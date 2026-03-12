Palacsinta–Rezeda Kázmér utazásai

– Egyre nehezebb visszamenni a múltba… – gondolta Rezeda Kázmér, s örült ennek, na nem a múltba visszatérés nehézségének, hanem a gondolatnak, mert elég hosszú ideje nem örülhetett egyetlen épkézláb gondolatnak sem.

– Egyre nehezebb visszamenni a múltba, pedig egyre nagyobb szükség van rá... – gondolta tovább, s még jobban örült.

– Egyre nagyobb szükség van rá, ugyanis a jelen egyre elviselhetetlenebb, feleslegesebb, kisszerűbb és ostobább... – s ekkor már annyira örült Rezeda Kázmér, hogy szélesen mosolygott, már abban az esetben persze, ha nem vicsorgott. De ennek eldöntését bízzuk az utókorra, már abban az egyre kevésbé valószínű esetben, ha lesz utókor, s abban az utókorban lesz még olyan valaki, aki képes lesz visszagondolni bárhová, s képes lesz döntést hozni bármiről.

– Ha pedig mindezt tisztáztuk, ideje visszamenni a múltba... – gondolta Rezeda Kázmér.

A gondolatot pedig tett követte.

Rezeda Kázmér felkapaszkodott egy palacsintára, kivárva azt a pillanatot, amikor a palacsintát feldobták, akkor kapaszkodott fel rá Kázmér, jó erősen megragadva a palacsinta szélét, s amikor a palacsinta megfordult a levegőben, Kázmér máris biztosan ült rajta, lábát lelógatva, s mielőtt a palacsinta visszaért volna a palacsintasütőbe, Kázmér ott ült a fehér kispadon, nagymama konyhájában, a Táltos utcában, ott bizony.

Nagymama palacsintát sütött. Nagymama – most úgy rémlik –, állandóan palacsintát sütött. S ha éppen nem, akkor pedig madártejet csinált. Vagy pogácsát. Krumplis pogácsát. Esetleg cérnametéltet, ördögi gyorsasággal vágva a tésztát cérnavékonyra, s a végén feldobálta a levegőbe, mielőtt tiszta, hófehér vászonzsákba tette volna, s irány a spájz.

Nagymama mindig éppen csinált valamit. Sütött-főzött, takarított, varrta a csipkét, imádkozott, ablakot mosott, unokát mosott, túlélt két világháborút, közben mellékesen felnevelt négy gyereket, megannyi unokát, ápolta nagypapát, túlélte Rákosit is, Kádárt is, s ha Rezeda Kázmér, már felnőttként megkérdezte tőle, hogy „Nagymama, hogy csináltad, hogy voltál erre képes?”, akkor nagymama csak annyit válaszolt: – De kisfiam, hát élni kellett...