Zelenszkijnek ez fájni fog: váratlan lépést tett az Egyesült Államok az orosz olaj ügyében

Poszt-trauma

Na, gyertek, csüccs ide!

Az ukrán fenyegető gazember, a Karma és a hazai balliberális sajtó nevetséges hazudozása.

Bayer Zsolt
2026. 03. 13. 8:03
Na, gyertek, csüccs ide, ezt el kell mesélnem, bár úgysem fogjátok elhinni! Pedig igaz! A Magyar Hang kezdte még tegnap, a mindent és mindenkit eláruló Lukács Csaba „újságja”, és ez annyira „jó”, hogy muszáj teljes egészében idemásolnom – nagyon figyelj, minden szava aranyat ér:

„– Elég gyenge próbálkozás – így véleményezte Frész Ferenc kibervédelmi szakértő a Facebook-oldalán azt a fe lvételt, amely alapján a kormányoldal úgy értékelte, hogy már Orbán Viktor gyerekeit és unokáit is fenyegették Ukrajnából. 

A kormány közelébe sodródott Index számolt be arról, hogy egy Pryamy TV nevű YouTube-oldalra felkerült videó szerint Hrihorij Omelcsenko ukrán politikus, korábbi képviselő, az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt tisztje megfenyegette Orbán Viktort és családját. A lap szerint Omelcsenko úgy fogalmazott a magyar miniszterelnökről, hogy »tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hová jár ki, kikkel találkozik, és így tovább. Ezért, ha Orbán nem változtatja meg Ukrajnával szembeni ukránellenes álláspontját, és továbbra is Putyin háborús bűneinek cinkosa marad, emlékezzen arra, hogy a KARMA soha nem bocsátja meg senki bűneit. A KARMA elől nem lehet elmenekülni, nem lehet elrejtőzni, és nem lehet milliárdokkal megvásárolni. Gondolkodjon el Orbán az öt gyermekén, hat unokáján.« Az elhangzottak miatt Orbán Viktor szerdán a Facebook-oldalára feltöltött egy videót is, amin az látható, hogy felhívja a lányait jelezni, hogy ne ijedjenek meg, de a fenyegetést komolyan kell venni – a felvételt néhány óra alatt egymillióan tekintették meg.

Ugyanakkor Frész Ferenc kibervédelmi szakértő arról posztolt szerda este az ukrán politikusról készült videó kapcsán: »deepvoice hanggenerátorral generált hangsávra van ráfeszítve a beszélő egy meglévő képanyagból, és szájmozgás szinkronnal van mozgatva a szája. A lip-sync nem sikerült túl jól.« Frész több aspektust is kiemel a felvételből, ami az esetleges manipuláció felé mutat. Például ott a »számok problémája«. – Figyeld meg jól a szájmozgást, amikor az öt gyermekről és a hat unokáról beszél: az ukrán nyelvben az öt és a hat kimondásakor a szájforma és a fogak láthatósága nagyon specifikus. Ebben a videóban ezen a ponton a száj körüli terület kissé elmosódik (blur), és a mozgás gumiszerűvé válik. Ez tipikus jele annak, hogy egy létező videóra egy új hangsávot (deepvoice) illesztettek, és az MI-vel próbálták hozzáigazítani a szájmozgást – vélte.



Szerinte azt, hogy miért pont a lip-sync technikát, nem pedig teljes deepfake-et alkalmazhattak (ahol az egész arcot lecserélik), egyebek mellett az magyarázza, hogy utóbbi sokkal több hibalehetőséget rejt.”

Ugye milyen izgalmas? Úgy 24 óra töprengés után kihúzták az alsó fiókot, és kivették a „szakértőt”. Aki bizony szakért. Ezt onnan lehet tudni, hogy olyan kifejezéseket használ, mint „deepvoice hanggenerátor”, meg „lip-sync”, nem is beszélve arról, hogy „blur”. És akkor a „számok problémájáról” még nem is ejtettünk szót. 

Amúgy ismerem az ilyesmit, az 1980-as végén a Keleti Károly utcai Pepsi Bár pultos csaját is kizárólag a „bilabiális zöngés spiránsok változásai a középmagyar korban” dumával lehetett elvarázsolni, meg azzal, hogy hajnalban elszavaltam neki a Semmiért egészent az egészből nem értett egy vak hangot sem, viszont el volt ájulva a „szakértelmemtől”.

De rögzítsük: első körben tehát megérkezett a „szakértő”, és kifejtette, hogy az egész videó egy hamisítvány, meg sem történt, viszont nagyon rosszul sikerült, amit ő, a „szakértő” azonnal kiszúrt. Nosza, ugrottak is a többiek, elsőként természetesen a Batka-kakimanó-féle fröccsöntött Lenin-fiúk lapja, a Népszava, akik már így indítottak: „Orosz portálok kezdték el terjeszteni azt az ukrán fenyegetésről készült kamuvideót, amelyik miatt Orbán Viktor gyorsan a lányait hívta.”

Tiszta sor: tehát kamuvideó.

Aztán még kifejtik azt is, hogy „valami nincs rendben a szájmozgással, ráadásul az Index egy olyan szervezetet említ, amely minden jel szerint nem is létezik”. Itt álljunk is meg egy pillanatra, mert ez a kedvencem! Szóval azt fejtegetik Lenin-fiúék, miszerint megint nagyon figyelj! a Prjamij TV elnevezésű televízió létezik, ám az Index által hivatkozott, KARMA nevű szervezetnek nem találni nyomát, ráadásul a fenyegetést élénk érdeklődéssel követik orosz hírügynökségek és oldalak, például a Lenta, illetve a Moszkovszkij Komszomolec is beszámolt róla. A Lenta a karma szót már köznévként írta le, azaz több mint valószínű, hogy ilyen szervezet valójában nincs, Hrihorij Omelcsenko általánosságban a karmával mint sorssal fenyegetőzik.”

Ez aztán lényeges momentum, igaz? Mármint, hogy ez az ukrán gazember egy Karma nevű szervezettel vagy a karmával mint sorssal fenyegetőzik. Mindenesetre leszögezik, hogy a Karma mint szervezet nem létezik, továbbá summázva a dolgot így fejezik be: „Feltűnő az is, hogy a felvételen a férfi szájmozgása nem egyezik meg az elhangzott szöveggel, ez alapján pedig minden valószínűség szerint kamu az egész, gyaníthatóan mesterséges intelligencia készítette a videót. Erre Frész Ferenc kibervédelmi szakértő is felhívta a figyelmet egy Facebook-posztban, mondván, Hrihorij Omelcsenkót egy deepvoice-hanggenerátorral előállított hangsávra feszítették rá egy meglévő képanyagból, a lip sync azonban nem sikerült túl jól.”

Minden stimmel. A felvétel hamisítvány, mesterséges intelligencia készítette, Karma nincs, van viszont deepvoice-hanggenerátor meg rosszul sikerült lip sync. Ez volt tehát a mutatvány március 11-én.

Aztán ránk virradt március 12-e, és megszületett az új mese, amit a Telex szállított könyörgöm, nagyon figyelj, tudom, hogy nem fogod elhinni, pedig igaz! Tehát következzék pontokba szedve:

1: „Az Ukrán Biztonsági Szolgálatnál (SZBU) több mint 30 évvel ezelőtt szolgált Omelcsenko magát Orbánt valóban figyelmeztette, hogy tudja, »hol lakik, hol alszik«, ami közelebb van a fenyegetéshez, de ezt egyrészt az árnyalja, hogy elsősorban erkölcsileg ítélte el a magyar kormányfő »ukránellenes politikáját«, másrészt az, hogy Omelcsenkónak semmilyen tisztsége, érdemi befolyása nincs. Szívesen beszél arról is, hogy Ukrajna egy részét át akarják adni a zsidóknak.”

Figyeltetek? Az, hogy az ukrán gazember hosszan fejtegeti, miszerint tudják, hol lakik a magyar miniszterelnök, mik a szokásai, hol iszik sört, bort és hol vízipipázik (!), „közelebb áll a fenyegetéshez”.

Hát tényleg. Elég közel. Mindenesetre sokkal közelebb, mint ezek a propagandista gazemberek az igazsághoz.

2: „»Vitya! Kitépjük a büdös nyelved, és odadobjuk a kutyáknak. Előbb fog a te neonáci véred folyni a Dunán, mint a ruszki olaj a Barátság vezetéken.«

A kormánypárti nyilvánosságban már ez a mondat is terjed, Deák Dániel, a sokat látott szakértő nyomámár a Bors is beszámolt róla. Omelcsenko a videóban magát egy bizonyos »Karma« nevű szervezet vezetőjének mondja. A név az Árész Büntető Kardja szavakból alkotott betűszó. A szervezet érdemi működésének semmi jele. Erre a csoportra is hivatkozott, amikor Volodimir Zelenszkij elnök legutóbbi, Orbán fenyegetéseként értelmezhető szavaira emlékeztetve kijelentette, hogy neki nincsen szüksége Orbán címére, mert tudja, »hol lakik, hol alszik, hol iszik sört, bort, szív vízipipát«.

Nem tudom, érted-e pontosan: tehát van ez a bizonyos mondat, miszerint: „Vitya! Kitépjük a büdös nyelved, és odadobjuk a kutyáknak. Előbb fog a te neonáci véred folyni a Dunán, mint a ruszki olaj a Barátság vezetéken”, és most kissé bizonytalanul állok, és várom a „szakértők” iránymutatását, hogy ez vajon tekinthető-e fenyegetésnek vagy csak „közelebb áll a fenyegetéshez”.

Aztán a március 11-én még nem létező Karma hirtelen létezővé változik, „csak nincs semmi nyoma az érdemi működésének”. Aha.

3: „Azzal folytatta, hogy ha »Orbán nem változtat ukránellenes politikáján, Putyin háborús bűneinek tettestársa marad, akkor emlékezzen arra, hogy a karma elől nem lehet elbújni, sem nem válthatja meg magát senki milliárdokkal«. Ebben a mondatában a karma a hétköznapi értelemben, a sors szinonimájaként jelenik meg, itt már nincs szó a szervezetről, amelyet Omelcsenko korábban valóban megemlít.”

A telexes idióták is eljutnak addig, hogy akkor most a Karma meg karma közötti különbség nagyon lényeges (de mennyire!), ellenben határozottan kijelentik, hogy a Karma igenis egy létező szervezet, amit az ukrán gazember „korábban valóban megemlít”. Mennyit változott a dolog egy nap alatt, nem igaz?

4: „A nyugalmazott tiszt ezután tért a legérzékenyebb részhez: »Orbán gondoljon az ő öt gyerekére és hat unokájára«. A gondolatmenet azonban nem itt ért véget. A kormányhoz közeli sajtóban egész egyszerűen itt félbevágták, pedig még folytatódott. »Az ukrán gyerekek véréért nem kár? Drágább neki az orosz olaj, mint az ukrán gyerekek élete?« kérdezte Omelcsenko.”

Tessék. Megint okosabbak lettünk a FOS jóvoltából. Tehát ha az ukrán gazember Orbán Viktor gyerekei és unokái után az ukrán gyerekekről beszél, akkor mindjárt egész más az egész. Aha. Aki ezt nem érti, nem ért az semmit. De van ennél egy talán fontosabb „apróság”: 

Tessék mondani, hová tűnt a deepvoice-hanggenerátor meg a rosszul sikerült lip sync, no meg a „számok körüli probléma”, valamint az egész hamisítvány, és a mesterséges intelligencia készítette, és valójában a felvétel nem is létezik?

Mert hát a telexes FOS szerint a felvétel valódi, a Karma mégis létezik, és az a baj, hogy az ukrán gazember ukrán gyerekekről is beszél.

Minden teljesen világos.

Ez volt tehát a március 12-én érvényes megfejtés.

Izgatottan várjuk a március 13-át. Biztosan lesz még néhány ötletük. Olyanok ezek, mint Nagy Lajos Képtelen természetrajzából a kígyó:

Jeles kígyók még: a repülő kígyó, a budai sikló, a rája, a lazac és a vízi göreb. Érdekes lenne még egy kis rövid sárga kígyó lila kecskeszakállal.

Így. Feszülten várjuk az újabb szakértőt”, aki elhozza nekünk a kis, rövid, sárga Omelcsenkót, lila kecskeszakállal…

A Jobbik-sztori véget ért

Igazunk volt, van és lesz!

Futball és ramadán: az önfeladás újabb stációja

Létezik-e még közvélemény?





A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.



idezojelekközút

Fontos tehermentesítő útszakasz építését kezdték meg déli határnál

A projekt részeként új nyomvonalon épül meg a Baja déli elkerülő út – a távlati 51-es főút részeként – mintegy 4 kilométer hosszon.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

