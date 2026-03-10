Manifesztáció a külföldi beavatkozás ellen

A nemzethez készülnek manifesztációt intézni, amelynek első aláírója Csernoch János esztergomi érsek, bíboros-hercegprímás – közli Az Est március 7-én. Azt írják: „Hetekig foglalkoztatta a nyilvánosságot annak a demonstrációnak a terve, amelynek az volt a célja, hogy a különböző társadalmi egyesületek budapesti és vidéki tagjainak bevonásával tüntető felvonulást rendezzenek Bethlen miniszterelnök mellett.” Akkor a tüntetés tervét el kellett vetni, ám a demonstráció gondolata ismét felmerült, más keretek között, írásban. A szellemi elit emberei, intézmények, tudományos és irodalmi testületek vezetői „manifesztációt intéznek a nemzethez, amelyben a frankhamisítási affér kapcsán előállott válságos helyzettel összefüggésben az összetartás és egység fontosságát hangoztatják.” A dokumentum „a nemzet egyetemét (egyetemességét – A szerző) felszólítva arra figyelmeztet, hogy ilyen nehéz időkben félre kell tenni minden viszálykodást, össze kell fogni, hogy a nemzet presztízsét megmenthessük.
Mintegy figyelmeztetés kíván lenni a manifesztáció a politikai pártokhoz is, úgy a kormányt támogató, mint az ellenzéki pártokhoz, és arra figyelmeztet, nehogy a pártpolitika küzdelmeiben a nemzet presztízse kapjon sebet”. Az iratot Berzeviczy Albert, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke szerkeszti, az első aláíró Csernoch János, őt követi Rákosi Jenő, Hoitsy Pál orvos, csillagász és báró Szterényi József.
A március 7-i Budapesti Hírlap már a kész manifesztáció szövegét hozza teljes terjedelmében, az aláírók hosszú névsorával. A Szózat a nemzeti egységért címet viselő kommüniké úgy kezdődik: „Alulírottak, mint a pártpolitikai küzdelmektől távolállók, kötelességüknek tartják, hogy hazánk jelen súlyos politikai és gazdasági helyzetében az ország közvéleménye előtt megnyilatkozzanak, mert gyötri őket az aggodalom, hogy a frankhamisítási ügy politikai fejleményei közállapotaink végzetes felfordulását idézhetik elő.” Szerintük az eset „máris mérhetetlen károkat okozott és még súlyosabb veszélyekkel fenyeget. Kívánják a kíméletlen szigort ezen bűnügy teljes felderítésében, hogy annak minden tettese különbség nélkül elvegye méltó büntetését.” Kifejtik: „Látván azt, hogy a kormány nemcsak az ország érdekében fekvőnek, hanem a maga becsületbeli kötelességének is tekinti, hogy a tényállás hiánytalanul felderíttessék és az ügy gyors bírói elintézést nyerjen és bizalommal tekintve az elé, hogy e kötelességét híven teljesíteni is fogja, az ország érdekeivel ellenkezőnek tartanák azt, hogy a kormány most helyét elhagyja, vagy arra kényszeríttessék.” Remélik azt is, hogy
minden hazafias érzelmű magyar, pártállásra való tekintet nélkül, nemcsak semmi közösséget nem fog vállalni, hanem egyesült erővel fog szembeszállni minden olyan törekvéssel, mely hazánkat ez esetből kifolyólag külső fórumok előtt igaztalanul megvádolva, jogtalan nemzetközi beavatkozás felidézésével beláthatatlan bonyodalmakba sodorná.
