Nők százezreit érinti Magyarországon ez a betegség

Magyarországon több mint kétszázezer nő él endometriózissal, és közülük sokan évekig hallják azokat a mondatokat, hogy „majd elmúlik”, „ez a női lét része”, „másnak is fáj”, mielőtt diagnózishoz jutnak. A fájdalmas menstruáció nem természetes állapot, hanem fontos figyelmeztető jel. Az endometriózis a női eredetű meddőség egyik vezető oka, mégis gyakran évek telnek el a diagnózis felállításáig. Pedig időben felismerve és megfelelő terápiával kezelve a betegségben élők életminősége jelentősen javítható, és a gyermekvállalás esélye is növelhető.

Az endometrium az a nyálkahártya, amely a női méhet béleli. A szervezet minden menstruációs ciklus során új méhnyálkahártyát növeszt, hogy felkészüljön a megtermékenyített petesejt befogadására. Az endometriózis pedig egy olyan állapot, amelyben a méhnyálkahártya szövete a méhen kívül növekszik – írja a hopkinsmedicine.org.

A betegség a 15 és 44 év közötti nők akár 10 százalékát is érintheti. Leggyakrabban a medence vagy a has területén található reproduktív szerveken vagy azok körül fordul elő, beleértve a petevezetékeket, a méh körüli szalagokat (uteroszakrális szalagok), a medenceüreg bélését, a petefészkeket, a méh külső felszínét, valamint a méh és a végbél vagy a húgyhólyag közötti teret.

Ritkábban a méhnyakon vagy a környékén, a gyomorban, a szeméremtesten és egyéb szokatlan helyen is növekedhet endometrium. Az ezeken a területeken növekvő méhnyálkahártya-szövet nem válik le a menstruációs ciklus során, mint az egészséges méhnyálkahártya-szövet a méhen belül. A rendellenes szövet felhalmozódása a méhen kívül gyulladáshoz, hegesedéshez és fájdalmas cisztákhoz vezethet.

Az endometriózis okai

Az orvosok nem tudják pontosan, mi okozza az endometriózist, de van néhány elmélet arról, hogy mi állhat a hátterében, például a vér- vagy nyirokrendszeri szállítás problémái, esetleg az endometriális sejtek műtét után, például császármetszéskor vagy hiszterektómiakor a hasfalhoz vagy más hasűri szervhez tapadhatnak. Genetikai okai is lehetnek, több kutatás alátámasztja, hogy az endometriózis egyes családokat gyakrabban érint, mint másokat, így genetikai háttere is lehet a betegségnek.

Az endometriózis leggyakrabban fájdalmas menstruációs görcsöket okoz,

amelyek a hasba (gyomorba) vagy a hát alsó részébe sugároznak. Az intim együttlétek közben vagy után fájdalom jelentkezhet, de okozhat hasmenést vagy székrekedést is a menstruációs időszakban, gyakran társul hozzá olyan panasz is, mint a fáradtság vagy az alacsony energiaszint stb.