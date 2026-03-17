IndiaterrorizmusMianmar

Súlyos vádakkal néznek szembe az ukránok, Indiában fogták el őket + videó

Nemzetközi botrány van kibontakozóban Indiában, ahol több ukrán állampolgárt vettek őrizetbe egy összehangolt hatósági akció során. A nyomozás szerint a háttérben egy kiterjedt hálózat áll, amelyhez illegális határátlépések, mianmari kiképzések és drónhadviselés is kapcsolható. Eddig hét ember került őrizetbe terrorcselekmény előkészítésének gyanújával.

Magyar Nemzet
2026. 03. 17. 23:59
Indiában nagyszabású akció zajlott Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hét külföldi állampolgárt – hat ukránt és egy amerikait – vettek őrizetbe Indiában, terrorcselekmény előkészítésének gyanújával. A március 13-án végrehajtott összehangolt akció során a gyanúsítottakat három különböző repülőtéren fogták el, az amerikai állampolgárt Kolkatában, míg az ukránokat Lucknowban és Delhiben tartóztatták fel – írja a The Indian Express.

Fotó: AFP

Az ügyben az indiai Nemzeti Nyomozó Ügynökség (NIA) azonnal eljárást indított, és a bíróság március 27-ig meghosszabbította a gyanúsítottak őrizetét. A NIA információi szerint összesen 14 ukrán állampolgár érkezett Indiába turistavízummal különböző időpontokban. A nyomozás szerint a gyanúsítottak illegálisan lépték át a határt és Mianmarban kiképzést tartottak helyi fegyveres csoportoknak. Az NIA állítása szerint ezek a csoportok kapcsolatban állnak az Indiában működő felkelőkkel, és támogatják őket többek között a drónhadviselésben. A hatóságok szerint a gyanúsítottak nemcsak kiképzést tartottak, hanem több alkalommal nagy mennyiségű, Európából származó drónt is eljuttattak Mianmarba. 

A gyanúsítottakat alapos kihallgatásnak vetették alá. Az NIA célja, hogy feltárja az összeesküvés teljes hálózatát, beleértve az illegális határátlépések útvonalát, valamint azokat a résztvevőket is, akik még szabadlábon vannak.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
