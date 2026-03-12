betegségmeddőségendometriózis

Nők százezreit érinti Magyarországon ez a betegség

Világviszonylatban minden tizedik termékeny korú nő szenved az endometriózistól és hazánkban is mintegy kétszázezer beteg van. Nagyon fontos lenne, hogy akit érint a fájdalmas menstruáció, a meddőség, mielőbb eljusson orvoshoz, mert a kivizsgálás és a diagnózis felállítása után enyhíthető a fájdalom, valamint műtéti úton kezelhető az endometriózis is, így a tervezett terhesség elöl is elhárulhatnak az akadályok.

Takács Eszter
2026. 03. 12. 5:52
Illusztráció A kétórás műtétet tizenöt fős orvoscsoport végezte (Illusztráció, forrás: Pixabay)
Magyarországon több mint kétszázezer nő él endometriózissal, és közülük sokan évekig hallják azokat a mondatokat, hogy „majd elmúlik”, „ez a női lét része”, „másnak is fáj”, mielőtt diagnózishoz jutnak. A fájdalmas menstruáció nem természetes állapot, hanem fontos figyelmeztető jel. Az endometriózis a női eredetű meddőség egyik vezető oka, mégis gyakran évek telnek el a diagnózis felállításáig. Pedig időben felismerve és megfelelő terápiával kezelve a betegségben élők életminősége jelentősen javítható, és a gyermekvállalás esélye is növelhető.

Az endometrium az a nyálkahártya, amely a női méhet béleli. A szervezet minden menstruációs ciklus során új méhnyálkahártyát növeszt, hogy felkészüljön a megtermékenyített petesejt befogadására. Az endometriózis pedig egy olyan állapot, amelyben a méhnyálkahártya szövete a méhen kívül növekszik – írja a hopkinsmedicine.org.

A betegség a 15 és 44 év közötti nők akár 10 százalékát is érintheti. Leggyakrabban a medence vagy a has területén található reproduktív szerveken vagy azok körül fordul elő, beleértve a petevezetékeket, a méh körüli szalagokat (uteroszakrális szalagok), a medenceüreg bélését, a petefészkeket, a méh külső felszínét, valamint a méh és a végbél vagy a húgyhólyag közötti teret. 

Ritkábban a méhnyakon vagy a környékén, a gyomorban, a szeméremtesten és egyéb szokatlan helyen is növekedhet endometrium. Az ezeken a területeken növekvő méhnyálkahártya-szövet nem válik le a menstruációs ciklus során, mint az egészséges méhnyálkahártya-szövet a méhen belül. A rendellenes szövet felhalmozódása a méhen kívül gyulladáshoz, hegesedéshez és fájdalmas cisztákhoz vezethet. 

Az endometriózis okai

Az orvosok nem tudják pontosan, mi okozza az endometriózist, de van néhány elmélet arról, hogy mi állhat a hátterében, például a vér- vagy nyirokrendszeri szállítás problémái, esetleg az endometriális sejtek műtét után, például császármetszéskor vagy hiszterektómiakor a hasfalhoz vagy más hasűri szervhez tapadhatnak. Genetikai okai is lehetnek, több kutatás alátámasztja, hogy az endometriózis egyes családokat gyakrabban érint, mint másokat, így genetikai háttere is lehet a betegségnek.

Az endometriózis leggyakrabban fájdalmas menstruációs görcsöket okoz,

amelyek a hasba (gyomorba) vagy a hát alsó részébe sugároznak. Az intim együttlétek közben vagy után fájdalom jelentkezhet, de okozhat hasmenést vagy székrekedést is a menstruációs időszakban, gyakran társul hozzá olyan panasz is, mint a fáradtság vagy az alacsony energiaszint stb.

Mindenkinek más az endometriózissal kapcsolatos tapasztalata. Az endometriózisban szenvedő nőknél előfordulhatnak ezek a tünetek, mindegyik tünet, vagy egyik sem. A súlyos fájdalom vagy más tünetek nem feltétlenül jelzik a súlyosabb endometriózist.

Az endometriózis kockázati tényezői

A kutatások azt mutatják, hogy vannak olyan dolgok, amelyek növelik az endometriózis kialakulásának kockázatát. Ilyen többek között a női ágon való halmozódás, a méh rendellenessége, a korai menstruáció (11 éves kor előtti), a rövidebb menstruációs ciklusok (átlagosan kevesebb mint 27 nap), a több mint hét napig tartó erős menstruációs időszakok.

Az endometriózis kialakulásának kockázatát több tényező is csökkentheti, például a terhesség és a szoptatás, vagy ha az első menstruáció 14 éves kor után jelentkezik, vagy ha valaki sok gyümölcsöt, különösen citrusfélét fogyaszt.

De az endometriózis egy idiopátiás állapot, ami azt jelenti, hogy nincs ismert oka, emiatt a betegség megelőzésére sincsenek specifikus módszerek. 

Az endometriózis az egyik leggyakoribb, a női meddőséggel összefüggő állapot. Az Amerikai Reproduktív Orvostudományi Társaság megállapította, hogy a meddőséggel küzdő nők 24-50 százalékánál endometriózis fordul elő. 

Az enyhe vagy közepesen súlyos endometriózis csak átmeneti meddőséget okoz, de ezzel is fontos foglalkozni, és ha szükséges, az endometriális szövetet műtéti úton el lehet távolíttatni, ami segítheti a teherbe esést vagy fertilizációhoz (IVF) is lehet folyamodni a megtermékenyítés érdekében. 

Az endometriózis okozta hegszövet befolyásolhatja a petesejtek felszabadulását a petefészkekből, vagy elzárhatja a petesejt útját a petevezetéken keresztül, így az nem juthat el a méhbe. Az endometriózis a spermiumokat vagy a megtermékenyített petesejteket is károsíthatja, mielőtt azok beágyazódnának a méhbe.

Az endometriózis stádiumai

Az orvosok az endometriózist egytől négyig terjedő stádiumba sorolják. A számítások azon alapulnak, hogy hol található az endometriális szövet a testben, milyen messzire terjedt el, és mennyi szövet található ezeken a területeken.

Az endometriózis előrehaladottabb stádiumának megléte nem mindig jelenti azt, hogy súlyosabb tünetei vagy nagyobb fájdalma lesz a betegnek. Egyes 4. stádiumú endometriózisban szenvedő nőknél kevés vagy semmilyen tünet nem jelentkezik, míg az 1. stádiumúaknál súlyos tünetek jelentkezhetnek.

A Női Egészségért Alapítvány több mint egy évtizede dolgozik azért, hogy ez a betegség ne maradjon tabutéma. Hiteles információkkal, szakértői háttérrel és közösségi támogatással segíti az érintetteket, és az idei Endometriózis Világnap alkalmából – március 28–29-én Budapesten – személyes történetekkel, szakmai előadásokkal és közösségi programokkal hívják fel a figyelmet arra: a fájdalom nem a női lét velejárója. A Béres 2024 óta támogatja az Alapítvány munkáját, és az idei rendezvényhez Béres Magnézium készítményekkel, exkluzív tombolacsomagokkal és egy kifejezetten erre az alkalomra összeállított, női egészségtippeket tartalmazó kiadvánnyal járul hozzá. A vállalat emellett támogatója a „Mi folyik itt?” podcastsorozatnak is, amely hónapról hónapra hozza közelebb a női egészség kérdéseit a fiatal generációkhoz.

„A holnap ott kezdődik, ahogy ma vigyázol magadra” – a Béres aktuális kampánya is ezt az üzenetet erősíti: a tudatosság mindennapi döntés.

 


 


 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Békés Márton
idezojelekegyesült államok

Regionálisan szervezett világ

Békés Márton avatarja

A nagytereken alapuló nemzetközi rend elképzelése szakítást jelentett a korábbi – szabadkereskedelmen alapuló, a nyugati angolszász hatalmak által egyoldalúan dominált – világgazdasági rendszerrel.

