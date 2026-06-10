Első fokon elmarasztaló ítélet született a bangladesi sziámi ikrek ügyében

A Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány jelezte: a további eljárásokra tekintettel egyelőre nem kíván részletesebb nyilatkozatot tenni az ügyről. A szervezet hangsúlyozta, hogy továbbra is az elsődleges küldetésének, a rászoruló és szenvedő gyermekek támogatásának kívánja szentelni munkáját.

A várható folytatásról és az ítélet részletes indokairól az alapítvány a délutáni sajtótájékoztatóján ad tájékoztatást.