai állampolgárt Kolkatában, míg az ukránokat Lucknowban és Delhiben tartóztatták fel – írja a The Indian Express.

Indiában hét külföldi állampolgárt – hat ukránt és egy amerikait – vettek őrizetbe

Az ügyben az indiai Nemzeti Nyomozó Ügynökség (NIA) azonnal eljárást indított, és a bíróság március 27-ig meghosszabbította a gyanúsítottak őrizetét. A NIA információi szerint összesen 14 ukrán állampolgár érkezett Indiába turistavízummal különböző időpontokban. A nyomozás szerint a gyanúsítottak illegálisan lépték át a határt és Mianmarban kiképzést tartottak helyi fegyveres csoportoknak. Az NIA állítása szerint ezek a csoportok kapcsolatban állnak az Indiában működő felkelőkkel, és támogatják őket többek között a drónhadviselésben. A hatóságok szerint a gyanúsítottak nemcsak kiképzést tartottak, hanem több alkalommal nagy mennyiségű, Európából származó drónt is eljuttattak Mianmarba.