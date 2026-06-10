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Első fokon elmarasztaló ítélet született a bangladesi sziámi ikrek ügyében

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Első fokon részben elmarasztaló ítélet született a bangladesi sziámi ikrek műtétéről készült felvételek miatt indult büntetőügyben. A bíróság tiltott adatszerzés bűntettének kísérletében mondta ki bűnösnek Szász Péter Benjámint és Táborosi Andrást.

Gábor Márton
2026. 06. 10. 13:49
A szétválasztott sziámi ikrek a szüleikkel Forrás: Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány
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A Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány jelezte: a további eljárásokra tekintettel egyelőre nem kíván részletesebb nyilatkozatot tenni az ügyről. A szervezet hangsúlyozta, hogy továbbra is az elsődleges küldetésének, a rászoruló és szenvedő gyermekek támogatásának kívánja szentelni munkáját.

A várható folytatásról és az ítélet részletes indokairól az alapítvány a délutáni sajtótájékoztatóján ad tájékoztatást.

 

Borítókép: A szétválasztott sziámi ikrek a szüleikkel (Forrás: Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány)

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Pilhál György
idezojelekhódmezővásárhelyen

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Nem Pesten történt, amit hallotok. Ott ily regényes dolgok nem történnek. Hódmezővásárhelyen történt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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