MBH Elemzési Centrum: Idén mérsékelt GDP-növekedés várható erős forint mellett
A vártnál kedvezőbb első negyedéves GDP-adat ellenére a magyar gazdaság növekedése idén visszafogott lehet, miközben az infláció tartósan a toleranciasávban maradhat. Az erős forint, az enyhülő infláció teret adhat a monetáris lazításnak, míg a költségvetési hiány csak a következő években csökkenhet – derül ki az MBH Elemzési Centrum szerdán kiadott makrogazdasági kitekintőjéből.
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