Na, gyertek, csüccs ide, ezt el kell mesélnem, bár úgysem fogjátok elhinni! Pedig igaz! A Magyar Hang kezdte még tegnap, a mindent és mindenkit eláruló Lukács Csaba „újságja”, és ez annyira „jó”, hogy muszáj teljes egészében idemásolnom – nagyon figyelj, minden szava aranyat ér:

„– Elég gyenge próbálkozás – így véleményezte Frész Ferenc kibervédelmi szakértő a Facebook-oldalán azt a fe lvételt, amely alapján a kormányoldal úgy értékelte, hogy már Orbán Viktor gyerekeit és unokáit is fenyegették Ukrajnából.

A kormány közelébe sodródott Index számolt be arról, hogy egy Pryamy TV nevű YouTube-oldalra felkerült videó szerint Hrihorij Omelcsenko ukrán politikus, korábbi képviselő, az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt tisztje megfenyegette Orbán Viktort és családját. A lap szerint Omelcsenko úgy fogalmazott a magyar miniszterelnökről, hogy »tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hová jár ki, kikkel találkozik, és így tovább. Ezért, ha Orbán nem változtatja meg Ukrajnával szembeni ukránellenes álláspontját, és továbbra is Putyin háborús bűneinek cinkosa marad, emlékezzen arra, hogy a KARMA soha nem bocsátja meg senki bűneit. A KARMA elől nem lehet elmenekülni, nem lehet elrejtőzni, és nem lehet milliárdokkal megvásárolni. Gondolkodjon el Orbán az öt gyermekén, hat unokáján.« Az elhangzottak miatt Orbán Viktor szerdán a Facebook-oldalára feltöltött egy videót is, amin az látható, hogy felhívja a lányait jelezni, hogy ne ijedjenek meg, de a fenyegetést komolyan kell venni – a felvételt néhány óra alatt egymillióan tekintették meg.

Ugyanakkor Frész Ferenc kibervédelmi szakértő arról posztolt szerda este az ukrán politikusról készült videó kapcsán: »deepvoice hanggenerátorral generált hangsávra van ráfeszítve a beszélő egy meglévő képanyagból, és szájmozgás szinkronnal van mozgatva a szája. A lip-sync nem sikerült túl jól.« Frész több aspektust is kiemel a felvételből, ami az esetleges manipuláció felé mutat. Például ott a »számok problémája«. – Figyeld meg jól a szájmozgást, amikor az öt gyermekről és a hat unokáról beszél: az ukrán nyelvben az öt és a hat kimondásakor a szájforma és a fogak láthatósága nagyon specifikus. Ebben a videóban ezen a ponton a száj körüli terület kissé elmosódik (blur), és a mozgás gumiszerűvé válik. Ez tipikus jele annak, hogy egy létező videóra egy új hangsávot (deepvoice) illesztettek, és az MI-vel próbálták hozzáigazítani a szájmozgást – vélte.