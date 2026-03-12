Megjött a Frész Feri is…

Én szóltam előre: hamarosan megérkeznek majd a „szakértők” is. Tessék, megérkezett.
Viszont előkerült egy eddig ismeretlen Petőfi-vers is, azzal kívánunk ezeknek jó éjszakát:
Ukrán ügynök korában Frész Feri
(van-e, ki e nevet nem ismeri?)
Szájról olvas, mert ez most a meló.
Kapott
Ezért
Egyszer vagy öt hrivnyányi bért,
Amint mondom, vagy öt hrivnyányi bért.
Először is hát Péterhez megyen,
Ha ismét hazudni kell, támasza legyen,
a hrivnyát pedig hová
Dugá?
Bele
Kabátja hátsó zsebibe,
Amint mondom, kabátja zsebibe.
S hogy pénzre tett szert, Frész Feri víg.
S Péterhez menvén ugrándozik.
Hiába inti őt Ruszin-Szendi:
„Feri
Vigyázz!
Kedved majd követendi gyász,
Amint mondom, majd követendi gyász.”
Úgy lett. A sok ugrándozás alatt
A pénz kiesett, hűlt helye maradt.
Frész Feri elbúsul – kedvét szegi
Neki
A nincs,
Mivel csak egy Pétere volt,
Amint mondom, csak egy Pétere volt.
Mi több: Pétere szintúgy ügynök volt,
A hrivnya így duplán fontos volt.
„Szerzek még – szólt – de csak hazát árulni bírok;”
Ez ok
Miatt
Frész Feri visszaszaladt,
S hazát árult, míg széjjel nem szakadt.
https://nepszava.hu/3314931_orban-viktor-csalad-fenyegetes-ukrajna-hrihorij-omelcsenko-kamuvideo-furcsa
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!