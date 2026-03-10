Manifesztáció a külföldi beavatkozás ellen

A nemzethez készülnek manifesztációt intézni, amelynek első aláírója Csernoch János esztergomi érsek, bíboros-hercegprímás – közli Az Est március 7-én. Azt írják: „Hetekig foglalkoztatta a nyilvánosságot annak a demonstrációnak a terve, amelynek az volt a célja, hogy a különböző társadalmi egyesületek budapesti és vidéki tagjainak bevonásával tüntető felvonulást rendezzenek Bethlen miniszterelnök mellett.” Akkor a tüntetés tervét el kellett vetni, ám a demonstráció gondolata ismét felmerült, más keretek között, írásban. A szellemi elit emberei, intézmények, tudományos és irodalmi testületek vezetői „manifesztációt intéznek a nemzethez, amelyben a frankhamisítási affér kapcsán előállott válságos helyzettel összefüggésben az összetartás és egység fontosságát hangoztatják.” A dokumentum „a nemzet egyetemét (egyetemességét – A szerző) felszólítva arra figyelmeztet, hogy ilyen nehéz időkben félre kell tenni minden viszálykodást, össze kell fogni, hogy a nemzet presztízsét megmenthessük.

Mintegy figyelmeztetés kíván lenni a manifesztáció a politikai pártokhoz is, úgy a kormányt támogató, mint az ellenzéki pártokhoz, és arra figyelmeztet, nehogy a pártpolitika küzdelmeiben a nemzet presztízse kapjon sebet”. Az iratot Berzeviczy Albert, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke szerkeszti, az első aláíró Csernoch János, őt követi Rákosi Jenő, Hoitsy Pál orvos, csillagász és báró Szterényi József.

A március 7-i Budapesti Hírlap már a kész manifesztáció szövegét hozza teljes terjedelmében, az aláírók hosszú névsorával. A Szózat a nemzeti egységért címet viselő kommüniké úgy kezdődik: „Alulírottak, mint a pártpolitikai küzdelmektől távolállók, kötelességüknek tartják, hogy hazánk jelen súlyos politikai és gazdasági helyzetében az ország közvéleménye előtt megnyilatkozzanak, mert gyötri őket az aggodalom, hogy a frankhamisítási ügy politikai fejleményei közállapotaink végzetes felfordulását idézhetik elő.” Szerintük az eset „máris mérhetetlen károkat okozott és még súlyosabb veszélyekkel fenyeget. Kívánják a kíméletlen szigort ezen bűnügy teljes felderítésében, hogy annak minden tettese különbség nélkül elvegye méltó büntetését.” Kifejtik: „Látván azt, hogy a kormány nemcsak az ország érdekében fekvőnek, hanem a maga becsületbeli kötelességének is tekinti, hogy a tényállás hiánytalanul felderíttessék és az ügy gyors bírói elintézést nyerjen és bizalommal tekintve az elé, hogy e kötelességét híven teljesíteni is fogja, az ország érdekeivel ellenkezőnek tartanák azt, hogy a kormány most helyét elhagyja, vagy arra kényszeríttessék.” Remélik azt is, hogy