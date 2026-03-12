Rendkívüli

Gulyás Gergely: Zelenszkij azért nem vesz tudomást a küldöttségről, mert nincs akadálya a vezeték újraindításának + videó

Bayer Zsolt blogja

Megjött a Frész Feri is…

Én szóltam előre: hamarosan megérkeznek majd a „szakértők” is.

Bayer Zsolt
frész feriruszin - szendibér 2026. 03. 12. 8:53
0

Én szóltam előre: hamarosan megérkeznek majd a „szakértők” is. Tessék, megérkezett.

Viszont előkerült egy eddig ismeretlen Petőfi-vers is, azzal kívánunk ezeknek jó éjszakát:

 

Ukrán ügynök korában Frész Feri

(van-e, ki e nevet nem ismeri?)

Szájról olvas, mert ez most a meló.

Kapott

Ezért

Egyszer vagy öt hrivnyányi bért,

Amint mondom, vagy öt hrivnyányi bért.

 

Először is hát Péterhez megyen,

Ha ismét hazudni kell, támasza legyen,

a hrivnyát pedig hová

Dugá?

Bele

Kabátja hátsó zsebibe,

Amint mondom, kabátja zsebibe.

 

S hogy pénzre tett szert, Frész Feri víg.

S Péterhez menvén ugrándozik.

Hiába inti őt Ruszin-Szendi:

„Feri

Vigyázz!

Kedved majd követendi gyász,

Amint mondom, majd követendi gyász.”

 

Úgy lett. A sok ugrándozás alatt

A pénz kiesett, hűlt helye maradt.

Frész Feri elbúsul – kedvét szegi

Neki

A nincs,

Mivel csak egy Pétere volt,

Amint mondom, csak egy Pétere volt.

 

Mi több: Pétere szintúgy ügynök volt,

A hrivnya így duplán fontos volt.

„Szerzek még – szólt – de csak hazát árulni bírok;”

Ez ok

Miatt

Frész Feri visszaszaladt,

S hazát árult, míg széjjel nem szakadt.

https://nepszava.hu/3314931_orban-viktor-csalad-fenyegetes-ukrajna-hrihorij-omelcsenko-kamuvideo-furcsa

Krasznahorkai világa 2.

(Butasággal és aljassággal fertőzött)

