Begyógyulnak sebek: a régóta várt sikerrel lép túl a traumán a magyar válogatott

Az isztambuli vb-selejtező keddi zárónapján a női kosárlabda-válogatottnak a kezében volt a sorsa, de már a saját mérkőzése előtt is kijuthatott volna a szeptemberi világbajnokságra: ehhez az kellett, hogy Argentína legyőzze Japánt vagy azután Kanada Ausztráliát. A dél-amerikaiak azonban valósággal összeomlottak a japánok ellen, s végül arcpirító, 83-39-es vereség után hagyták el az isztambuli csarnokot. Ausztrália, ahogy a selejtezőtornán végig, ezúttal is megállíthatatlan volt, végig vezetett Kanada ellen, és 82-76-tal hozta ezt a találkozót is. Így a harmadik út vezetett Berlinbe, a Völgyi Péter irányította magyar válogatottra maradt, hogy kiharcolja a vb-részvételt. Ehhez a házigazda törököket kellett felülmúlnia kedd este.

Van ok az ünneplésre: 28 év után vb-résztvevő a magyar válogatott. Forrás: MKOSZ

Az első negyedben fej fej mellett haladtak a csapatok, egyikük sem tudott háromnál nagyobb különbséget kialakítani, sőt 25-25 lett a vége. A másodikban 32-30-ra még a házigazda vezetett, ekkor viszont jött egy 9-0-s magyar henger, amely megalapozta a folytatást. A törökök öt pontnál nem tudtak közelebb férkőzni, a nagyszünetre már tizenegyre leszakadtak, 52-41-re vezettek Juhász Dorkáék. Az ellenfél 6-0-val indította a harmadik negyedet, Völgyi Péter azonnal időt kért, és innentől a magyar válogatott nem engedte kicsúszni a kezéből az irányítást, az utolsó felvonás előtt 14 ponttal elhúzott. Ez aztán 15-re nőtt, és bár az isztambuli közönség már feltámadásban reménykedett, amikor nyolc pontra feljöttek a törökök, Völgyi újabb időkérése után visszaállt a rend, és kevesebb mint öt perccel a vége előtt ismét megnyugtató előnnyel vezettünk, 16 pont választotta el a két csapatot. Ebből 15 maradt a végére,

89-74-re nyert a magyar női kosárlabda-válogatott, csoportmásodik lett, ezzel 1998 után először újra világbajnokságon szerepelhet.

Ugyanakkor a töröknek sincs okuk a panaszra, a mieink, Ausztrália és Japán mellett ők jutottak ki a berlini vb-re.

Völgyi Péter: Ez még csak a kezdet!

Völgyi Péter nagyon büszke az övéire, szerinte számíthatunk még ilyen káprázatos produkciókra tőlük. – Végig azt mondtam a lányoknak, hogy képesek erre, és meg fogják csinálni. Ez az akarat és az egymásért való küzdelem nagyon átjött a pálya mellett, remélem, hogy a tévénézőknek is. Nagyon büszke vagyok rájuk, mert nagyon egységes a csapatunk, most

hatalmas eredményt értünk el, amire nagyon régen volt példa a magyar kosárlabda történetében. Remélem, hogy ezt a következő lépcsőfokként tudjuk használni. Ebben a csapatban még nagyon sok van. Vannak még olyan játékosok, akik most nincsenek itt és fognak tudni segíteni, úgyhogy én optimista és nagyon boldog is vagyok, hogy ezt közösen elértük.

A szövetségi kapitány a sorsdöntő összecsapást felvezető órákat is felidézte. – Két ilyen mérkőzésünk volt. Tudtuk, hogy ha nem győzzük le Argentínát, valószínűleg nem jutunk ki a világbajnokságra. A mai azért volt nehéz, mert bár mindenki mondta, hogy nem foglalkozunk az előtte lévő mérkőzésekkel, de volt négy olyan meccs az argentin–magyar után, amely ha másképp alakul, akár csak egy kosárral, akkor már tegnap vagy tegnapelőtt kiharcoltuk volna a világbajnoki részvételt. Ez egy nagyon nehéz szituáció, ma éreztem meg először, hogy ezt nagyon nehéz elviselni, és vannak olyanok, akik ezt már másodszor élték át. Ezért is büszke vagyok – jelentette ki Völgyi Péter, majd megígérte, a világbajnokságon is odateszik majd magukat.

Túlléphet a traumán a magyar válogatott

Bizony, nem egy játékos volt, aki átélt már hasonló helyzetet. 2024-ben karnyújtásnyira volt az olimpiai kvalifikáció, de 22 pontos előnyről 73-72-re kikapott a magyar válogatott a spanyoloktól, emiatt maradt le a párizsi játékokról. A törökök legyőzése után Takács-Kiss Virág ezt a kudarcot is felidézte, és mint mondta, végre túl lehet lépni a traumán.

Végre bezárult a kör. Én most azt érzem, hogy kicsit hasonló helyzetben voltunk, mint annak idején, amit most fogunk tudni elfelejteni. Ez így még édesebb, hogy nem valaki más juttatott ki minket, hanem igenis megdolgoztunk ezért, és hazai pályán meg tudtuk verni a törököket. Szerintem ez egy hatalmas dolog, és kimondhatatlan, amit érzek.

A törökök elleni mérkőzés legjobbjának megválasztott Juhász Dorka is büszke volt, hogy a magyar válogatott maga oldotta meg a feladatot. – Minden mérkőzést meg akartunk nyerni, és nem akartunk másra számítani. Ez így volt teljes. Tudtuk, hogy a többi csapat nem hozza el nekünk ezt a győzelmet, ha nyertek volna, akkor is győzni akartunk volna. Így sokkal boldogabbak vagyunk. Óriási dolog, hogy végre ezt a kicsit országot kijuttattuk a vébére ennyi idő után – ünnepelt a magyar klasszis, majd ő is megemlítette a szívfájdalommal zárult olimpiai kvalifikációt. – Az egy elég nagy pofon volt az élettől, ahogy Virág is mondta. Kicsit déja vu érzésünk volt, megint Kanada, megint Japán… De sokkal jobb játékosok és érettebbek is vagyunk. Ez a két év szerintem mindenkinek sokat segített. Ez csapatmunka volt, mindenki, aki bejött, odatette magát. Bennem nem volt kétség, bíztam a csapatban. Nem tudtam, hogy hány ponttal, de azt igen, hogy nyerünk.